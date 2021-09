Đầu tháng 10 sẽ cấp phép thí điểm Mobile Money

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại hội nghị trên cho biết, để lên môi trường số thì việc thanh toán điện tử được coi là nền tảng. Cách nhanh nhất để thanh toán điện tử phủ được toàn dân thì mobile money là giải pháp tốt nhất.

"Hiện nay, những thủ tục cuối cùng đang được hoàn tất để đầu tháng 10 này, giấy phép thí điểm mobile money sẽ được cấp và hy vọng sẽ tạo thành cú huých mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi số và kinh tế số", Bộ trưởng Hùng cho hay.

“Gần 2 năm qua, Covid-19 đã tạo ra cho chúng ta rất nhiều khó khăn và thách thức. Covid rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng quan trọng là ai sẽ tận dụng được cơ hội mà Covid mang lại, ai sẽ là người thích ứng nhanh, kịp thời thay đổi mô hình kinh doanh để vượt lên với sức sống mạnh mẽ hơn. Một số quốc gia đã làm được. Nhiều doanh nghiệp đã làm được. Đó là nhanh chóng chuyển hoạt động lên môi trường số. Với chuyển đổi số thì một tháng Covid có thể bằng cả chục năm”. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Trước đó Thủ tướng đã ban hành Quyết định phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money). Quyết định cho phép triển khai thí điểm Mobile Money có hiệu lực từ ngày 9/3/2021 và sẽ được thực hiện trong 2 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đầu tiên thực hiện thí điểm được chấp thuận triển khai thí điểm.

Cũng theo Bộ trưởng Hùng, để mọi người có niềm tin chuyển lên môi trường số thì đảm bảo an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết. Có một tin vui là năm 2020, Việt Nam được quốc tế xếp hạng thứ 25 trong số 194 quốc gia về an toàn, an ninh mạng toàn cầu. Trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì Việt Nam xếp thứ 7. Trước đó, năm 2018, Việt Nam xếp hạng thứ 50 thế giới.

Hiện nay để thúc đẩy chuyển đổi số, các nhà mạng viễn thông đã thực hiện gói hỗ trợ cước viễn thông và Internet lên tới 10.000 tỷ đồng. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số xây dựng một bộ phần mềm để hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, miễn phí từ 3-6 tháng đầu, hiện nay đã có trên 10.000 doanh nghiệp đang sử dụng.

Trong năm 2021 này, mạng viễn thông sẽ giải quyết triệt để 2.000 điểm lõm sóng cuối cùng để toàn dân được phủ sóng viễn thông và Internet. Chương trình 1 triệu máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động cũng là cú huých thúc đẩy chuyển đổi số ngành Giáo dục và xã hội số.

Người đứng đầu ngành Thông tin và Truyền thông cũng cho biết, Chính phủ sẽ ký Nghị định về đấu giá tần số trong quý 4 này để Bộ Thông tin và Truyền thông cấp được tần số 4G/5G cho các nhà mạng đầu tư tăng dung lượng và đặc biệt là phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc năm 2022. Cũng như từ năm 2023 thì 100% người dân sẽ dùng điện thoại thông minh. Chiến lược hạ tầng số Việt Nam đặt mục tiêu xếp hạng top 30 thế giới trước năm 2025, như vậy các doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ có được một hạ tầng số hiện đại để phát triển kinh tế số.

Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Dịch vụ công trực tuyến sẽ tăng từ 30% của năm 2020 lên 100% vào năm 2021. Các hoạt động của Chính phủ sẽ chuyển nhanh lên môi trường số, kể cả các hoạt động thanh kiểm tra. Chính phủ sẽ dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số quốc gia nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình này thông qua việc hoàn thiện các thể chế số.

Ông Hùng cũng cho biết, năm 2021, Chính phủ sẽ ban hành nhiều nghị định và chiến lược liên quan đến chuyển đổi số, kinh tế số.