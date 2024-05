Đề xuất các trường hợp phải đánh lại số nhà

Theo Bộ Xây dựng, trong dự thảo Thông tư có đề xuất việc xử lý tồn tại về đánh số, gắn biển số nhà tại các tuyến giao thông, các nhà chung cư đã được đánh số, gắn biển số nhà. Cụ thể, trường hợp phải đánh lại số và gắn mới biển số nhà theo nguyên tắc quy định tại thông tư này, gồm: các tuyến giao thông đã đánh số nhà nhưng phát sinh nhiều nhà xây mới hoặc tồn tại nhiều số nhà tự phát; các tuyến giao thông đã đặt tên và đánh số nhà nhưng được mở rộng, cải tạo, số nhà cũ đã giải phóng mặt bằng; các ngõ được mở rộng thành đường, phố và được đặt tên;

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI ĐÁNH SỐ LẠI

Các tuyến đường, phố đã đánh số nhà nhưng được mở nối dài từ phía đầu đường mà phần nối dài đó không được đặt tên đường, phố mới; các ngõ, ngách, hẻm của tuyến đường, phố khác có lối ra đường, phố mới mở rộng và được đặt tên; các tuyến giao thông quy định tại Điều 6 của Thông tư này được UBND cấp tỉnh quyết định đánh lại số và gắn mới biển số nhà;

Trường hợp một đường, phố cũ phân chia thành nhiều đường, phố mới hoặc nhiều đường, phố cũ được nhập thành đường phố mới; các nhà chung cư sử dụng số căn hộ trái nguyên tắc đánh số quy định tại Thông tư này.

Ngoài ra, việc đánh số nhà đối với trường hợp thực hiện chèn số nhà và nhập số nhà thực hiện theo quy định: Trường hợp nhà xây mới xen trên đất của khuôn viên nhà cũ, thì đánh số nhà đó bằng tên ghép của số nhà cũ và chữ số phụ là chữ cái in hoa tiếng Việt. Nếu hình thành nhiều nhà mới, thì chữ số phụ lấy theo thứ tự A, B, C và chữ cái tiếp theo, chiều xác định theo chiều tăng số nhà của tuyến giao thông;

Trường hợp nhà được xây gộp từ nhiều nhà cũ đã có các số nhà, thì số nhà xây gộp là số nhà cũ có số nhỏ hơn; trường hợp cải tạo từ nhà thấp tầng thành nhà nhiều tầng nhiều căn hộ, có nhiều chủ sở hữu hoặc sử dụng, thì số nhà cũ được sử dụng làm tên của ngôi nhà và thực hiện đánh số cho các căn hộ trong nhà theo quy định tại Thông tư này;

Trường hợp phân tách thành hai nhà mặt tiền trở lên (do phát sinh thêm chủ sở hữu), thì nhà đầu tiên giáp với nhà có số nhỏ hơn được mang tên số nhà cũ, và những nhà tiếp sau được đánh số bằng tên ghép của số nhà cũ, và chữ cái in hoa tiếng Việt theo thứ tự A, B, C và các chữ cái tiếp theo; chiều xác định (A, B, C...) theo chiều tăng số nhà của tuyến giao thông;

Trường hợp một đường, phố cũ phân chia thành nhiều đường, phố mới hoặc nhiều đường, phố được nhập thành đường phố mới, thì các nhà mặt đường phải được đánh số và gắn biển số nhà theo quy định tại Thông tư này, nhưng biển số nhà cũ vẫn được giữ lại trong thời hạn hai năm và được gắn phía dưới biển số nhà mới;

Trường hợp đường, phố có ít nhà mới được xây thêm, thì nhà mới xây được đánh số theo số nhà chính kèm chữ số bằng chữ cái tiếng Việt; trường hợp đường, phố có nhiều nhà mới xây thêm và có nhiều nhà đánh số sai nguyên tắc, thì thực hiện đánh lại số nhà của cả đường,

MANG BIỂN SỐ NHÀ THEO QUY CÁCH THỐNG NHẤT

Dự thảo Thông tư quy định mỗi khuôn viên nhà ở, công trình xây dựng có nhà tại mặt tiền của các tuyến giao thông, được mang một biển số nhà theo quy cách thống nhất. Số nhà trên các tuyến giao thông đánh bằng dãy số tự nhiên, bắt đầu từ nhà đầu tuyến đến cuối tuyến không phân biệt ranh giới hành chính (phường, xã, thị trấn; quận, huyện, thị xã). Đứng đầu tuyến trái nhìn về phía cuối tuyến, nhà bên trái đánh số lẻ (1, 3, 5, 7 và các số lẻ tiếp theo), nhà bên phải đánh số chẵn (2, 4, 6, 8 và các số chẵn tiếp theo).

Trường hợp một nhà có cửa mở ra hai tuyến giao thông khác nhau, thì nhà đó được đánh số theo tuyến giao thông có mặt cắt ngang lớn hơn; nếu các tuyến giao thông có mặt cắt ngang tương đương, thì đánh số nhà theo tuyến có cửa chính vào nhà.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề xuất chiều đánh số nhà mặt đường, mặt phố thực hiện theo quy định từ trung tâm thành phố ra phía ngoại ô (đối với các đường dạng hướng tâm), và theo chiều quay của kim đồng hồ (đối với các đường dạng đường bao hoặc đường vành đai).

Trường hợp các quận, huyện, thị xã có các tuyến đường, phố đặc thù, không thực hiện được theo quy định trên, thì chiều đánh số nhà được thực hiện từ trung tâm quận, huyện, thị xã ra phía ngoài theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Trường hợp các tuyến đường, phố nối thông giữa hai đường, phố có mặt cắt ngang tương đương nhau, chiều đánh số nhà được thực hiện theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây, từ Đông Bắc sang Tây Nam, từ Đông Nam sang Tây Bắc.

Trường hợp các tuyến đường, phố nối thông giữa hai đường, phố có mặt cắt ngang chênh lệch nhau, chiều đánh số nhà được thực hiện từ điểm đầu nối với đường, phố có mặt cắt ngang lớn hơn. Trường hợp các tuyến đường, phố song song với nhau thì chiều đánh số nhà cho các tuyến song song lấy theo cùng chiều đánh số nhà của đường, phố có mặt cắt ngang lớn nhất.

Mặt khác, việc đánh tên ngõ và chiều đánh số nhà trong ngõ được thực hiện theo quy định trường hợp ngõ chưa có tên riêng, thì tên ngõ được đặt tên theo số nhà mặt đường, phố và có số nhà nhỏ hơn nằm kề ngay trước đầu ngõ.

Trường hợp ngõ chỉ có một đầu thông ra đường, phố thì chiều đánh số nhà được thực hiện từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố đến nhà cuối ngõ. Trường hợp ngõ nối thông giữa hai đường, phố: đối với ngõ đã được đặt tên, chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố mà ngõ mang tên đến cuối ngõ; đối với ngõ chưa được đặt tên, chiều đánh số nhà từ nhà đầu ngõ sát với đường, phố có mặt cắt ngang lớn hơn đến cuối ngõ.

Dự thảo Thông tư còn đưa ra quy định về đánh số nhà trên tuyến đường giao thông chưa có nhà xây liên tục, và đoạn đường mới xây dựng kéo dài tuyến giao thông đã đánh số nhà; đánh số căn hộ của nhà chung cư; đánh số nhà trong phạm vi dự án khu đô thị, khu nhà ở, công trình xây dựng tập trung và điểm dân cư nông thôn cũng được đề cập…