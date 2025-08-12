Cục Thuế: Vẫn tồn tại tình trạng không khai báo đầy đủ doanh thu cho thuê nhà

Đại diện Cục Thuế cho biết hiện nay vẫn tồn tại tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng theo Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021...

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn 2688/CT-KTr gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Đại diện Cục Thuế cho biết hiện nay vẫn còn tồn tại tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng.

Cụ thể, căn cứ theo khoản 1, Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong đó quy định cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: (i) cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; (ii) cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển và (iii) cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Cá nhân cho thuê tài sản phải khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán (từng lần phát sinh kỳ thanh toán được xác định theo thời điểm bắt đầu thời hạn cho thuê của từng kỳ thanh toán) hoặc khai thuế theo năm dương lịch. Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý. Thông tư 40/2021/TT-BTC (Bộ Tài chính)

Trong đó, dịch vụ lưu trú không tính vào hoạt động cho thuê tài sản gồm: (i) cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; (ii) cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn không phải là căn hộ cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; (iii) cung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống hoặc các phương tiện giải trí.

Trong trường hợp cá nhân cho thuê tài sản không phát sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương lịch (bao gồm cả trường hợp có nhiều hợp đồng cho thuê) thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân cho thuê tài sản không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm dương lịch (12 tháng).

Như vậy, doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế phát sinh cho thuê tài sản.

Do đó, để tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý thuế nói riêng cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, từ đó, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, Cục Thuế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Thứ nhất, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, tổ dân phố phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn, báo cáo Ủy ban nhân dân và các sở, ban, ngành. Trên cơ sở đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chi đạo các sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, rà soát để xác định doanh thu, mức thuế của các hộ, cá nhân và đôn đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, tổ dân phố cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế thường xuyên và đa dạng hình thức đến các hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Thứ hai, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan (như: Công an, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Lực lượng Phòng cháy, chữa cháy,...) cần tăng cường chia sẻ, kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu giúp cơ quan thuế quản lý sát với tình hình kinh doanh thực tế tại địa bàn.