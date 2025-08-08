Nền tảng thương mại điện tử B2B giúp minh bạch xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc sang thị trường Mỹ

Nền tảng VietnamUSA.Arobid.com do Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid và Ocean USA đồng sáng lập, phát triển theo mô hình triển lãm trực tuyến kết hợp giao dịch xuyên biên giới, tích hợp công nghệ số, truy xuất dữ liệu và đánh giá ESG (môi trường, xã hội, quản trị). Nền tảng hướng tới mục tiêu kiến tạo một không gian giao thương minh bạch - số hóa - bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp hai quốc gia.

Tại buổi ra mắt VietnamUSA.Arobid.com ngày 8/8, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết: Với vai trò là cơ quan xúc tiến thương mại quốc gia, Cục Xúc tiến thương mại luôn đồng hành, hỗ trợ và kết nối các nền tảng đổi mới như VietnamUSA.Arobid.com với hệ sinh thái hỗ trợ xuất khẩu, từ các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, đến mạng lưới thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ và các thị trường trọng điểm.

Ngoài ra, trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có nhiều biến động, với sự gia tăng các hàng rào kỹ thuật, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa ESG, và đặc biệt là chính sách thuế mới. Việc Hoa Kỳ chính thức áp dụng mức thuế đối ứng 20% đối với một số mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam trong thời gian qua là một tín hiệu rõ ràng cho thấy những thách thức sắp tới sẽ không hề nhỏ.

Do đó, việc tìm kiếm những mô hình giao thương mới – minh bạch hơn, hiệu quả hơn và ít phụ thuộc vào các chuỗi phân phối truyền thống – đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

“Việc ra đời nền tảng giao dịch thương mại điện tử B2B quốc tế Việt Nam - Hoa Kỳ không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà còn là một bước đi chiến lược thể hiện tầm nhìn chủ động của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh toàn cầu mới. Quan trọng hơn, nền tảng này sẽ là hệ sinh thái thương mại số có chiều sâu, giúp doanh nghiệp Việt không chỉ bán được hàng mà còn nâng cấp năng lực, chuẩn hóa tiêu chuẩn, tiếp cận vốn và mở rộng chuỗi cung ứng theo hướng bền vững”, ông Phú nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid, khẳng định: Doanh nghiệp Việt không thiếu sản phẩm tốt nhưng lại thiếu hệ sinh thái hỗ trợ chuẩn hóa để bước ra thị trường toàn cầu. VietnamUSA.Arobid.com sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua ba rào cản cốt lõi: số hóa, vốn và ESG - những thứ không thể thiếu nếu muốn xuất khẩu bền vững sang Mỹ.

Theo ông Chín, những giá trị cốt lõi được tích hợp vào nền tảng gồm: số hóa chuỗi giao thương, chuẩn hóa ESG, và hỗ trợ tài chính, logistics toàn trình. Đây cũng chính là những “mắt xích” thường bị đứt gãy khiến doanh nghiệp Việt khó bước qua ngưỡng thị trường Mỹ.

Cụ thể, VietnamUSA.Arobid.com tích hợp bộ công cụ đánh giá ESG theo chuẩn quốc tế, cho phép doanh nghiệp tự xây dựng hồ sơ tuân thủ một cách minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, nền tảng kết nối trực tiếp với đối tác logistics tại Mỹ và Singapore, giúp kiểm soát hành trình hàng hóa, tối ưu hóa thời gian giao nhận và chi phí vận chuyển.

Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Công nghệ Arobid đã ký kết hợp tác chiến lược với đại diện liên minh Quỹ đầu tư AGCG và High West. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng những giải pháp hỗ trợ tài chính linh hoạt, thuận lợi hoá cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Ocean USA - đơn vị đồng sáng lập cũng nhấn mạnh việc triển khai hành lang logistics số hóa, kết nối trực tiếp với các điểm tiếp nhận hàng tại Mỹ, giúp giảm chi phí lưu kho, rút ngắn thời gian giao hàng và nâng cao khả năng phản ứng với biến động thị trường.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sắc lệnh mới từ Chính phủ Mỹ, mức thuế đối ứng 20% sẽ chính thức áp dụng đối với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam bắt đầu từ ngày 7/8/2025 không chỉ tạo áp lực về chi phí, mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng với các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe, đồng thời chủ động tìm kiếm các kênh tiếp cận thị trường hiệu quả và chính danh hơn.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt, đặc biệt là khối vừa và nhỏ vẫn gặp khó trong việc đáp ứng các điều kiện để hiện diện bền vững tại thị trường Mỹ. Từ yêu cầu về minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc, tuân thủ ESG cho đến các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế, tất cả đều là những “cửa ngõ kỹ thuật” bắt buộc. Nếu không được chuẩn hóa ngay từ đầu, các điều kiện này sẽ trở thành rào cản vô hình khiến doanh nghiệp dù có sản phẩm chất lượng vẫn khó chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu.