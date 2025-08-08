Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công nghiệp bán dẫn và điện tử”

Sáng ngày 08/8, tại Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) phối hợp với Công ty TNHH Ascendas Systems tổ chức hội thảo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công nghiệp bán dẫn và điện tử”, thu hút hàng trăm doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử trên địa bàn thành phố.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu Hội thảo nhằm chia sẻ các xu hướng công nghệ mới nhất và hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trong ngành bán dẫn và điện tử. Qua đó, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tập trung vào việc ứng dụng AI trong thiết kế, kiểm tra và tối ưu quy trình sản xuất chip trong ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử; tạo cơ hội để các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các nền tảng công nghệ đạt chuẩn quốc tế.

Cùng với đó, Hội thảo cũng cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng ứng dụng AI trong ngành công nghiệp bán dẫn, đồng thời giới thiệu các giải pháp dựa trên nền tảng MATLAB và Simulink của MathWorks – công cụ đang được tin dùng trong các lĩnh vực yêu cầu kỹ thuật cao như ô tô, hàng không vũ trụ và sản xuất chip.

Ngoài ra, sự kiện còn hướng dẫn cách xây dựng hệ thống kiểm tra hình ảnh bằng học sâu (Deep Learning), xử lý dữ liệu hình ảnh và triển khai mô hình AI vào các ứng dụng thực tiễn.

Các đại biểu doanh nghiệp và chuyên gia ngành công nghiệp bán dẫn tham dự Hội thảo. Ảnh Ngô Anh Văn

Phát biểu tại Hội thảo, ông Lê Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC), cho biết: “Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách trọng điểm để phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, như: ưu đãi về thuế, cơ sở hạ tầng, thúc đẩy hợp tác quốc tế. Và đặc biệt, Đà Nẵng chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đồng hành cùng thành phố hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền Trung và cả nước.

Ông Phúc kỳ vọng rằng Hội thảo sẽ cung cấp thông tin hữu ích, giúp các doanh nghiệp tiếp cận sớm các công cụ thiết kế theo chuẩn quốc tế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình kiểm tra hình ảnh, phát hiện lỗi và tối ưu hóa sản xuất – những giải pháp mang lại giá trị thực tiễn rõ rệt cho ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử, trong bối cảnh lĩnh vực này đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, với việc AI ngày càng giữ vai trò trọng yếu trong tối ưu hóa thiết kế, kiểm thử và vận hành dây chuyền”.

Ông Alex Lo, Giám đốc điều hành, Tập đoàn Techsource Systems và Ascendas Systems, cho rằng: “Sự kiện giới thiệu các giải pháp phần mềm tiên tiến từ MathWorks như MATLAB và Simulink – những công cụ mạnh mẽ hỗ trợ tăng tốc quá trình thiết kế, mô phỏng và triển khai, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm và nâng cao hiệu quả vận hành”.

Tại Hội thảo, ông Dương Quang Huy, kỹ sư ứng dụng Ascendas Systems, mang đến những chia sẻ chuyên sâu về cách các doanh nghiệp có thể ứng dụng AI trong kiểm tra hình ảnh và phát hiện lỗi trong ngành công nghiệm bán dẫn và điện tử.

“Trong ngành công nghiệp bán dẫn và điện tử – nơi yêu cầu cao về độ chính xác và tính ổn định – trí tuệ nhân tạo đang dần trở thành yếu tố cốt lõi trong các quy trình sản xuất và kiểm tra. Các hệ thống AI giúp rút ngắn thời gian kiểm tra, phát hiện lỗi sớm và giảm thiểu sai sót, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm chi phí. Thông qua các công cụ như MATLAB và Simulink, kỹ sư có thể dễ dàng phát triển, tinh chỉnh và triển khai các mô hình AI trong quy trình thiết kế và sản xuất một cách liền mạch, linh hoạt”, ông Huy nhấn mạnh.

Các chuyên gia lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh Ngô Anh Văn

Ngoài các nội dung chuyên môn, Hội thảo còn giới thiệu chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp do MathWorks phối hợp cùng Ascendas Systems triển khai. Chương trình tạo điều kiện tiếp cận phần mềm MATLAB & Simulink với các chính sách đặc biệt dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tư vấn kỹ thuật và đào tạo từ chuyên gia Ascendas Systems và MathWorks.

Tại đây, ông Hà Văn Kỳ, đại kiện kinh doanh tại thị trường Việt Nam của Ascendas Systems chia sẻ những câu chuyện thành công trong việc ứng dụng MATLAB & Simulink trên thế giới cũng như cợ hội triển khai chương trình này tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp đang chuyển hướng mạnh mẽ theo chủ trương đổi mới sáng tạo của Chính phủ.

Hội thảo được tổ chức lần này không chỉ mang đến kiến thức và công nghệ ứng dụng trong thực tiễn, mà còn góp phần thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt tại các ngành đang phát triển mạnh như bán dẫn, điện tử và sản xuất thông minh tại thành phố Đà Nẵng. Đây là bước tiến quan trọng hướng tới một nền công nghiệp hiện đại, bền vững và đủ sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.