Vượt 37 triệu đồng/lượng nhưng giá vàng miếng đang rẻ hơn thế giới

Giá vàng thế giới tăng mạnh do căng thẳng leo thang ở khu vực Trung Đông, đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay (12/4) tái lập mốc 37 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do giảm, trong khi giá USD ngân hàng tiếp tục ổn định.

Lúc gần 11h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty PNJ báo giá vàng miếng SJC ở mức 36,9 triệu đồng/lượng và 37,08 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Biểu đồ giá vàng của DOJI cho thấy giá vàng miếng đang ở mức cao nhất trong vòng hơn nửa tháng. Đây cũng là lần đầu tiên vàng miếng tái lập mốc giá 37 triệu đồng/lượng kể từ khi tuột khỏi mốc này vào cuối tháng 3. Cú tăng sáng nay đưa giá vàng phá vỡ xu hướng lình xình trong vùng 36,7-36,9 triệu đồng/lượng duy trì suốt từ đầu tháng.

Giá vàng trong nước đang được hỗ trợ bởi lực tăng của giá vàng thế giới. Tuy nhiên, vẫn giữ xu hướng cũ, giá vàng trong nước chỉ phản ánh được một phần độ tăng của giá vàng thế giới. Theo giới kinh doanh vàng, lực mua ảm đạm trong nước khiến giá vàng trong nước đuối hơn so với thế giới.

"Nguyên nhân giá vàng miếng SJC trong nước sáng nay tăng mạnh là do ảnh hưởng bởi đà tăng của giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đêm qua. Khối lượng giao dịch vàng miếng trong nước ngày hôm qua vẫn khá ảm đạm, đa số vẫn chỉ là các giao dịch nhỏ lẻ là chủ yếu", Công ty PNJ cho biết sáng nay.

Bởi vậy, từ chỗ đứng cao hơn khoảng 100.000 đồng/lượng vào hôm qua, vàng miếng sáng nay rẻ hơn thế giới. Lúc gần 11h, giá vàng SJC bán lẻ thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng 999,9 các thương hiệu lớn tiếp tục cao hơn giá vàng miếng và ngang bằng với giá thế giới ở chiều bán ra. Nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào là 36,88 triệu đồng/lượng, bán ra là 37,33 triệu đồng/lượng.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.780 đồng (mua vào) và 22.800 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank giữ nguyên báo giá USD ở mức 22.755 đồng và 22.825 đồng, tương ứng giá mua và bán.

Lúc gần 11h, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.352,3 USD/oz, giảm 1,5 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Tư tại New York. Mức giá này quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính chi phí liên quan tương đương khoảng 37,3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên Mỹ đêm qua, giá vàng tăng 13,7 USD/oz, tương đương tăng hơn 1%, đạt 1.353,8 USD/oz.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, nhiều nhà đầu tư đã mua vàng để tìm kiếm sự an toàn.

Mấy ngày qua, quan hệ Mỹ-Nga tiếp tục xấu đi, sau khi xảy ra một vụ tấn công nghi sử dụng chất độc hóa học ở Syria vào cuối tuần trước khiến hàng chục dân thường Syria thiệt mạng. Mỹ cho rằng thủ phạm gây ra vụ tấn công chính là quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad, nhà lãnh đạo được Nga hậ thuẫn.

Hãng tin Reuters cho biết, Tổng thống Trump ngày thứ Tư đã cảnh báo Nga về việc Mỹ sắp có hành động quân sự ở Syria. Ông tuyên bố tên lửa "chuẩn bị được phóng". Lời cảnh báo này đặt ra nguy cơ xung đột trực tiếp lần đầu tiên giữa hai cường quốc đứng về những phe đối nghịch nhau trong cuộc nội chiến đã kéo dài 7 năm ở Syria.

Theo Reuters, giá vàng thế giới đang ở vùng cao nhất trong 11 tuần. Tuy nhiên, lực tăng bị hạn chế do giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất cơ bản đồng USD. Biên bản cuộc họp tháng 3 của FED công bố hôm qua cho thấy một số quan chức FED lo ngại rằng lạm phát đang tăng lên có thể đòi hỏi một tiến độ tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến.

Tuy vậy, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác gần như không tăng trong sáng nay, đi ngang ở mức 89,5 điểm.