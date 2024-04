Chứng khoán Mỹ bật xanh sau báo cáo việc làm, giá dầu giữ đà tăng không nghỉ

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (5/4), đảo ngược cú giảm mạnh nhất hơn 1 năm của chỉ số Dow Jones trong phiên trước đó, khi nhà đầu tư “ăn mừng” báo cáo việc làm khả quan hơn dự báo và tạm thời rũ bỏ mối lo về lãi suất tăng. Giá dầu thô tiếp tục đi lên và ghi nhận sự xuất hiện của một chỉ báo kỹ thuật quan trọng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang ở Trung Đông.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 307,06 điểm, tương đương tăng 0,8%, chốt ở mức 38.904,04 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,11%, đạt 5.204,34 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,24%, chốt ở 16.248,52 điểm.

Dù vậy, cả ba chỉ số cùng giảm trong tuần này. Trong đó, Dow Jones giảm 2,27%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu năm. S&P 500 giảm 0,95% và Nasdaq mất 0,8% điểm số.

Phiên tăng này diễn ra bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 3 tốt hơn nhiều so với dự báo. Khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế Mỹ tạo được 303.000 công việc mới trong tháng 3, vượt xa con số 200.000 công việc mới mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tiền lương tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, đều phù hợp với dự báo.

Những số liệu được đưa ra trong bản báo cáo đặt nhà đầu tư vào một tâm trạng giằng co. Một mặt, sự vững vàng thị trường việc làm là một chỉ báo tốt về nền kinh tế, giúp thúc đẩy lợi nhuận của các công ty niêm yết. Nhưng mặt khác, nhà đầu tư cũng muốn thị trường việc làm yếu đi để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất.

“Không có gì là khó hiểu khi thị trường bối rối vì báo cáo việc làm. Tuy nhiên, thực trạng của nền kinh tế theo như sự phản ánh của các số liệu thống kê được công bố gần đây, bao gồm báo cáo việc làm này, tiếp tục khẳng định 2 điều: tăng trưởng việc làm vẫn mạnh mẽ và nền kinh tế không hề có nguy cơ rơi vào suy thoái”, nhà quản lý quỹ Jamie Cox của công ty Harris Financial Group nhận định với hãng tin CNBC.

“Thị trường đã tăng mạnh vào cuối quý 1, nên tuần này xuất hiện áp lực bán cũng là bình thường”, ông Jamie Cox lý giải về 4 phiên giảm liên tiếp của chứng khoán Mỹ trong tuần này. Ông cho rằng mối lo về sự leo thang căng thẳng ở Trung Đông và những tín hiệu cảnh báo về lãi suất cao hơn lâu hơn từ các quan chức Fed trong tuần này cũng là nguyên nhân dẫn tới sự giảm điểm trong tuần.

Gần đây, các dữ liệu khả quan về kinh tế Mỹ thường được nhà đầu tư xem là tin xấu, vì những dữ liệu như vậy làm suy giảm khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất. Hôm thứ Năm, Dow Jones “bốc hơi” 530 điểm, tương đương giảm 1,35%, mạnh nhất kể từ tháng 3/2023. Giá dầu thô leo thang và phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis - ông Neel Kashkari - cho rằng lạm phát dai dẳng có thể sẽ khiến Fed phải trì hoãn việc giảm lãi suất đã khiến cổ phiếu bị bán tháo.

Trong phiên ngày thứ Sáu, nhà đầu tư có vẻ đã xem tin tốt về kinh tế Mỹ thực sự là tin tốt. Tuy nhiên, còn quá sớm để kết luận họ đã rũ bỏ được mối lo về lãi suất hay chưa.

Giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 0,32 USD/thùng, tương đương tăng 0,37%, chốt ở mức 86,91 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London tăng 0,52 USD/thùng, tương đương tăng 0,57%, chốt ở mức 91,17 USD/thùng.

Tuần này, giá cả hai loại dầu đều tăng hơn 4% và đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Động lực tăng chính của giá dầu trong tuần là mối lo về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trực tiếp giữa Israel và Iran - một thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC). Một cuộc xung đột như vậy có thể khiến nguồn cung dầu thắt chặt hơn nữa, giữa lúc đã có những dự báo cho rằng nguồn cung dầu toàn cầu năm nay không đủ đáp ứng nhu cầu.

“Nếu Iran trực tiến tấn công Iran, điều chưa từng xảy ra trước đây, thì đó là một quân cờ domino rủi ro địa chính trị nữa đổ xuống”, nhà phân tích Phil Flynn của công ty Price Futures Group nhận định.

Hiện tại, Israel chưa đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria vào hôm thứ Hai tuần này, nhưng Iran đã thề sẽ trả đũa. Theo truyền thông Israel, nước này đã đóng cửa 28 sứ quán trên thế giới vì lo bị Iran không kích.

Rủi ro đối với nguồn cung dầu còn đến từ căng thẳng địa chính trị ở Đông Âu, khi Ukraine tiếp tục dùng thiết bị bay không người lái (drone) để tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Theo một quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), sản lượng xăng dầu của Nga đã suy giảm vì công suất lọc dầu của nước này giảm 15% do các cuộc tấn công của Ukraine.

Tuần này, liên minh OPEC+ của OPEC và một số thành viên ngoài khối gồm Nga đã ra quyết định giữ nguyên hạn ngạch khai thác dầu và hối thúc một số quốc gia tuân thủ đúng mức hạn ngạch được phân bổ.

“Việc tăng cường hơn nữa tuân thủ hạn ngạch sản lượng dầu sẽ khiến lượng dầu cung ứng ra thị trường giảm thêm trong quý 2. Triển vọng thị trường thắt chặt hơn sẽ khiến lượng tồn trữ dầu toàn cầu giảm sút trong nửa sau của năm nay”, nhà phân tích Daniel Hynes của ngân hàng ANZ nhận định trong một báo cáo.

Theo CNBC, tuần này, trên biểu đồ kỹ thuật của giá dầu WTI và dầu Brent đã xuất hiện một “giao cắt vàng” (golden cross), khi đường giá bình quân 50 ngày cắt qua đường giá bình quân 200 ngày. Giới phân tích xem đây là một tín hiệu tích cực chỉ báo giá dầu có thể tăng cao hơn nữa.

Từ đầu năm đến nay, giá dầu WTI đã tăng hơn 21% và giá dầu Brent tăng hơn 18%.