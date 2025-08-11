Thứ Năm, 14/08/2025

Trang chủ Bất động sản

Thông tin mới về việc áp dụng bảng giá đất tại Đà Nẵng

Phan Nam

11/08/2025, 20:32

Mặc dù đã ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường, khu vực tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố, nhưng từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, Đà Nẵng (bao gồm thành phố Đà Nẵng cũ và tỉnh Quảng Nam cũ) vẫn sẽ áp dụng Bảng giá đất được ban hành từ năm 2019, 2025...

Một góc TP. Đà Nẵng
Một góc TP. Đà Nẵng

Ngày 11/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã ký ban hành Công văn số 973/UBND-KT về áp dụng Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng .

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Thuế thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND các xã/phường tiếp tục áp dụng Bảng giá đất tại Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 đối với địa bàn thành phố Đà Nẵng cũ và Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 đối với địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Thời gian áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2025.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh vướng mắc có liên quan đến việc áp dụng bảng giá đất tại các địa phương theo thẩm quyền, đặc biệt là các địa bàn phường, xã giáp ranh. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tham mưu, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết. Phối hợp các cơ quan có liên quan và UBND các phường, xã khẩn trương lập đầy đủ hồ sơ thủ tục tham mưu UBND thành phố phê duyệt Bảng giá đất để ban hành áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

Ngày 26/6/2025 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng (cũ) đã ban hành Quyết định số 45/2025/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường, khu vực tại Bảng giá đất trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 7/7/2025. Trong đó, điều chỉnh: giá đất ở; giá đất thương mại; giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ của 2.618 tuyến đường với tỷ lệ bình quân giá đất tăng cao so với bảng giá đất cũ. Có đoạn đường, giá đất lên tới hơn 162 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 đối với địa bàn thành phố Đà Nẵng cũ, giá đất ở đô thị cao nhất tại Đà Nẵng là 98,8 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại, dịch vụ tại cao nhất là hơn 79 triệu đồng/m2. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất là hơn 59,2 triệu đồng/m2.

