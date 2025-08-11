Lạng Sơn: Người ở xa chỗ làm sẽ được hỗ trợ về nhà ở xã hội

Người có chỗ ở cách địa điểm làm việc từ 20km trở lên sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định 56/2025/QĐ-UBND về việc ban hành quy định trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/ 8/ 2025.

Những đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định 56 phải đáp ứng điều kiện: Khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu của mình đến địa điểm làm việc (gồm: trụ sở làm việc chính, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nơi làm việc thường xuyên của cá nhân đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội) từ 20 km trở lên. Đồng thời, đáp ứng điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, trừ điều kiện chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh Lạng Sơn.

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan và chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Theo đó, Sở Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định này.

Ủy ban nhân dân các xã, phường (nơi đối tượng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội làm việc) có trách nhiệm xác nhận khoảng cách từ nhà ở thuộc sở hữu của đối tượng đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc.

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đảm bảo theo quy định tại quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Từ 15/8/2025, tỉnh Cà Mau cũng áp dụng chính sách tương tự dành cho người lao động trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 17/2025/QĐ-UBND do UBND tỉnh Cà Mau ban hành trước đó.