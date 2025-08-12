Sản xuất thực phẩm giả dán nhãn “đặc sản vùng cao”
Đỗ Thị Mến
12/08/2025, 16:29
Để dán nhãn “đặc sản vùng cao”, Công ty MQ Food lập chi nhánh “ảo” ở TP Hà Giang và mua chứng nhận an toàn thực phẩm để in lên bao bì dù chưa đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền…
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, dưới sự chỉ
đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ,
Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tiến hành
kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food tại thôn 1, xã Vĩnh Hưng,
tỉnh Phú Thọ.
Công ty này do Vũ Thị Hường (SN 1993) làm giám đốc, trước
đây là Công ty TNHH MTV Cương Hường.
Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện 3 kho đông lạnh chứa
30 tấn thịt trâu, thịt lợn tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi.
Ngoài ra có kho bảo quản
thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói
thành phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng
minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm trên.
Tiếp tục mở rộng kiểm tra tại cơ sở sản xuất thực phẩm của
Vũ Thị Hiền – chị ruột của Vũ Thị Hường, tại thôn Chợ, xã Vĩnh Hưng, cơ quan
công an phát hiện thêm 300kg thịt sấy đang được đóng gói, cùng 2 máy hút chân
không và nhiều bao bì mang thương hiệu Công ty TNHH MTV Cương Hường.
Bước đầu cơ quan công an xác định, toàn bộ nguyên liệu là thịt
trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có
hóa đơn chứng từ. Quá trình kiểm tra, một số lô hàng trong kho đông lạnh đã bốc
mùi hôi thối.
Đặc biệt, để tạo lòng tin với người tiêu dùng, Hường đã lập
chi nhánh “ảo” có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường (sau đổi tên thành Công ty
TNHH MTV MQ Food) có địa chỉ tại số nhà 22 – Ngách 15 – Ngõ 200 – Minh Khai – TP.
Hà Giang và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ “Đặc sản vùng cao”. Trên
thực tế, công ty không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại địa
phương này.
Ngoài ra, Hường còn mua chứng nhận HACCP in lên bao bì sản
phẩm, tự thiết kế mã QR dán trên bao bì, dù chưa đăng ký với cơ quan chức năng
có thẩm quyền. HACCP là hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn thế giới.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến nay, Hường đã sử dụng
hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về
doanh thu ước tính hơn 100 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều
tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị
Hường về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định của
pháp luật.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh
Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
