Xu hướng bất động sản thế giới đến nội đô Hà Nội - Chuẩn mực sống và đầu tư mới

Những năm qua, giá nhà tại các đô thị lớn ở châu Á và trên thế giới liên tục tăng cao. Và trong khi số đông tỏ ra bất ngờ và chờ giá giảm mà điều này mãi vẫn chưa xảy ra, thì những nhà đầu tư “biết người, biết của” vẫn lựa chọn cho mình những căn hộ cao cấp, vốn có mức giá cao hơn mặt bằng chung rất nhiều.

LỢI NHUẬN TỪ ĐẦU TƯ CĂN HỘ

Dữ liệu của các công ty nghiên cứu thị trường cho thấy, giá nhà tại Tokyo (Nhật Bản) đã neo ở mức: 8.837 USD/m2, tại Singapore là 16.619 USD/m2. Đặc biệt, ở Hong Kong (Trung Quốc), giá nhà đang ở mức “đỉnh nóc”: 25.802 USD/m2. Như vậy, tại các đô thị này, để sở hữu một căn hộ, người mua sẽ phải bỏ ra số tiền triệu đô, chưa kể với bất động sản cao cấp, hạng sang, suất đầu tư sẽ lớn hơn rất nhiều.

Hong Kong - thị trường bất động sản "đỉnh nóc" châu Á.

Tại Việt Nam, thị trường bất động sản đã cho thấy mức tăng trưởng ấn tượng trong suốt những năm qua. Trong đó, căn hộ được xem là phân khúc có mức tăng giá cao nhất.

Theo Batdongsan.com.vn, trong 10 năm qua (từ quý I/2015 đến quý 1/2025), trong khi vàng tăng 130%, chứng khoán và gửi tiết kiệm tăng lần lượt 109% và 59% thì tỷ suất lợi nhuận đầu tư căn hộ chung cư đã tăng gần 200% (tăng gấp 3 lần), lợi nhuận đầu tư căn hộ luôn duy trì mức trung bình từ 12,5-20% mỗi năm, tương đương nhà đầu tư bỏ ra 1 tỷ đồng đầu tư căn hộ vào năm 2015, hiện thu về thấp nhất 2 tỷ đồng tiền lời (chưa gồm vốn).

Với các thị trường trung tâm là Hà Nội và TP HCM, mức lợi nhuận đầu tư căn hộ cao hơn trung bình toàn thị trường, có thể lên đến trên 20% mỗi năm. Riêng năm 2024, giá căn hộ tại Hà Nội đã tăng khoảng 40% so với năm 2023, một con số đủ làm “rung động” những nhà đầu tư “điềm tĩnh” nhất.

SỨC HÚT ĐỘC TÔN TỪ THE MATRIX ONE PREMIUM

Tại Hà Nội, thị trường nhà ở đã rơi vào tình trạng “đói cung” kéo dài suốt nhiều năm liền. Đặc biệt, sự cạn kiệt về quỹ đất nội đô đã khiến việc phát triển một dự án mới trở nên cực kỳ thách thức. Trong năm 2025 này, thị trường căn hộ chứng kiến sự xuất hiện của một vì sao mai gần như duy nhất ngay ở nội đô: The Matrix One Premium - dự án căn hộ cao cấp, thuộc dòng Landmark của MIK Group, một nhà tạo lập trên thị trường.

Khác với nhiều dự án căn hộ nằm ngoài các tuyến vành đai 3, The Matrix One Premium là dự án sở hữu vị trí đắc địa, độc tôn và duy nhất, ở góc cuối cùng của ngã tư Mễ Trì - Lê Quang Đạo (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Tại mặt đường hai tuyến phố này, rất có thể đây là dự án căn hộ cuối cùng được phát triển khi xung quanh đều là các: công viên, bệnh viện, siêu thị, trường học, trụ sở bộ, ngành.

The Matrix One Premium nằm tại vị trí tâm điểm mới của Hà Nội.

Nếu Landmark là dòng sản phẩm cao cấp nhất của MIK Group, thì The Matrix One Premium lại là dự án được thai nghén và đầu tư nhiều nhất trong dòng Landmark này. Độc tôn, giá trị, đẳng cấp vượt thời gian với 8 bộ giá trị timeluxe gồm:

Timeless Location: Vị trí vượt thời gian; Iconic Architecture: Kiến trúc mang tính biểu tượng; Multi-level Amenity Complex: Khu phức hợp tiện ích nhiều tầng; Elegent Design: Thiết kế thanh lịch; Lavish Standard: Tiêu chuẩn xa hoa; Ultimate Hospitality: Sự hiếu khách tối thượng; Exceptional Community: Cộng đồng đặc biệt; Elite Privileges: Đặc quyền dành cho giới thượng lưu.

Dự án đã được đông đảo khách hàng và giới đầu tư mong đợi từ trước cả khi được chính thức công bố, cho thấy sức hút đặc biệt và sự khan hiếm của một dự án có tầm cỡ như The Matrix One Premium.

Nằm giữa khu vực của cả hai cộng đồng Nhật Bản, Hàn Quốc, kết nối thuận tiện với sân bay, các khu vực khác trong thành phố, The Matrix One Premium còn mang đến nhiều cơ hội cho các chủ nhân căn hộ khi muốn khai thác cho thuê. Nói cách khác, ở The Matrix One Premium, chủ sở hữu không chỉ tìm được nơi “lưu trú” tài sản, mà dòng tiền từ việc khai thác cho thuê có thể sẽ mang lại “lãi kép” trong dài hạn.

The Matrix One Premium bàn giao tiêu chuẩn cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới.

Là biểu tượng đẳng cấp vượt thời gian, The Matrix One Premium quy tụ sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu: thiết kế kiến trúc Nhật Bản - Azusa Sekkei, thương hiệu quốc tế quản lý vận hành căn hộ và trung tâm thương mại cao cấp. Cùng với đó là tiêu chuẩn bàn giao vượt chuẩn từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới. Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, The Matrix One Premium còn hình thành nên một cộng đồng cư dân quốc tế, tinh hoa - đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng về một chuẩn sống đẳng cấp mới ngay tại trung tâm Hà Nội.

Sự kiện giới thiệu dự án The Matrix One Premium sẽ được diễn ra tại khách sạn JW Marriot vào ngày 15/6/2025 tới. Khách chốt căn tại sự kiện sẽ nhận được chuyến du lịch châu Âu lên tới 150 triệu, cùng nhiều quà tặng bốc thăm may mắn.

Cũng trong sự kiện này, khách hàng tham dự sẽ được tham gia hành trình trình trải nghiệm đầy cảm hứng về phong cách sống Timeluxe Living, cùng những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao đến từ diva Mỹ Linh, ca sỹ Hoàng Hải cùng nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và dàn nhạc sức sống mới...