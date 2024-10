Doanh nghiệp lớn chú trọng tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao

Thông tin được đề cập trong báo cáo về tình hình thị trường lao động tháng 9 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

GẦN 46% DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRÌNH ĐỘ TỪ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN

Theo báo cáo, trong tháng 9, do ảnh hưởng của bão Yagi, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp gặp khó khăn vì lao động phải tạm nghỉ việc do ngập lụt, cơ sở hạ tầng bị hư hại, gây gián đoạn chuỗi cung ứng.

Theo số liệu tổng hợp từ Cục Thống kê TP. Hà Nội, lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 9 ước giảm 0,3% so với tháng trước, song vẫn tăng 0,3% so với cùng thời điểm năm trước. Tính chung 9 tháng năm nay, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 9, thị trường lao động Hà Nội tiếp tục đà phục hồi. Số lượng doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động có xu hướng giảm mạnh, đã tác động tích cực đến thị trường lao động. Ước tính nhu cầu tuyển dụng trên toàn thành phố trong tháng 9 khoảng 22.679 vị trí.

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin 10.357 việc làm trống của 3.240 doanh nghiệp tại Trung tâm, nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành như: Bán buôn, bán lẻ và hoạt động dịch vụ khác, chiếm khoảng 51,72% (tăng 5,33 điểm % so với tháng trước), tiếp đến ngành công nghiệp chế biến chế tạo - xây dựng chiếm 24,09% (tăng 8,98 điểm % so với tháng trước).

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất là vị trí nhân viên dịch vụ và bán hàng, chiếm 42,17% (giảm 4,35 điểm % so với tháng trước), tiếp đến là vị trí nhân viên trợ lý văn phòng, chiếm 13,12% (tăng 6,99 điểm % so với tháng trước).

Về trình độ chuyên môn kỹ thuật, các doanh nghiệp chủ yếu tuyển dụng người lao động có trình độ từ đại học trở lên (chiếm 45,96% tổng nhu cầu tuyển dụng), nhóm công nhân kỹ thuật không có bằng cấp, chứng chỉ và lao động phổ thông có chỉ tiêu tương đương, khoảng 16%.

Về mức lương, các doanh nghiệp chủ yếu chi trả cho người lao động mức từ 5 - 10 triệu đồng (chiếm 74,1% tổng số nhu cầu tuyển dụng); tiếp đến là mức lương từ 10 - 20 triệu đồng (chiếm 17,13%).

Theo số liệu khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp do Trung tâm thực hiện, các doanh nghiệp có quy mô lớn chú trọng tuyển dụng lao dộng có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đặc biệt là các công việc chuyên ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật…

Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng cho biết họ đang có xu hướng cởi mở hơn về vấn đề bằng cấp trong giai đoạn hiện nay. Các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng những người lao động có khả năng đa nhiệm, bao quát công việc, quản lý đội nhóm và giải quyết công việc hiệu quả.

GIA TĂNG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM

Trái với nhu cầu của doanh nghiệp, trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin 7.500 hồ sơ người tìm việc, cho thấy trình độ chuyên môn kỹ thuật của người tìm việc tập trung chủ yếu ở nhóm chưa qua đào tạo, chiếm 43,81%, tập trung vào các công việc như công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng...

Mức lương mong muốn của người lao động chủ yếu từ 5 đến 10 triệu đồng, số này chiếm 78,77%, từ 10 - 20 triệu đồng chiếm 16,83%...

Cuối năm, các doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động. Ảnh: N.Dương.

Người lao động thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ/kỹ thuật viên có xu hướng tìm việc phù hợp với chuyên ngành đã được đào tạo. Ngoài ra, một bộ phận người lao động đang có xu hướng chuyển dịch sang khu vực phi chính thức thông qua các hình thức như freelance, nhân viên bán hàng online trên các nền tảng như TikTok, Shopee, Youtube...

Đa phần lao động đang tìm kiếm việc làm trên thị trường là những người có tay nghề không ổn định, thấp, thậm chí không có tay nghề (nhóm chưa qua đào tạo chiếm 43,81%).

Nhận định về triển vọng thị trường lao động thành phố trong giai đoạn còn lại của năm 2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết nhờ tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng của thành phố tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, các ngành, lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng, sẽ tạo đà tăng trưởng cho các tháng, quý tiếp theo.

Trên địa bàn thành phố, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường thu hút FDI, cùng với sự tăng trưởng mạnh của hoạt động công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch lữ hành, hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ...sẽ tạo điều kiện cho tình hình kinh tế - xã hội tăng trưởng ổn định. Từ đó, góp phần thúc đẩy thị trường lao động duy trì đà phục hồi.

Qua khảo sát, các doanh nghiệp cũng đánh giá tích cực về tình hình hoạt động sản xuất trong những tháng cuối năm. Nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng cao đối với một số ngành sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các ngành thương mại dịch vụ, du lịch, lưu trú ăn uống và giải trí...

Riêng trong tháng 10, dự báo một số ngành có nhu cầu tuyển dụng tăng cao như: Bán buôn, bán lẻ tăng 5% so với tháng trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4%; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 3%.

Tuy nhiên, có một số nhóm ngành dự kiến giảm nhu cầu tuyển dụng như: Hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ giảm khoảng 1%; hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm giảm khoảng 0,6%; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ giảm khoảng 0,5%.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết để hỗ trợ thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các địa phương trên địa bàn tổ chức phiên giao dịch việc làm, cung các thông tin thị trường lao động cho các doanh nghiệp, người lao động.

Đồng thời, tăng cường các hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối cung - cầu lao động; nâng cao hiệu quả hoạt động của sàn việc làm và các điểm vệ tinh. Dự kiến trong tháng 10 này, Trung tâm sẽ tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm.