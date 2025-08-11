“Tín dụng toàn hệ thống ngân hàng 6 tháng đầu năm 2025 đã tăng trưởng 9,9%, là mức cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua. Với HDBank, tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 18,9%. Đây cũng là mức tăng rất lớn của ngân hàng từ trước đến nay, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, có tác động lan tỏa như sản xuất tiêu dùng, công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Cùng với đó, ngân hàng cũng đồng hành với phát triển kinh tế địa phương, đến nay dư nợ khu vực nông thôn ở các đô thị loại 2 của ngân hàng chiếm tỷ trọng 52%.

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, vốn huy động của khách hàng cũng tăng trưởng hơn 9,4% từ đầu năm nay. Về lãi suất cho vay, ngân hàng cũng đã giảm so với cuối năm 2024, khách hàng cá nhân giảm 0,8% và khách hàng doanh nghiệp giảm 0,5%.

Trong thời gian qua, HDBank là một trong những ngân hàng tham gia đầy đủ và tích cực các chương trình trọng điểm của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước như Chương trình phát triển nhà ở xã hội, Chương trình cho vay lĩnh vực nông, lâm sản, Chương trình cho vay lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Chương trình cho vay lĩnh vực hạ tầng và công nghệ số với tổng dư nợ hiện nay lên tới 32.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, HDBank tập trung và hỗ trợ các quỹ đầu tư chuyên sâu trong lĩnh vực AI, chuỗi khối và công nghệ cao nhằm mục tiêu xây dựng sản phẩm “made in Việt Nam” và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Song song với các chương trình trọng điểm, ngân hàng cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cơ cấu về thời hạn cho vay theo từng thời kỳ, miễn giảm loại phí dịch vụ, liên tục triển khai các gói ưu đãi linh hoạt với các nhóm khách hàng. Đặc biệt là chúng tôi sẽ triển khai một gói ưu đãi rất lớn để chào mừng đại lễ Quốc khánh 2/9 của dân tộc”.

“Trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng khoảng 12%, cao hơn so với mức tăng bình quân 9,8% toàn hệ thống; lãi suất cho vay bình quân giảm 0,5% so với cuối năm 2024. Ngân hàng đã triển khai nhiều gói tín dụng để có thể tăng trưởng và ưu đãi cho các khách hàng và tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và các gói tín dụng này chiếm khoảng 60% trong dư nợ tín dụng tăng trưởng từ đầu năm. Chúng tôi đã tiến hành một loạt giải pháp như chuyển đổi số để làm sao có thể thu hút được nguồn vốn tốt nhất.

Để có thể giữ được vốn trong ngân hàng và không ra khỏi hệ thống thì ngân hàng đã thúc đẩy các sản phẩm bán chéo và các sản phẩm khác như kết nối hệ sinh thái của khách hàng để số tiền có thể luân chuyển trong hệ thống ngân hàng chứ không đi vào các lĩnh vực rủi ro khác, qua đó vừa có nguồn vốn, vừa giảm chi phí vốn huy động.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đẩy mạnh cơ chế quản lý vốn tập trung để phân phối dòng tiền một cách đồng bộ, tận dụng được nguồn vốn giữa thị trường 1 và thị trường 2 để bảo đảm nguồn phục vụ cho vay một cách tối ưu nhất.

Ngoài ra, VietinBank cũng sử dụng tối ưu hóa nguồn vốn của Kho bạc nhà nước hay Bảo hiểm xã hội và các quỹ nhà nước để có thể có nguồn vốn tốt nhất. VietiBank cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp và người dân và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục ổn định mặt bằng lãi suất huy động cũng như mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp

VietinBank mong muốn Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan chủ quản của Nhà nước để kết nối với dữ liệu quốc gia, qua đó để minh bạch hóa quá trình sử dụng vốn vay với mọi chủ thể, đặc biệt là hộ kinh doanh cá thể. Bởi vì, các báo cáo tài chính, hồ sơ kinh doanh các hộ đa phần là thiếu minh bạch, không đầy đủ, không đáp ứng chuẩn mực ngân hàng”.

“Trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng tín dụng tại Techcombank tăng trưởng 10,6%, tập trung chủ yếu cho khu vực sản xuất và thương mại. Lãi suất cho vay của Techcombank đã giảm gần 0,6% so với bình quân của cuối tháng 12/2024.

Tại thời điểm tháng 2/2025, khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo và quán triệt cho toàn ngành trong việc ổn định lãi suất huy động thì lãi suất huy động của Techcombank trong tháng 6 vừa qua đã giảm 0,09%. Về cơ bản, lãi suất huy động của Techcombank bình quân trong năm 2025 là ổn định và phù hợp với chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện để có thể giữ ổn định lãi suất đầu vào và từng bước giảm lãi suất cho vay.

Một điểm nữa, vừa qua Techcombank không điều chỉnh tăng lãi suất huy động mà về cơ bản chỉ điều chỉnh lại; tức là trong cùng một nhóm tiền gửi, trước đây có sự phân biệt giữa các khách hàng có các điều kiện tiền gửi khác nhau, thì trong tháng 6/2025, một vài kỳ hạn ngắn có điều chỉnh lại để giữa các nhóm khách hàng có sự khác biệt không đáng kể, từ đó đảm bảo về tính bình đẳng và có lãi suất áp dụng tương đối đồng đều giữa các nhóm khách hàng

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước trong việc tiếp tục ổn định lãi suất tiền gửi trong thời gian tới, Techcombank tiếp tục thực hiện việc duy trì lãi suất tiền gửi ổn định, không điều chỉnh tăng theo cách tăng sự cạnh tranh từ đó tăng huy động vốn, mà chủ yếu là để duy trì ổn định nguồn vốn đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng vay vốn.

Chúng tôi mong muốn từ nay đến hết năm 2025, Ngân hàng Nhà nước duy trì điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt như trong giai đoạn vừa qua nhằm đảm bảo thanh khoản tốt cho thị trường và giảm sức ép về nhu cầu vốn dẫn tới cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng, qua đó, ổn định lãi suất huy động và cho vay”.

“Trong 7 tháng đầu năm 2025, mặc dù nền kinh tế chịu nhiều áp lực từ các biến động thị trường thế giới và các khó khăn nội tại, nhưng hoạt động ngân hàng vẫn giữ được sự ổn định, thực hiện chức năng cung cấp vốn cho nền kinh tế khá hiệu quả.

Với MB, khi cập nhật các chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%, chúng tôi đã có kế hoạch đẩy tín dụng tăng ngay từ đầu năm, đặc biệt là tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo và giảm cho vay với khu vực bất động sản.

Để bảo đảm mặt bằng lãi suất cho vay, MB đã nỗ lực tiết giảm chi phí thông qua chuyển đổi số mạnh mẽ, giảm các bộ phận trung gian để bộ máy hoạt động nhanh và hiệu quả hơn cả về tốc độ cho đến tối giản chi phí vận hành.

Trong những tháng còn lại của năm 2025, MB mong muốn Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định mặt bằng lãi suất và thanh khoản hệ thống. Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo trong việc liên thông dữ liệu quốc gia để ngân hàng đánh giá khách hàng chuẩn hơn và cho vay đúng đối tượng, giảm rủi ro để giảm lãi suất.

Về vấn đề này, chúng tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước có thể giao cho Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) hoặc một đơn vị nào đó thuộc Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối làm việc với các tổ chức tín dụng để xem nhu cầu dữ liệu cụ thể, từ đó kết nối với hệ thống Chính phủ điện tử cùng các ngành để ngân hàng có dữ liệu sạch làm cơ sở cho các kế hoạch cho vay một cách hiệu quả”.

“Trong thời gian qua, ngân hàng duy trì lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng giảm khoảng 0,1-0,3%, kỳ hạn trên 6 tháng giảm khoảng 0,3-0,4%. Trong quý 2/2025, lãi suất bình quân huy động trung bình của VPBank đều giảm so với quý 1/2025, trên cơ sở đó, ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất cho vay.

Tính đến ngày 30/6/2025, VPBank triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước như: cho vay mua nhà, sản xuất kinh doanh, mua ô tô với mức lãi suất bình quân 6 tháng qua với khách hàng cá nhân giảm 0,9% so với đầu năm 2025.

Cuối tháng 6/2025, ngân hàng đã giảm 0,2% về lãi suất vay đối với 4 nghìn doanh nghiệp là khách hàng của ngân hàng ở các lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước như doanh nghiệp nhỏ và vừa, tín dụng xanh, thương mại, xuất khẩu. Trong 6 tháng đầu năm 2025, dư nợ các nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 19,4%, tín dụng xanh tăng 30,4%, tài trợ thương mại tăng 30%, dự án nhà ở xã hội tăng 20%...

Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng cao như vậy, ngân hàng đã triển khai các biện pháp tăng trưởng huy động vốn. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã huy động trên thị trường vốn quốc tế khoảng 1,56 tỷ USD để đảm bảo cho nguồn vốn trung hạn và dài hạn phục vụ các dự án bền vững trong nước, qua đó khẳng định các cam kết chuẩn mực tài chính và định hướng vì một nền kinh tế Việt Nam bền vững với giới đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, trong tháng 7 vừa qua, ngân hàng nhận thấy tốc độ huy động vốn chậm lại, tăng trưởng thấp so với các tháng đầu năm. Có vẻ như dòng tiền chuyển nhiều hơn vào chứng khoán, bất động sản khi mặt bằng lãi suất thấp. Đây là sự trăn trở của ngân hàng về việc làm sao để duy trì nguồn vốn với mức lãi suất phù hợp tài trợ cho tín dụng từ nay đến cuối năm 2025.

Chúng tôi mong muốn Ngân hàng Nhà nước điều hành đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng để hệ thống giữ sự ổn định trong việc bảo đảm nguồn vốn cho nền kinh tế”.