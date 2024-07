Gần 100 nhà khoa học thảo luận công nghệ và thiết kế thúc đẩy phát triển bền vững

Tiếp nối thành công của hội thảo khoa học quốc tế “Resilience by Technology and Design” lần thứ nhất (RTD 2022), Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) cùng với gần 100 nhà khoa học, chuyên gia đến từ các trường đại học quốc tế của Ý, Úc, Hàn Quốc, Ma Cao, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản… đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về công nghệ và thiết kế lần 2 (RTD 2024). Hoạt động khoa học này do UEH khởi xướng từ năm 2022, thực hiện hai năm một lần.

Phát biểu khai mạc GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng UEH, khẳng định UEH theo đuổi một chiến lược phát triển đa ngành bền vững, thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) qua giáo dục và nghiên cứu. Thời gian qua, UEH đã triển khai nhiều sáng kiến hỗ trợ việc thực thi SDG một cách hiệu quả thông qua các dự án và nghiên cứu sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức hiện hữu, tạo ra những tác động tích cực đa dạng trong nhiều lĩnh vực công nghệ và đổi mới.

“RTD là một trong những sáng kiến đã chứng minh được khả năng tiếp cận quốc tế, hiện đã và đang tạo dựng những quan hệ đối tác đầy triển vọng với các nhà nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới”, GS.TS. Nguyễn Đông Phong cho hay.

RTD 2024 sẽ diễn ra trong 04 ngày từ 15-18/7/2024 tại TP.HCM và tại đồng bằng sông Cửu Long do Trường Công nghệ và Thiết kế UEH và UEH phân hiệu Vĩnh Long đồng chủ trì. RTD 2024 mang đến cho người tham dự những kiến thức chuyên sâu, cập nhật những xu hướng mới nhất, cũng như phân tích các góc nhìn đa chiều, độc đáo, mới mẻ. Đây chính là cơ hội để học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ và thiết kế.

Trong đó, phiên hội thảo tại TP.HCM với chủ đề “Fostering sustainability - Thúc đẩy tính bền vững” tập trung khám phá vai trò quan trọng của công nghệ tiên tiến, phương pháp thiết kế sáng tạo, phân tích dữ liệu. Từ đó, tạo ra các giải pháp phù hợp với nguyên tắc trách nhiệm môi trường, khả năng kinh tế và công bằng xã hội hướng tới sự bền vững trong đô thị, khu vực và xã hội.

Tại hội thảo, các học giả và doanh nghiệp trong nước và quốc tế trao đổi, hợp tác, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ và phát triển các giải pháp công nghệ và thiết kế lấy trọng tâm là tăng cường khả năng phục hồi cho các cộng đồng trong một thời đại mới với nhiều biến đổi và khó tiên định.

Phiên hội thảo được tổ chức tại UEH phân hiệu Vĩnh Long vào ngày 17/7/2024 tập trung vào chủ đề “For a more sustainable Mekong Delta - Hướng tới một đồng bằng sông Cửu Long bền vững hơn”. Ngoài ra, RTD 2024 còn tổ chức chương trình tham quan thực địa tại đồng bằng sông Cửu Long vào ngày 18/7/2024. Chuyến tham quan không chỉ giúp hiểu rõ hơn về những thách thức và cơ hội trong phát triển bền vững mà còn tạo điều kiện cho các hoạt động giao lưu và kết nối với cộng đồng địa phương.