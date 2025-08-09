Thị trường tiền điện tử Hàn Quốc ước tính lên đến 23 tỷ USD

Thông tin được ông Choi Kang Yong, Chủ tịch của NBN, kênh tin tức Blockchain số 1 tại Hàn Quốc cho biết tại sự kiện “Kết nối đầu tư công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc” do báo Đầu tư cùng Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), Hiệp hội Content NFT Hàn Quốc (KONCA) và Công ty TNHH Tin tức NBN (NBN) vừa tổ chức…

Theo ông Choi Kang Yong, thị trường tiền điện tử toàn cầu hiện nay ở mức 900 tỷ USD, tương đương với 20 triệu tỷ đồng. Trong khi đó tại Hàn Quốc, thị trường này ước tính có giá trị lên đến 23 tỷ USD với hơn 7 triệu người dùng giao dịch mỗi ngày.

Với tiềm năng lớn như vậy, ông Choi Kang Yong cho rằng, đây là lúc cần suy nghĩ lại về thị trường vốn và khả năng tiếp cận thị trường tài sản kỹ thuật số với góc nhìn rộng hơn. Bên cạnh đó hướng đến việc khai thác thị trường vốn này như là giải pháp để đối phó với suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát và sự gia tăng lãi suất trên thị trường vốn.

Thị trường NFT ở Hàn Quốc đang phát triển rất nhanh. Vào năm 2021, HYBE- cơ quan quản lý của các siêu sao K-POP trong đó có nhóm nhạc nổi tiếng BTS, tuyên bố sẽ hợp tác với nhà điều hành tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc để xây dựng những sản phẩm NFT.

"Các vấn đề luật pháp về Blockchain tại Hàn Quốc khá tốt. Đất nước này có những tập đoàn rất lớn như Kao hỗ trợ nền tảng Blockchain cho ngân hàng trung ương. Mặc dù gặp một số sự cố lớn như trường hợp với đồng tiền số LUNA với ảnh hưởng công nghệ gần như toàn cầu, thị trường Hàn Quốc hiện nay được cho là phát triển Blockchain có luật lệ tương đối tốt tại khu vực châu Á".Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực, Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

Ông Mark Hwang, Chủ tịch Hiệp hội NFT Hàn Quốc tại Việt Nam (KONCA), cho biết không chỉ BTS mà còn rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, thần tượng khác cũng đàn tham gia vào lĩnh vực này. Yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển này là nhu cầu thị trường thay đổi, đặc biệt trong thời kỳ đại dịch Covid-19 đã cho thấy tầm quan trọng của công nghệ trong các sự kiện, sự kiện không thể chỉ dựa vào offline.

Những sản phẩm, món quà lưu niệm (CD, album) có khai thác NFT có lẽ là bước khởi đầu dẫn tới sự phát triển thị trường NFT tại Hàn Quốc, vị này cho hay.

Tuy vậy, theo ông Mark Hwang, quy định tại Hàn Quốc cũng chưa thực sự hoàn thiên mà vẫn tiếp tục đang trong quá trình rà soát. Tại Hàn Quốc, các quy định về tiền điện từ và quy định NFT được tách bạch riêng.

Theo Chủ tịch Hiệp hội NFT Hàn Quốc tại Việt Nam Mark Hwang, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển thị trường NFT, và tiềm năng rõ ràng nhất của Việt Nam là lợi thế về dân số. Cụ thể, với số dân gần 100 triệu người, trong đó lực lượng trẻ từ 20-30 tuổi đông đảo, đây là những người dùng tiềm năng.

Trong số đó có nhiều người đã có thể nói bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, hiểu được các nội dung khác nhau. Nên theo ông Mark Hwang, thị trường NFT tại Việt Nam có tiềm năng lớn, có nhiều cơ hội, không chỉ đối với giới giải trí mà còn cả các lĩnh vực khác.

Ông Trần Quang Chiến, founder ONUSChain, cho biết trong năm 2021, công nghệ Blockchain bùng nổ rất mạnh và theo một số liệu của diễn đàn kinh tế thế giới, vào năm 2025, 10% GDP sẽ lưu trữ trên blockchain. 81/100 các doanh nghiệp của thế giới ứng dụng blockchain, trong đó có 27 doanh nghiệp hiện tại đã có sản phẩm đưa vào triển khai.

Tuy nhiên, theo ông Chiến, thách thức đối với các doanh nghiệp khi ứng dụng công nghệ Blockchai là về vấn đề pháp lý, đặc biệt ở Việt Nam vẫn chưa có một khung pháp lý dành cho các doanh nghiệp khi sử dụng Blockchain.

Tiếp đến, khi ứng dụng Blockchain sẽ cần hệ thống về hạ tầng, không giống như các hệ thống cơ sở dữ liệu cũ cho các chỉ cần một máy chủ mà sẽ cần rất nhiều các mạng lưới về máy chủ, đặc biệt là sẽ cần những bên cùng tham gia để mà tạo ra một hệ thống.