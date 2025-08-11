[Phóng sự ảnh] Sắc đỏ tự hào tại concert “Tổ quốc trong tim”
Phương Thảo
11/08/2025, 07:00
Đầu tháng 8, khi cổng đăng ký vé miễn phí được mở, chỉ trong vòng 9 phút, 3 triệu lượt quét đã khiến website bị "sập". Còn đêm qua, khi chương trình kết thúc, một “dòng sông” áo đỏ đã “chảy” quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục…
Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong
tim" đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 10/8 vừa qua. Chương
trình do báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức. Đúng như cái tên “concert
của lòng dân”, chương trình không có những “ngôi sao nghệ sĩ” theo cách hiểu
thông thường, mà chỉ có một “ngôi sao duy nhất” - ngôi sao vàng trên lá cờ Tổ
quốc.
Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng
Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch
Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh đây không chỉ là một chương trình
nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc,
trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng
thời đại, cảm xúc cộng đồng.
Tất cả khán giả đã đến với chương trình là để tri ân và tôn
vinh đất nước thân yêu. Nhiều người ở các địa phương thậm chí đã nhờ bạn bè đặt
vé hộ, kết nối từ khắp nơi, để được có mặt trong đêm nghệ thuật đặc biệt này. Có
thể thấy rõ, sức hút của concert “Tổ Quốc trong tim” là một trong những minh chứng
rõ nét, tiếp nối dư âm từ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hoá và
Xã hội của Quốc hội, nhận định điều này cho thấy tinh thần dân tộc chưa bao giờ
phai nhạt, chỉ cần được truyền tải bằng hình thức phù hợp và chạm đúng vào cảm
xúc người trẻ. “Tôi nghĩ, đây là minh chứng rõ ràng cho thấy, khi được
khơi dậy đúng cách, lòng yêu nước trong mỗi người Việt, đặc biệt là người trẻ
chưa bao giờ vơi cạn, chỉ chờ một ngọn lửa thắp lên là có thể bùng cháy dữ dội
và bền bỉ,” PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.
Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của chương
trình là màn đồng thanh hát Quốc ca. Tác phẩm “Tiến quân ca” vốn đã in sâu
trong tâm trí mỗi người Việt Nam, nhưng khoảnh khắc 50.000 người cùng cất cao lời
ca ấy, không vì hiệu ứng sân khấu, không vì sự sắp đặt, mà bởi cảm xúc tự nhiên
và dâng trào từ bên trong, đã mang đến cho những ai được chứng kiến một trải
nghiệm hiếm có trong đời.
Ngay từ giây phút mở màn, khi tiếng trống vang lên, quốc kỳ
tung bay và toàn bộ khán đài đồng thanh hát vang Tiến quân ca, cảm xúc tự
hào trào dâng trong từng người. Khi hàng chục nghìn khán giả cùng giơ cao
lá cờ đỏ sao vàng, cả sân vận động hòa chung trong tiếng hát “Việt Nam ơi, Việt
Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!”, những giọt nước mắt đã rơi. Và cả sân
vận động Mỹ Đình oà lên khi 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 – những người
từng bước đi hiên ngang tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva - tiến vào sân khấu.
Mỗi phần trình diễn là một lát cắt của lịch sử, dẫn dắt khán
giả đi từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, qua thời kỳ dựng xây đất nước,
đến khát vọng vươn ra thế giới. Khi những giai điệu cuối cùng vang lên, cả
khán đài rực sắc đỏ vẫn vang tiếng vỗ tay không ngớt. Chương trình khép lại, để
tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tự hào và tình yêu nước trong trái tim mỗi người
Việt, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới.
Không đơn thuần là một concert, "Tổ quốc trong tim" là một hành trình âm nhạc đưa người nghe trở về với những ký ức và những giá trị bất biến của dân tộc. Từ những ca khúc trữ tình sâu lắng như Giai điệu Tổ quốc cho đến những bản hùng ca rộn ràng như Tiến quân ca, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng từng nốt nhạc như những nhịp tim đồng điệu của hàng vạn con người cùng mang trong mình tình yêu đất nước.
