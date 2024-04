Giám đốc Dragon Capital: "Cực khó để thị trường giảm 20%, nếu giảm 15% thì nên quyết liệt đầu cơ"

Nhận định về vĩ mô và thị trường chứng khoán, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc khối đầu tư Dragon Capital trong buổi trao đổi với nhà đầu tư mới đây cho rằng với bối cảnh vĩ mô trong nước và thế giới, định giá thị trường hấp dẫn, nếu chứng khoán có giảm là cơ hội để xem xét đầu tư trung và dài hạn.

Về vĩ mô thế giới, số liệu mới nhất sức khỏe kinh tế Mỹ quá tốt tốt hơn nhiều so với kỳ vọng, khó cho một cuộc khủng hoảng xảy ra. Thứ hai, các nước ở khu vực châu Âu đang có những vấn đề riêng, và kinh tế không tăng trưởng như kỳ vọng có sự kỳ vọng thương mại hơi yếu. Chính vì vậy có sự khác biệt chính sách tiền tệ giữa các nước đang dần tăng lên. Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ tiên phong trong việc cắt lãi suất. Ngân hàng Trung ương châu Âu, Anh và Canada có thể cắt lãi suất sớm hơn và mạnh hơn kỳ vọng so với Fed.

Các thành viên Fed đang ngày càng thận trọng hơn trong khả năng cũng như số lần cắt lãi suất trong năm 2024. Fed có thể chỉ giảm lãi suất tối đa 2 lần trong năm 2024. Trong giai đoạn cuối của chu kỳ tăng lãi suất, đồng USD thường mạnh lên và ảnh hưởng đến đồng tiền của các thị trường mới nổi.

Về tình hình vĩ mô trong nước, kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phục hồi, nhiều tín hiệu rõ nét hơn các lĩnh vực tuy nhiên trong ngắn hạn những bất ổn trên thế giới có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Tiêu cực trong ngắn hạn gồm áp lực tỷ giá, áp lực tỷ giá do tiền đô mạnh lên chủ yếu do chênh lệch lãi suất âm, thị trường vàng và thị trường tiền mã hóa.

Do đó, đã có thời điểm Ngân hàng Nhà nước phát hành 172.000 tỷ đồng tín phiếu trong tháng 3 và 4 để thu hẹp mức chênh lệch lãi suất âm và có nhiều động thái để bình ổn thị trường vàng.

Áp lực tỷ giá có thể dẫn đến việc lãi suất tạo đáy trong tháng 3 sau khi đã giảm 70-90 điểm kể từ đầu năm 2024.

Tuy nhiên khi nhìn vĩ mô trong nước thấy từ tháng 1,23, là mọi thứ đang phục hồi. 3 điểm trụ cột của nền kinh tế và thị trường chứng khoán gồm: ổn định vĩ mô, tăng trưởng lợi nhuận và chính sách tiền tệ.

Trước kia Việt Nam có chính sách tiền tệ nới lỏng mạnh và ổn định, nhưng chưa có tăng trưởng lợi nhuận. Bây giờ, có tăng trưởng lợi nhuận nhưng chính sách tiền tệ siết lại và ổn định có vấn đề. Chưa có được 3 yếu tố cùng đồng thuận, nếu cả 3 cùng đồng thuận thì có được một thị trường mạnh.

Dự phóng lợi nhuận sau thuế của top 80 doanh nghiệp vẫn ở mức 15-18% cho năm 2024. Ngành bán lẻ phục hồi tối đa tăng 50% so với cùng kỳ năm trước và tăng 78% so với quý liền kề trước đó. Ngành ngân hàng dự trên các ngân hàng đã báo cáo tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và 4% so với quý liền kề, đạt 22,8% dự phóng. Thường quý 1 là quý lợi nhuận ngân hàng thấp nhất. Ngành bất động sản chưa có số báo cáo tuy nhiên số liệu không quá khả quan vì quý 1 không phải mùa cao điểm cho hoạt động ghi nhận bàn giao bất động sản. Tuy nhiên, thị trường Hà Nội và Tp.HCM đã dần ấm lên.

Năm 2023, chúng ta có hội tụ đầy đủ yếu tố ổn định vĩ mô và chính sách tiền tệ nới lỏng, nhưng tăng trưởng lợi nhuận yếu nên VN-Index chỉ tăng 13%. Kể từ tháng 10/2023 đến nay, mặc dù tăng trưởng lợi nhuận cải thiện, nhưng tỷ giá và lãi suất liên ngân hàng lại là yếu tố gây bất lợi khiến thị trường chứng khoán không đi đường thẳng.

Về định giá, P/E của 80 doanh nghiệp ở mức 11 lần và với tăng trưởng EPS được dự phóng từ 18-19%, thì định giá này tương đối hấp dẫn, nếu xét về mặt trung hạn, bỏ qua các biến động trong ngắn hạn.

Định giá P/B vẫn xung quanh 1 lần dung sai so với bình quân mười mấy năm. Với xác suất này, thị trường giảm 10-15-20% cực kỳ khó. Khi những cú hiệu chỉnh về giá xảy ra, thì nghĩ đến chuyện đầu tư bền vững trung và dài hạn, không phải lúc rời bỏ thị trường.

"Thị trường có thể chỉnh 10% nhưng chỉnh 15% thì nên có thái độ quyết liệt về đầu cơ. Các dự kiến nâng hạng nếu xảy ra thì cực kỳ tốt, còn nếu không xảy ra thì cũng đủ cho chúng ta thấy thị trường chứng khoán nếu có giảm là hấp dẫn để đầu tư", ông Tuấn nói.