Hàng loạt tập đoàn lớn của châu Âu sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung ứng

Sản phẩm đồ gỗ, nội thất, thủ công mỹ nghệ; dệt may; da giày; thực phẩm chế biến, nông sản, đồ uống, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ … là thế mạnh của Việt Nam mà các doanh nghiệp châu Âu đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác cung ứng lớn.

Thông tin từ hệ thống Thương vụ Việt Nam tại châu Âu cho biết đến thời điểm này, hàng loạt đoàn doanh nghiệp, nhà phân phối, chuỗi bán lẻ châu Âu đã khẳng định sẽ sang Việt Nam tìm kiếm đối tác tại Chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế – Viet Nam International Sourcing 2025” (VIS 2025) diễn ra từ ngày 4–6/9/2025 tại TP.HCM.

NHU CẦU LỚN VỚI CÁC SẢN PHẨM THẾ MẠNH CỦA VIỆT NAM

Trong đó, khối doanh nghiệp Bắc Âu luôn nằm trong nhóm tích cực nhất trong hoạt động tìm kiếm đối tác Việt Nam. Tiêu biểu trong số doanh nghiệp có “ông lớn” trong ngành đồ gia dụng IKEA. Năm 2025, IKEA tiếp tục khẳng định chiến lược hợp tác dài hạn với hệ sinh thái cung ứng tại Việt Nam, nhất quán với định hướng mua hàng bền vững của Tập đoàn trong ngành gỗ – nội thất.

Đáng chú ý, tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới H&M trực tiếp “đặt lịch” kết nối tại TP.HCM được kỳ vọng tạo đột phá ở các nhóm hàng dệt may, nội thất, mở thêm “làn xanh” để doanh nghiệp trong nước đi vào chuỗi cung ứng toàn cầu của ngành thời trang nhanh.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Bắc Âu trong lĩnh vực thực phẩm như East Asia Food AB, Achaulien Export Import AB, GFI Stockholm AB, JHB, CT Food… cùng các nhà nhập khẩu từ Thụy Điển và một số nước lân cận cũng sẽ trực tiếp làm việc tại VIS 2025.

“Dù thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc cao, khu vực này vẫn có nhu cầu hàng hóa đa dạng đem lại dư địa tăng trưởng đáng kể cho doanh nghiệp Việt đáp ứng tốt yêu cầu và tuân thủ sự phát triển bền vững”, Bộ Công Thương nhận định.

Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp lớn từ Đức, như Hamburg, SoBuy—thương hiệu thương mại điện tử nội thất và gia dụng có hiện diện toàn cầu sẽ sang Việt Nam mở rộng mạng lưới cung ứng đồ gỗ cho phòng tắm, nhà vườn, bếp, đồ trẻ em và văn phòng.

Ở mảng công nghiệp hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp trong đó có Achilles Seibert GmbH với hơn 70 năm phát triển hiện tìm nhà sản xuất cho các dòng đai ốc, vít và bu lông đặc thù, bảo đảm chất lượng đồng đều và tiến độ linh hoạt. Wünsche Food (thuộc Wünsche Group, thành lập 1934) tìm nguồn đồ hộp, mì ăn liền và nông sản chế biến tại Việt Nam. Họ nhấn mạnh tiêu chí bền vững và an toàn thực phẩm theo quy định EU…

Các đối tác từ Vương quốc Anh như Longdan – chuỗi bán lẻ thực phẩm Á lớn tại Anh mở rộng danh mục từ hàng tạp phẩm, thực phẩm khô tới các dòng đông lạnh, chế biến. KNP Global tìm nguồn hàng đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, có thiết kế hoàn thiện tốt, sẵn sàng cho kênh bán lẻ…

“VÙNG TĂNG TRƯỞNG MỚI” CHO HÀNG VIỆT

Khu vực Đông Âu đang nổi lên như cửa ngõ để hàng Việt mở rộng hiện diện khu vực, với yêu cầu tiêu chuẩn phù hợp năng lực sản xuất, xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp trong nước.

Bộ Công Thương cho biết Ukraine đang xây dựng kế hoạch tái thiết và tăng cường hợp tác quốc tế, mở ra nhu cầu lớn về hàng thiết yếu. Đây là “thời điểm chiến lược” để doanh nghiệp Việt cung ứng nhóm thực phẩm – nông sản chế biến, dầu và chất béo dùng trong chế biến, mì, bún, phở khô, hạt và gia vị, giày dép, dệt may phục vụ tiêu dùng nhanh... Các yêu cầu về an toàn, nhãn mác và truy xuất ở mức phù hợp, tạo điều kiện đưa hàng vào thị trường ngay.

Belarus với lợi thế nằm ở vị trí trung chuyển vào Liên minh Kinh tế Á-Âu, đặc biệt là Nga. Hệ thống bán lẻ hiện đại và các nhà nhập khẩu trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng nhanh, giày dép, dệt may đang tìm nguồn cung ổn định từ Việt Nam. Một số chuỗi siêu thị và thương hiệu đồ uống, giày dép đã bày tỏ quan tâm, qua đó mở cánh cửa xúc tiến vào các thị trường khác.

Ngoài ra, Hungary và Bulgaria ghi nhận nhu cầu đều đặn đối với thực phẩm đồ uống, sản phẩm dinh dưỡng, sữa và hàng gia dụng. Doanh nghiệp Việt có thể tận dụng các đầu mối nhập khẩu tại Budapest và Sofia để mở rộng sang khối Trung – Đông Âu và Balkan, nơi mức giá hợp lý, nguồn cung ổn định và bao bì, nhãn mác đạt chuẩn EU thường là các tiêu chí ưu tiên. “Nếu biết nắm bắt, đây sẽ là “vùng tăng trưởng mới” cho hàng Việt trong chuỗi phân phối khu vực”, Bộ Công Thương nhận định.

Tại VIS 2025, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội trực tiếp xúc tiến đơn hàng với các doanh nghiệp Đông Âu. Với sự tham gia nòng cốt của hơn 60 Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong việc tìm kiếm và sàng lọc nhà mua, VIS 2025 tập trung vào nhu cầu thực, dự kiến đón khoảng 300 đoàn thu mua từ 60 quốc gia, bố trí hơn 3.000 cuộc B2B hẹn trước.

Đặc biệt, trên nền tảng 500 gian hàng của 400 doanh nghiệp Việt Nam, giới thiệu hơn 12.000 sản phẩm thuộc 4 nhóm ngành chủ lực, cùng các chuyến khảo sát nhà máy, vùng nguyên liệu và dịch vụ tư vấn chuyên sâu miễn phí, đây sẽ là nền tảng kết nối chiến lược, thúc đẩy giao dịch thực chất và hình thành chuỗi cung ứng bền vững.