Thứ Năm, 14/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Tiêu điểm

Đầu tư

AskoBrief

Tài chính

AskoBrief

Kinh tế số

AskoBrief

Kinh tế xanh

AskoBrief

Thị trường

AskoBrief

Doanh nghiệp

AskoBrief

Bất động sản

AskoBrief

Thế giới

AskoBrief

Dân sinh

AskoBrief

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Miễn thị thực nhập cảnh cho chuyên gia công nghệ cao nước ngoài từ 15/8

Hạ Chi

11/08/2025, 20:35

Các chuyên gia công nghệ cao người nước ngoài, được cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt, sẽ được nhập cảnh nhiều lần trong thời gian miễn thị thực tối đa 5 năm. Miễn là thời hạn này ngắn hơn ít nhất 30 ngày so với thời hạn còn lại của hộ chiếu...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo Nghị định số 221/2025/NĐ-CP (Quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế – xã hội) chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8, các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư, tổng công trình sư, cũng như nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao sẽ được miễn thị thực nhập cảnh. 

Theo đó, điều kiện để được xin miễn thị thực bao gồm hộ chiếu còn hiệu lực, văn bản đề nghị của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc cơ quan Đảng, Quốc hội theo mẫu quy định, và không thuộc diện bị cấm hay hạn chế nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Đáng chú ý, thời hạn giải quyết đề nghị không quá 5 ngày. 

Nếu đủ điều kiện thông qua, các chuyên gia công nghệ cao người nước ngoài sẽ được cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt - được nhập cảnh nhiều lần trong thời gian miễn thị thực tối đa 5 năm, miễn là thời hạn này ngắn hơn ít nhất 30 ngày so với thời hạn còn lại của hộ chiếu. 

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cần chú ý một số tiêu chuẩn sau.

Thứ nhất, nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật cần đạt Giải thưởng quốc tế uy tín về khoa học - kỹ thuật được công nhận.

Thứ hai, nhà khoa học có chuyên môn, thành tích vượt trội và có tiềm năng đóng góp cao cho nền khoa học, công nghệ của Việt Nam cần có công bố khoa học với chỉ số ảnh hưởng cao trong các tạp chí quốc tế; được cấp nhiều bằng sáng chế có chất lượng hoặc có các công nghệ quan trọng chuyển giao thành công hoặc dẫn dắt thành công các dự án nghiên cứu quan trọng có tác động lớn.

Thứ ba, nhà khoa học y tế, khoa học sức khỏe cần Đạt giải thưởng quốc tế uy tín về y tế, khoa học sức khỏe được công nhận.

Thứ tư, tổng công trình sư phải đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn “Tổng công trình sư” theo quy định của pháp luật (Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp Quốc phòng, An ninh và Động viên công nghiệp...).

Thứ năm, nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao Đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn “Nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao” theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số.

Trước đó, trong Thông báo số 408/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Kết luận Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đặt nhiệm vụ nghiên cứu lựa chọn một tổng công trình sư về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Một tổng công trình sư về nghiệp vụ phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và doanh nghiệp công nghệ để xây dựng kiến trúc và chiến lược chuyển đổi số của bộ, ngành. Hoàn thành trong tháng 9/2025.

Theo các chuyên gian, Nghị định 221/2025/NĐ-CP nhìn chung được xem như “cửa ngõ” quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong đó, bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về nguồn nhân lực công nghệ ngày càng gay gắt, việc Việt Nam chủ động mở cửa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam kết nối và thu hút trí tuệ toàn cầu. 

Đặc biệt, việc ban hành Nghị định 221/2025/NĐ-CP song song với kế hoạch lựa chọn tổng công trình sư về khoa học công nghệ đã cho thấy sự gắn kết giữa chính sách nhân lực và định hướng phát triển dài hạn, thay vì chỉ dừng lại ở việc tháo gỡ thủ tục hành chính.

Từ khóa:

công nghệ cao digital economy kinh tế số miễn thị thực nhân lực Vneconomy

Đọc thêm

Huế đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số thương mại điện tử 20% mỗi năm

Huế đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số thương mại điện tử 20% mỗi năm

Thành phố Huế đặt mục tiêu đưa thương mại điện tử trở thành lĩnh vực tiên phong, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của thành phố.

Nhu cầu về chip H20 của Nvidia bắt đầu "ảm đạm" ở Trung Quốc

Nhu cầu về chip H20 của Nvidia bắt đầu "ảm đạm" ở Trung Quốc

Chip trí tuệ nhân tạo (AI) H20 của Nvidia, phiên bản được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc nhằm đáp ứng quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, được cho là đang đối mặt với sức mua giảm sút tại Trung Quốc, sau cảnh báo bất lợi với Nvidia từ cơ quan quản lý Trung Quốc…

Vì sao giới triệu phú tiền điện tử đang đổ về UAE?

Vì sao giới triệu phú tiền điện tử đang đổ về UAE?

Không đánh thuế lợi nhuận, khung pháp lý minh bạch và đặc quyền về cư trú, đã khiến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trở thành thỏi nam châm hút giới siêu giàu tiền điện tử toàn cầu…

Xét xử đường dây mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân, thu giữ gần tỉ đồng

Xét xử đường dây mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân, thu giữ gần tỉ đồng

Chiều 13/8, TAND TP. Huế đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” đối với 6 bị cáo có hành vi mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố cũ trên cả nước…

Nghị định về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia dự kiến sẽ trình Chính phủ trong quý 3/2025

Nghị định về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia dự kiến sẽ trình Chính phủ trong quý 3/2025

Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Huế gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương sử dụng ngân sách nhà nước…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 nước sản xuất nhiều điện hạt nhân nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Những điểm nhấn đặc biệt sẽ xuất hiện tại đại nhạc hội “Tổ quốc trong tim”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Hàng loạt tập đoàn lớn của châu Âu sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung ứng

Thị trường

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: