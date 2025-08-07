“Gã khổng lồ” công nghệ rót hơn 150 triệu USD vào trung tâm AI tại Việt Nam

Ngày 7/8/2025, Tập đoàn SAP chính thức công bố thành lập SAP Labs Việt Nam với kế hoạch đầu tư hơn 150 triệu Euro (tương đương hơn 4.425 tỷ đồng) trong vòng 5 năm tới vào trung tâm đổi mới sáng tạo số này.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho biết sự kiện này diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đức, do đó càng mang nhiều ý nghĩa.

“Đây là minh chứng cho sự tin tưởng của các tập đoàn công nghệ lớn vào thị trường và tiềm năng của Việt Nam. Quan trọng hơn là sự đồng hành của họ cùng Chính phủ trong chặng đường phát triển mới”, Phó Thủ tướng nhận định.

THÚC ĐẨY MỤC TIÊU TRỞ THÀNH CƯỜNG QUỐC VỀ AI

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đang trong giai đoạn xây dựng chiến lược phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được tham vọng này, con đường duy nhất là phải phát triển nhanh và bền vững, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh đó, về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam hiện nay đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, thể hiện qua 5 xu thế lớn. Những xu thế này vừa là thách thức, vừa là cơ hội lớn cho Việt Nam.

Cụ thể, dòng vốn đầu tư cho khoa học công nghệ tăng mạnh; AI phát triển nhanh chóng; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với liên kết "ba nhà" (nhà nước – viện/trường – doanh nghiệp) ngày càng mạnh mẽ; cạnh tranh toàn cầu gay gắt; các quốc gia đều xây dựng chính sách, đặt ra tham vọng lớn để làm chủ công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam có những lợi thế nền tảng để nắm bắt cơ hội này, bao gồm về dân số hơn 100 triệu người, lực lượng lao động trẻ dồi dào, yêu thích STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). Đây là nền tảng quan trọng cho phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị một số định hướng hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Về nguồn nhân lực, Phó Thủ tướng đề nghị SAP phải có chiến lược đào tạo nhân lực chất lượng cao với quy mô lớn và tốc độ nhanh hơn.

“Nếu chậm ngày nào, thanh niên sẽ mất cơ hội ngày đó. Với mục tiêu đào tạo 50.000 - 100.000 kỹ sư trong lĩnh vực AI và bán dẫn, mong muốn các doanh nghiệp như SAP sẽ hỗ trợ tích cực. Bởi vì nguồn nhân lực chất lượng cao chính là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư và hiện thực hóa các tham vọng quốc gia”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về quy mô đầu tư, Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn SAP sẽ không chỉ dừng lại ở một cơ sở. Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo chiều sâu, xem Việt Nam là "cứ điểm" đầu tư tại khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Về việc xây dựng hệ sinh thái, SAP cần tạo môi trường làm việc không chỉ cho nhân tài trong nước mà còn phải thu hút người Việt ở nước ngoài và các chuyên gia quốc tế, nhằm tạo ra một hệ sinh thái đổi mới thực sự cởi mở và đa dạng.

Đặc biệt, sớm nhân rộng mô hình Trung tâm R&D của Tập đoàn tại Việt Nam; thành lập các phòng lab, phát triển các mô hình cơ sở nghiên cứu dùng chung tại NIC và các viện, trường của Việt Nam. Qua đó, đưa các Trung tâm R&D của SAP trở thành những "điểm hội tụ" để kết nối mạng lưới chuyên gia và nhân tài công nghệ trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ về tầm nhìn của Việt Nam, trong đó AI là ngành số 1 trong 11 ngành công nghệ chiến lược quốc gia, với mục tiêu trở thành cường quốc AI trong tương lai gần. “Với sự hỗ trợ từ các đối tác, sự nỗ lực của Chính phủ và người dân, điều này hoàn toàn có thể”, Phó Thủ tướng khẳng định.

ĐIỂM ĐẾN CHIẾN LƯỢC TRONG HỢP TÁC CÔNG NGHỆ, NHÂN LỰC

Củng cố thêm cho mối quan hệ chiến lược, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth, cho rằng với khoản đầu tư rất quan trọng này, SAP đặt cược vào mối quan hệ đối tác kinh tế và công nghệ ngày càng phát triển giữa Đức và Việt Nam.

“SAP Labs Việt Nam là minh chứng cho cả sự đổi mới của Đức và tài năng năng động của Việt Nam. Đây cũng là một bước tiến trong việc củng cố hợp tác song phương, thúc đẩy trao đổi kiến thức và hỗ trợ hành trình chuyển đổi số của Việt Nam”, bà Helga Margarete Barth nhấn mạnh.

Từ phía SAP, các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cũng thể hiện rõ cam kết đầu tư chiến lược, không chỉ bằng con số mà bằng hành động cụ thể. Ông Thomas Saueressig, Thành viên Ban Điều hành SAP, mảng Dịch vụ Khách hàng và Triển khai, cho biết khoản đầu tư hơn 150 triệu Euro trong thời gian tới mới chỉ là khởi đầu. Ông khẳng định SAP Labs Việt Nam sẽ đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới toàn cầu, định hình tương lai của phần mềm doanh nghiệp.

Ông Thomas Saueressig, Thành viên Ban Điều hành SAP, mảng Dịch vụ Khách hàng và Triển khai. “Việt Nam không chỉ là một trung tâm tăng trưởng, mà còn là nơi hội tụ tinh thần đổi mới, tham vọng và cảm hứng. Chúng tôi nhận thấy sự phát triển của ngành sản xuất và công nghệ đang nổi lên như một trung tâm trong chuỗi giá trị toàn cầu; khả năng cạnh tranh và chất lượng nguồn nhân lực đặc biệt trong các lĩnh vực như bán dẫn và AI".

Bổ sung thêm, ông Philipp Herzig, Giám đốc Công nghệ kiêm Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo, SAP, cho biết vai trò của trung tâm sẽ tập trung vào các công nghệ cốt lõi như AI, điện toán đám mây, bán dẫn và các giải pháp bền vững, giúp doanh nghiệp quản lý chuỗi cung ứng xanh hơn và đưa ra các quyết định thông minh hơn.

Không chỉ dừng lại ở công nghệ, ông Philipp nhấn mạnh cam kết của SAP trong việc xây dựng hệ sinh thái, hợp tác chặt chẽ với khách hàng, chính phủ, các viện nghiên cứu và trường đại học để cùng nhau giải quyết những bài toán phức tạp nhất.

SAP Labs Việt Nam có trụ sở tại trung tâm TP.HCM và là trung tâm thứ hai tại Đông Nam Á (sau Singapore); Việt Nam đồng thời cũng là một trong số 20 quốc gia trên toàn cầu được SAP đầu tư trung tâm R&D.

Kể từ tháng 9/2024, SAP Labs Việt Nam đã tuyển dụng hơn 200 nhân viên và dự kiến sẽ mở rộng lên 500 nhân sự vào năm 2027, trong đó riêng năm 2025 sẽ tuyển thêm 350 người.

Bên cạnh việc tìm kiếm nhân sự cấp cao, công ty cũng đang hợp tác chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu tại TP.HCM nhằm ươm mầm tài năng công nghệ trẻ, đồng thời mở ra con đường phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực tiên tiến như phân tích dữ liệu, AI và kỹ thuật phần mềm.