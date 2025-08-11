[Phóng sự ảnh] Sắc đỏ tự hào tại concert “Tổ quốc trong tim”

Đầu tháng 8, khi cổng đăng ký vé miễn phí được mở, chỉ trong vòng 9 phút, 3 triệu lượt quét đã khiến website bị "sập". Còn đêm qua, khi chương trình kết thúc, một “dòng sông” áo đỏ đã “chảy” quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục…

Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào lúc 20h ngày 10/8 vừa qua. Chương trình do báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức. Đúng như cái tên “concert của lòng dân”, chương trình không có những “ngôi sao nghệ sĩ” theo cách hiểu thông thường, mà chỉ có một “ngôi sao duy nhất” - ngôi sao vàng trên lá cờ Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng.

Tất cả khán giả đã đến với chương trình là để tri ân và tôn vinh đất nước thân yêu. Nhiều người ở các địa phương thậm chí đã nhờ bạn bè đặt vé hộ, kết nối từ khắp nơi, để được có mặt trong đêm nghệ thuật đặc biệt này. Có thể thấy rõ, sức hút của concert “Tổ Quốc trong tim” là một trong những minh chứng rõ nét, tiếp nối dư âm từ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội, nhận định điều này cho thấy tinh thần dân tộc chưa bao giờ phai nhạt, chỉ cần được truyền tải bằng hình thức phù hợp và chạm đúng vào cảm xúc người trẻ. “Tôi nghĩ, đây là minh chứng rõ ràng cho thấy, khi được khơi dậy đúng cách, lòng yêu nước trong mỗi người Việt, đặc biệt là người trẻ chưa bao giờ vơi cạn, chỉ chờ một ngọn lửa thắp lên là có thể bùng cháy dữ dội và bền bỉ,” PGS.TS Bùi Hoài Sơn nói.

Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của chương trình là màn đồng thanh hát Quốc ca. Tác phẩm “Tiến quân ca” vốn đã in sâu trong tâm trí mỗi người Việt Nam, nhưng khoảnh khắc 50.000 người cùng cất cao lời ca ấy, không vì hiệu ứng sân khấu, không vì sự sắp đặt, mà bởi cảm xúc tự nhiên và dâng trào từ bên trong, đã mang đến cho những ai được chứng kiến một trải nghiệm hiếm có trong đời.

Ngay từ giây phút mở màn, khi tiếng trống vang lên, quốc kỳ tung bay và toàn bộ khán đài đồng thanh hát vang Tiến quân ca, cảm xúc tự hào trào dâng trong từng người. Khi hàng chục nghìn khán giả cùng giơ cao lá cờ đỏ sao vàng, cả sân vận động hòa chung trong tiếng hát “Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!”, những giọt nước mắt đã rơi. Và cả sân vận động Mỹ Đình oà lên khi 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 – những người từng bước đi hiên ngang tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva - tiến vào sân khấu.

Mỗi phần trình diễn là một lát cắt của lịch sử, dẫn dắt khán giả đi từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, qua thời kỳ dựng xây đất nước, đến khát vọng vươn ra thế giới. Khi những giai điệu cuối cùng vang lên, cả khán đài rực sắc đỏ vẫn vang tiếng vỗ tay không ngớt. Chương trình khép lại, để tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tự hào và tình yêu nước trong trái tim mỗi người Việt, trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới.

Ngay từ đầu giờ chiều 10/8, từng dòng người đã hướng về Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong tâm trạng háo hức.

Từ trưa, nhiều nơi ở nội thành Hà Nội có mưa lớn kéo dài, nhưng cơn mưa không làm giảm bước chân khán giả. Đến khoảng 17h, trời quang mây, gió mát, bầu không khí trong và ngoài sân càng thêm sôi động.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu khai mạc chương trình

Đêm nhạc bùng nổ, đầy cảm xúc với sân khấu hoành tráng, những tiết mục hào hùng, ý nghĩa xuyên suốt gồm 3 chương: "Dáng hình đất nước", "Giai điệu tự hào", "Tổ quốc trong tim".

Điểm nhấn đáng nhớ nhất trong chương trình là khoảnh khắc mở đầu chương trình, hàng chục nghìn khán giả cùng đứng lên hòa chung tiếng hát trong bài “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao với cả hai phần lời.

Điểm nhấn thứ hai của concert “Tổ quốc trong tim” là sự xuất hiện của 68 quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1, những người từng đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow, Nga) nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại” (9/5/1945–9/5/2025).

Một khán đài rực sắc đỏ của lòng yêu nước, của nhiệt huyết tuổi trẻ.

68 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 cũng tái hiện màn diễu binh hùng tráng tại Quảng trường Đỏ trong tiếng hò reo cổ vũ đầy tự hào của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình.

Xuyên suốt chương trình là những tiết mục song ca giữa nghệ sĩ gạo cội cùng các nghệ sĩ trẻ. Đây không chỉ thể hiện sự kế thừa mà còn là thông điệp cho hành trình nối tiếp giữa truyền thống và hiện đại, quá khứ và tương lai. Các ca khúc đi cùng năm tháng được kết hợp tinh tế, khéo léo với bản phối mới.

Điểm nhấn trong chương 2 "Giai điệu tự hào" là sự xuất hiện của các vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam như: xạ thủ Phạm Quang Huy, cầu thủ Quang Hải, kình ngư Ánh Viên, lực sĩ cử tạ khuyết tật Lê Văn Công, cùng nhiều gương mặt thể thao đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế.

Phần cuối của chương trình là chương 3 "Tổ quốc trong tim" với sự xuất hiện của các nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Thanh Duy, ban nhạc Oplus...

Toàn bộ không gian trình diễn được dàn dựng theo hình chữ V, cao 26 mét, như một tuyên ngôn sống động về tình yêu và niềm tự hào của mỗi người con đất Việt dành cho quê hương.

Điểm nhấn cuối của chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ khép lại đại nhạc hội kéo dài 8 phút tại khu vực đường đua F1.

“Dòng chảy” khán giả rực đỏ quanh sân vận động Mỹ Đình khi chương trình kết thúc như những xúc cảm thăng hoa và niềm tự hào lan tỏa.