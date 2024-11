ChatGPT Search vẫn chưa phải là đối thủ của Google Search

Vào tuần trước, OpenAI đã phát hành sản phẩm tìm kiếm rất được mong đợi của mình có tên ChatGPT Search để cạnh tranh với Google. Nhiều người tin rằng công cụ tìm kiếm của OpenAI thực sự sẽ là “sát thủ Google”.

SO SÁNH HAI CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Tuy nhiên, theo Techcrunch, sản phẩm tìm kiếm của OpenAI rất ấn tượng ở một số khía cạnh, cung cấp cái nhìn tổng quan về giao diện tìm kiếm AI trong tương lai, nhưng chưa đủ để trở thành một công cụ tìm kiếm hữu ích trong cuộc sống hàng ngày.

Cụ thể, khi gõ từ khóa để kiểm tra kết quả trận đấu bóng rổ NBA trực tiếp giữa Denver Nuggets và Minnesota Timberwolves diễn ra như thế nào. ChatGPT cho kết quả là Nuggets đã thắng mặc dù họ thực sự đang thua và cho thấy điểm của Timberwolves thấp hơn 10 điểm so với thực tế, theo kết quả của Google cùng thời điểm.

Ở một ví dụ khác, khi người dùng truy vấn “báo cáo tài chính hôm nay” để kiểm tra các công ty báo cáo kết quả hàng quý, ChatGPT đã trả lời rằng Apple và Amazon sẽ báo cáo kết quả vào ngày 1/11, mặc dù cả hai công ty đều đã báo cáo trước đó một ngày. Nói cách khác, những thông tin này hoàn toàn không đúng sự thật.

Trong một thử nghiệm khác, người dùng đã nhập tên của một giám đốc công nghệ để tìm thông tin liên hệ của họ. ChatGPT đã trình bày bản tóm tắt hồ sơ Facebook của người đó và tạo một liên kết ảo đến trang LinkedIn của họ, dẫn đến thông báo lỗi khi nhấp vào.

Khi truy vấn “quần jean denim bigsize” để mua sắm, ChatGPT Search hiện lên kết quả mô tả quần jean denim rộng thùng thình là gì (một định nghĩa mà người dùng cho biết là không cần thiết) và đưa ra lời khuyên nên truy cập Amazon.com để mua một chiếc quần đẹp.

Từ những kết quả này, phần lớn người dùng đánh giá ChatGPT Search có thể một ngày nào đó sẽ là ‘sát thủ Google’, nhưng không phải bây giờ.

Google Search là một sản phẩm đã có nền tảng 25 năm tuổi và ChatGPT Search là một sản phẩm hoàn toàn mới.

Cũng theo Techcruch, ChatGPT Search khá giỏi trong việc trả lời các câu hỏi nghiên cứu dài, đại loại như “Giải đấu thể thao chuyên nghiệp nào của Mỹ có sự đa dạng nhất?” không phải là một câu hỏi mà người dùng có thể dễ dàng trả lời bằng Google, nhưng ChatGPT Search khá giỏi trong việc tìm kiếm nhiều trang web và giúp người dùng có được câu trả lời thỏa đáng chỉ sau vài giây.

Vấn đề là hầu hết các tìm kiếm trên Google không phải là những câu hỏi dài như vậy. Để thực sự thay thế Google, OpenAI cần cải thiện những tìm kiếm ngắn gọn, thiết thực hơn mà mọi người đã thực hiện hàng ngày.

GOOGLE SEARCH VẪN SẼ LÀ “VUA” CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Người phát ngôn của OpenAI Niko Felix cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng các truy vấn ngắn gọn nhưng lại khá phổ biến. Chúng tôi dự định cải thiện trải nghiệm cho những loại truy vấn này theo thời gian".

Điều đó nói lên rằng, những truy vấn từ khóa ngắn này đã khiến Google trở nên không thể thiếu và cho đến khi OpenAI làm đúng, Google vẫn sẽ là trụ cột đối với nhiều người.

Có một số lý do khiến OpenAI có thể gặp khó khăn với những truy vấn ngắn này. Đầu tiên là ChatGPT dựa trên Microsoft Bing, một công cụ được nhiều người coi là kém hơn so với Google. Lý do thứ hai là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể không phù hợp với những gợi ý ngắn gọn này. LLM thường cần các câu hỏi được viết đầy đủ để tạo ra câu trả lời hiệu quả.

Mặc dù OpenAI hiện chỉ mới phát hành sản phẩm tìm kiếm của mình nhưng công cụ tìm kiếm AI của Perplexity đã phục vụ 100 triệu truy vấn tìm kiếm mỗi tuần. Perplexity cũng từng được quảng cáo là “sát thủ của Google”, nhưng nó cũng gặp phải vấn đề tương tự với các truy vấn ngắn.

Aravind Srinivas, Giám đốc điều hành của Perplexity, đã thảo luận về cách mọi người sử dụng sản phẩm của anh ấy khác với Google Search: “Số lượng từ trung bình trong một truy vấn của Google nằm trong khoảng từ hai đến ba từ. Trong Perplexity, nó có khoảng 10 đến 11 từ".

ChatGPT Search và Perplexity không thay thế Google Search cho nhiệm vụ tốt nhất: điều hướng web. OpenAI và Perplexity đều tuyên bố rằng họ sẽ nỗ lực cải thiện các truy vấn ngắn này tốt hơn. Cho đến lúc đó, rất khó để một trong số những sản phẩm này có thể thay thế hoàn toàn Google. Nếu OpenAI muốn thay thế “tường thành” của Internet, nó phải tạo ra một cánh cửa tốt hơn.