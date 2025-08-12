PVcomBank hỗ trợ nhân dân Nghệ An 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 3 (bão Wipha)

Ngày 9/8/2025, PVcomBank đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả do bão số 3 (bão Wipha) gây ra. Số tiền này được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An.

Trong những ngày cuối tháng 7/2025, cơn bão số 3 (bão Wipha) đổ bộ đã vào các các tỉnh Bắc Trung Bộ gây ra nhiều thiệt hại, trong đó Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất: 4 người chết, gần 7.500 căn nhà bị đổ sập hoặc hư hỏng nặng, 3 cầu treo bị cuốn trôi, nhiều khu vực bị chia cắt và cô lập hoàn toàn, hàng ngàn hecta hoa màu, ao nuôi thủy/hải sản của người dân bị ngập úng, mất trắng. Tổng thiệt hại lên tới hơn 3.700 tỉ đồng, trong đó thiệt hại về nhà ở hơn 1.500 tỉ đồng, thiệt hại về hạ tầng giao thông 1.390 tỉ đồng.

Với mong muốn sẻ chia khó khăn và tiếp thêm nguồn lực giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, ngày 09/8/2025, PVcomBank đã trao tặng 1 tỷ đồng từ ngân sách an sinh xã hội hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai. Khoản kinh phí này được chuyển trực tiếp tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An thông qua tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh, ưu tiên dành cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất.

PVcomBank hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Trước nghĩa cử cao đẹp của PVcomBank, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An bày tỏ sự cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành đến PVcomBank đồng thời đánh giá cao vai trò của Ngân hàng trong việc chủ động đồng hành cùng các địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Bà Vũ Thị Nga Hằng - Giám đốc Khối Vận hành PVcomBank, đại diện Ngân hàng tham gia lễ trao tài trợ chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng giá trị của Ngân hàng không chỉ nằm ở những con số kinh doanh, mà còn ở sự gắn kết và sẻ chia với cộng đồng, phát huy truyền thống tương thân tương ái và lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội. Với số tiền hỗ trợ này, chúng tôi mong muốn góp phần phần chung tay giúp đỡ, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất”.

Sự hỗ trợ kịp thời của PVcomBank không chỉ giúp người dân tại tỉnh Nghệ An có thêm điều kiện tái thiết cuộc sống mà còn tiếp tục khẳng định hình ảnh một PVcomBank nhân văn, trách nhiệm, luôn gắn sự phát triển của mình với lợi ích xã hội. Điều này cũng truyền cảm hứng tích cực, khơi dậy tinh thần sẻ chia và lan tỏa yêu thương từ toàn thể cán bộ nhân viên PVcomBank tới khách hàng và cộng đồng.