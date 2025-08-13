Chủ Nhật, 17/08/2025

Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump dọa kiện Chủ tịch Fed, yêu cầu hạ lãi suất

An Huy

13/08/2025, 11:08

Chiến dịch gây sức ép của ông Trump nhằm vào ông Powell đã kéo dài nhiều tháng qua...

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Fed Jerome Powell khi ông Trump thăm công trình cải tạo trụ sở Fed ở Washington DC hôm 24/7/2025 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Fed Jerome Powell khi ông Trump thăm công trình cải tạo trụ sở Fed ở Washington DC hôm 24/7/2025 - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/8 dọa cho phép tiến hành một “vụ kiện lớn” nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell. Cảnh báo này là một động thái leo thang trong chiến dịch gây sức ép của ông Trump nhằm buộc Fed và ông Powell cắt giảm lãi suất.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói vụ kiện sẽ liên quan tới việc ông Powell quản lý dự án nâng cấp trụ sở Fed ở Washington DC. Đây là dự án mà thời gian qua ông Trump và giới chức Nhà Trắng liên tục chỉ trích là tốn kém và xa hoa.

Bài đăng không cho biết cụ thể khi nào vụ kiện này sẽ được tiến hành và ai sẽ là người khởi kiện.

“Ông Jerome Powell Lề Mề phải giảm lãi suất ngay”, ông Trump viết trong bài đăng. “Tổn thất mà ông ta gây ra do luôn chậm trễ trong việc hạ lãi suất là không thể đong đếm được. Rất may là nền kinh tế đang rất tốt, đến mức chúng ta không thể bị kìm hãm bởi ông Powell và Hội đồng Thống đốc tự mãn”.

“Nhưng tôi đang cân nhắc cho phép tiến hành một vụ kiện lớn nhằm vào ông Powell vì công việc tồi tệ và hoàn toàn vô dụng mà ông ta đang làm trong việc quản lý xây dựng trụ sở Fed”, ông Trump viết, cho rằng dự án cải tạo trụ sở của Fed chỉ đáng 50 triệu USD thay vì tiêu tốn 3 tỷ USD.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi về tuyên bố trên của ông Trump, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt từ chối cung cấp thêm thông tin.

“Tổng thống đang cân nhắc một vụ kiện, tôi chỉ có thể cho biết đến như vậy. Tôi sẽ để Tổng thống là người công bố thông tin cụ thể hơn”, bà Leavitt nói.

Hiện Fed chưa có phản hồi gì với tuyên bố của ông Trump.

Về phần mình, ông Powell và Fed gần đây đã lên tiếng bảo vệ dự án cải tạo hai tòa nhà lịch sử trong trụ sở của cơ quan này và giải thích việc chi phí phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Ông Powell đã “phản pháo” ông Trump khi vị Tổng thống đích thân tới thăm công trình và cho rằng chi phí của dự án này đã vượt 3,1 tỷ USD. “Tôi chưa nghe ai nói như vậy cả”, Chủ tịch Fed nói khi đó.

Chiến dịch gây sức ép của ông Trump nhằm vào ông Powell đã kéo dài nhiều tháng qua. Ông chủ Nhà Trắng đòi nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới giảm lãi suất về 1% từ mức 4,25-4,5% hiện nay - mức lãi suất mà Fed đã duy trì kể từ sau đợt giảm gần đây nhất vào tháng 12 năm ngoái. Ông Trump cho rằng nếu Fed hạ lãi suất, Chính phủ Mỹ có thể tiết kiệm được số tiền lớn trong việc trả lãi vay.

Khi lạm phát ở Mỹ tăng mạnh sau đại dịch Covid-19, Fed đã tăng lãi suất dồn dập trong các năm 2022-2023 để chống lạm phát. Năm 2024, Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng bằng 3 lần hạ lãi suất liên tiếp. Năm nay, Fed chưa có đợt giảm lãi suất nào, khiến ông Trump cảm thấy sốt ruột.

Trong cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 7, ông Powell giải thích rằng nếu không vì chính sách thuế quan của ông Trump, Fed đã giảm lãi suất trong năm nay rồi. Trong dự báo cập nhật hồi tháng 6, giới chức Fed cho rằng sẽ có 2 đợt giảm lãi suất trong năm nay, với mức giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng hơn 90% Fed hạ lãi suất trong cuộc gặp tháng 9. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng đang tăng đặt cược vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12.

Từ khóa:

fed tài chính thế giới Tổng thống Trump Vneconomy

