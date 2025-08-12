Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin lên đến hàng nghìn tỷ đồng

Đối tượng tạo ra đồng tiền ảo PaynetCoin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng…

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin vụ án lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ đối tượng cầm đầu và đồng phạm lôi kéo được hàng nghìn người dân tham gia (cả trong và ngoài nước) với tổng số tiền huy động lên tới hàng nghìn tỷ đồng với kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu.

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) từ năm 2021, hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người dân tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao (đánh vào lòng tham, nhận tiền lãi cao của người dân). Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VNĐ.

Để tăng mức độ uy tín, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo nói trên là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Ngoài ra, để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, thông qua quan hệ giới thiệu, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (sinh năm 1983, trú tại phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm tại khách sạn 5 sao, resort cao cấp để che mắt, dụ dỗ, lôi kéo người dân và các nhà đầu tư. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong vụ án này, đã triệt phá bắt giữ cả đối tượng cầm đầu, cũng như đối tượng tạo ra đồng tiền ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Đồng thời, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như: tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thời điểm triệt phá vụ án, vẫn có người dân ở nước ngoài: Ấn Độ, Philippines vẫn gửi tiền về đầu tư vào trang web do Hạ lập ra; nhóm đối tượng đánh vào tâm lý lợi nhuận cao rất nhiều lần để lôi kéo người dân tham gia. Bên cạnh đó, bọn chúng cũng đưa ra nguyên tắc phí rút tiền mỗi lần giao dịch rất cao nên tạo e ngại cho người dân mỗi lần rút tiền, đồng thời “chiêu dụ” tăng tích trữ điểm thưởng bằng đồng PaynetCoin càng lớn thì lợi nhuận càng cao.

Do đó, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên các trang mạng xã hội, nhất là lãi suất cao, cần tìm hiểu qua nhiều kênh thông tin chính thống, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện Cơ quan An ninh điều tra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Được biết, thời điểm triệt phá vụ án, Hạ đã rút ra khoảng 200 triệu USD sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Văn Hạ, Phan Viết Lập cùng 18 bị can khác về các hành vi: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290- BLHS.