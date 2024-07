Vụ đánh bạc trực tuyến Baccarat: Thu giữ số lượng lớn vàng và ô tô

Ngày 12/7, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Lê Trọng Nghĩa (SN 1981, trú tại Hà Đông, Hà Nội) mức án 6 năm về tội Tổ chức đánh bạc. Bị cáo Lê Trọng Nghĩa có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên mạng thu lời bất chính 30 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi cư trú của Đỗ Ngọc Hà (biệt danh Hà Miên, SN 1984) tại chung chư Beriver Long Biên, Hà Nội và phát hiện thu giữ các tài liệu liên quan việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Hình thức đánh bạc là chơi game Baccarat đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet.

Đường dây đánh bạc này do Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn tổ chức, hoạt động trên địa bàn TP Hà Nội và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Nghĩa tại tòa ngày 12/7.

Trước đó, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn đã cùng đánh bạc bằng hình thức cá cược Baccarat trên một trang web. Sau đó, tài khoản đánh bạc này bị khóa, hai bị cáo không rút được tiền nên bàn với nhau dừng chơi và tìm trang web mới để chơi và phát triển mạng lưới hệ thống các con bạc.

Tháng 11/2020, Lê Trọng Nghĩa và một đối tượng khác đã giới thiệu Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn gặp Nguyễn Thanh Bình (SN 1973, Hải Phòng), Trần Hữu Cường (SN 1974, Hải Phòng) để bàn bạc, thống nhất tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức chơi game Baccarat trên trang https://centercsn.com để thu lợi bất chính.

Bình lập nhóm Telegram và mời Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn, Lê Trọng Nghĩa… tham gia để thống nhất chia tiền hưởng lợi hàng tháng. Tiền hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc với nhà cái Evolution được trả vào tài khoản King99 do Hà và Sơn quản lý. Bình là người đứng ra chia tỉ lệ, trong đó, Bình được hưởng nhiều nhất 35%, các nhóm bị cáo khác được hưởng từ 10-30%.

Đầu tháng 4/2021, Bình nghi ngờ các đối tượng Hải và Phong (chưa rõ nhân thân, lai lịch) làm ăn không minh bạch nên Hà và Sơn giới thiệu Nguyễn Thành Công để cùng bàn bạc việc thiết kế trang web đang dùng thành trang web mới. Sau đó, Công đã thiết kế và sao chép file dữ liệu từ trang web cũ sang trang web mới evol.club bao gồm toàn bộ dữ liệu tài khoản đánh bạc, cách thức vận hành, tính tiền hoa hồng.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 19/4/2021 đến ngày 10/10/2021, Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn, Lê Trọng Nghĩa cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1,1 triệu Euro, tương đương khoảng 30 tỷ đồng. Trong đó, Lê Trọng Nghĩa hưởng lợi 5% tiền hoa hồng, khoảng 750 triệu đồng.

Tuy nhiên, Nghĩa bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã vào tháng 11/2023.

Vào tháng 3/2024, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử và xử phạt bị cáo Đỗ Ngọc Hà, Bùi Hoàng Sơn mức án 8 năm tù về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Cùng tội danh, các bị cáo khác nhận mức án từ 36 tháng cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Trong vụ án này, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng và các tài sản liên quan gồm hơn 1,7 tỷ đồng, 14 xe ô tô các loại.

Cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo Đỗ Ngọc Hà 50 lượng vàng, thu giữ của Phạm Tiến Dũng 30 lượng vàng và 1 thỏi vàng có khối lượng 771 gr cùng 7 nhẫn vàng 1 lượng, 17 nhẫn vàng 5 chỉ, 3 nhẫn vàng 3 chỉ và 1 nhẫn vàng 2 chỉ. Cơ quan điều tra còn thu giữ 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại và một số giấy tờ tài liệu khác.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn nhận được phiếu chuyển đơn của Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an về việc công dân tố giác Trần Quang Hùng (SN 1993, ở TP HCM) có hành vi đánh bạc qua trang web evol.club. Do Hùng không có mặt tại địa phương nên công an tách tài liệu, làm rõ sau.

Hình thức chơi Baccarat là so sánh bài giữa người chơi và nhà cái, sử dụng bộ bài tây 52 lá bài. Mỗi ván bài sẽ có ba kết quả có thể xảy ra, đó là người chơi (Player) thắng, nhà cái (Banker) thắng, hoặc hòa. Việc của người chơi chỉ đơn giản là đặt cược cửa nào mà mình nghĩ có khả năng thắng cược.

Theo tòa, việc bị cáo Nghĩa trốn truy nã đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Ngoài việc tuyên trách nhiệm hình sự, tòa án buộc bị cáo phải thu lại số tiền thu lời bất chính.