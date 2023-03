Cảnh báo người dùng trước các số điện thoại lạ yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao

Để ngăn chặn tình trạng này, ngày 17/3/2023, Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 997/CVT-PTHT về việc tổ chức truyền thông về các số điện thoại được sử dụng để thông báo đề nghị người sử dụng chuẩn hoá thông tin thuê bao.

Nhằm hạn chế tối đa các hành vi, bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp thực hiện triển khai các biện pháp truyền thông (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua nhắn tin tuyên truyền tới tất cả các thuê bao đang hoạt động và các hình thức phù hợp khác) thông báo các số điện thoại (cùng với tên định danh- nếu có) chính thức của các doanh nghiệp được sử dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, nhắn tin, gọi điện thông báo đề nghị chuẩn hóa thông tin thuê bao, tiếp nhận nhận phản hồi.

Cùng với đó, tổng hợp các thông tin (bao gồm hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện) về các kênh chính thức thông báo, hỗ trợ người sử dụng dịch vụ viễn thông di động chuẩn hóa thông tin thuê bao, chủ động trao đổi, cung cấp tới các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở,… để hỗ trợ truyền thông đến người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Cục Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm nội dung như trên và gửi báo cáo kết quả về Cục Viễn thông trong ngày 18/3/2023.

Để tránh tình trạng thuê bao không chuẩn hóa thông tin theo dữ liệu cư dân quốc gia sẽ bị khóa một chiều, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn cách chuẩn hóa thông tin thuê bao của các nhà mạng tới người dân.

Qua công tác theo dõi tình hình triển khai chuẩn hoá thông tin thuê bao sau đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của các doanh nghiệp và phản ánh của các cơ quan báo chí cho thấy có hiện tượng một số đối tượng lợi dụng việc doanh nghiệp thông báo (qua nhắn tin, gọi điện) đến người sử dụng dịch vụ viễn thông di động để thực hiện các hành vi có dấu hiệu mạo danh lừa đảo, quảng cáo,… vi phạm pháp luật.

Thống kê từ Cục Viễn thông cho thấy hiện có 3,5 triệu thuê bao điện thoại của các nhà mạng Viettel, VNPT-VinaPhone, MobiFone có thông tin chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để chuẩn hóa thông tin, đáp ứng yêu cầu đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước thời hạn 31/3/2023, một số nhà mạng di động ở Việt Nam đã bắt đầu gửi tin nhắn, triển khai cuộc gọi thông báo tới các thuê bao di động cần phải chuẩn hóa thông tin.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, nhiều người dùng đã nhận được cuộc gọi thông báo từ các số điện thoại lạ mạo danh Cơ quan Quản lý nhà nước hoặc các nhà mạng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân phục vụ chuẩn hóa thông tin thuê bao nếu sẽ khoá máy.

Bản thân Phóng viên khi đang viết bài này cũng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại: xxx2815856 mạo danh cơ quan quản lý và nhà mạng thông báo "thuê bao của quý khách sẽ bị khóa trong 2 giờ tới. Đề nghị làm theo hướng dẫn, cung cấp các thông tin của chủ thuê bao hoặc liên hệ với đầu số để biết thêm chi tiết..."

Trước thực trạng này, các nhà mạng lên tiếng cảnh báo người dùng cần cẩn trọng trước những cuộc gọi mạo danh, lừa đảo. Thông tin với báo chí ngày 17/3, đại diện nhà mạng Vinaphone cho biết, hiện nay VinaPhone chỉ thực hiện thông báo đến các khách hàng nằm trong diện cần phải kiểm tra, chuẩn hóa thông tin thuê bao thông qua các kênh chính thức như: Tin nhắn gửi từ tên định danh “VinaPhone”; cuộc gọi nhân công và cuộc gọi tự động hiển thị tên định danh “VinaPhone” và/hoặc từ các số điện thoại 0888-00-1091, 0911-00-1091.

Với các tin nhắn gửi từ tên định danh “VinaPhone” sẽ có nội dung: “(TB) VinaPhone trân trọng thông báo: “Thông tin thuê bao số: 0xxxxxxxxx, (Họ và tên: Nguyễn Văn A, ngày sinh: dd/mm/yyyy, CMND/CCCD: 0xxxxxxxxxxx) chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư. Để thuê bao không bị tạm ngưng dịch vụ 1 chiều từ ngày 31/3/2023, mời quý khách cập nhật chính xác thông tin trước ngày 25/3/2023 tại: Mục "Thông tin thuê bao" trên ứng dụng My VNPT (my.vnpt.com.vn/app) hoặc website https://my.vnpt.com.vn/tttb hoặc tại các điểm giao dịch VinaPhone gần nhất (mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu). Nếu Quý khách đã thực hiện, vui lòng bỏ qua tin nhắn này. CSKH: 18001091 (0đ). Trân trọng!”.

Sau khi nhận được thông báo, người dùng có thể tự thực hiện chuẩn hóa thông tin qua ứng dụng, website hoặc tại các Điểm giao dịch VinaPhone trên toàn quốc hoặc liên hệ Tổng đài CSKH 18001091 để được hướng dẫn.

Các thông báo từ các số điện thoại lạ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng thực hiện cuộc gọi đều không đúng theo quy trình chuẩn hóa thông tin thuê bao chính thức của VinaPhone.

Đặc biệt, VinaPhone sẽ không đột ngột khóa thuê bao của bất kỳ khách hàng nào ngay sau khi thông báo mà sẽ thực hiện theo đúng trình tự quy định của các Cơ quan Quản lý Nhà nước.

Còn với MobiFone, nhà mạng này cho biết các cuộc gọi tư vấn cập nhật thông tin thuê bao đều thực hiện từ tổng đài chăm sóc khách hàng: 9090. Tên định danh nhắn tin mời khách hàng cập nhật thông tin thuê bao là: MobiFone.

Với các tin nhắn gửi từ tên định danh MobiFone sẽ có nội dung: “Thực hiện quy định của nhà nước, thông tin cá nhân khách hàng đăng ký số thuê bao XXXXXXXXX không trùng khớp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xin vui lòng cập nhật lại thông tin thuê bao bằng căn cước công dân tại Cửa hàng MobiFone hoặc app My MobiFone https://api.mobifone.vn/apps/download/ hoặc web https://tttb.mobifone.vn.

Thuê bao sẽ bị chặn 1 chiều vào ngày dd/mm/yyyy nếu không cập nhật thông tin, 15 ngày tiếp theo nếu không cập nhật sẽ bị chặn 2 chiều theo quy định Nghị định 49/2017/NĐ-CP. Vui lòng bỏ qua tin nhắn này nếu Quý khách đã cập nhật thông tin cá nhân. Chi tiết liên hệ 18001090/9090”.

Với nhà mạng Viettel, tin nhắn gửi tới khách hàng sẽ là đầu số gắn brand name VIETTEL. Đầu số gắn brand name VIETTELCSKH sẽ thực hiện cuộc gọi Callbot tự động đến thuê bao của khách hàng. Còn với đầu số VIETTELCSKH (đầu số 0246.266.0198) sẽ là nhân viên tổng đài gọi điện trực tiếp cho khách hàng. App hỗ trợ chuẩn hóa là My Viettel và Link chuẩn hóa qua web: https://viettel.vn/s/chtt.