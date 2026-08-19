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chứng khoán

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Thứ Ba, 18-08-2026

HOSE cắt margin 3 cổ phiếu do lỗ quý 2/2026

HOSE đã đưa 3 mã chứng khoán MCP của CTCP In và Bao Bì Mỹ Châu, NHA của Tổng Công ty đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội; SMA của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn do cùng với cùng một lý do là lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là con số âm.

Chủ Nhật, 16-08-2026

MWG mua lại 71.560 cổ phiếu quỹ

Lượng cổ phiếu trên được giao dịch bằng phương thức chuyển quyền sở hữu thông qua VSDC. Thời gian giao dịch từ 26/8 đến 24/9/2026.

Chủ Nhật, 16-08-2026

CII tiếp tục nâng sở hữu tại PC1 lên 12,08% sau loạt giao dịch

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) vừa công bố việc nhóm công ty này tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE). Động thái này diễn ra trong bối cảnh PC1 trải qua nhiều biến động về nhân sự cấp cao.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc phòng Thị trường Chứng khoán Phái sinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thứ Bảy, 15-08-2026

HNX bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc

Theo giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hà có 28 năm kinh nghiệm công tác trong ngành chứng khoán, trong đó có 3 năm công tác tại UBCKNN và 25 năm liên tục công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2001 đến nay.

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thứ Bảy, 15-08-2026

Chứng khoán Mỹ tăng 3 tuần liên tiếp, giá dầu tăng 5% cả tuần

Một động lực quan trọng hỗ trợ giá cổ phiếu ở Phố Wall trong tuần này là các số liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ phù hợp với dự báo, làm suy giảm mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9...

Ảnh minh họa.

Thứ Sáu, 14-08-2026

Thao túng cổ phiếu, hai cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Trong giai đoạn từ ngày 03/6/2024 đến ngày 20/9/2024, ông Khuất Duy Đức và bà Chu Thùy Ly đã sử dụng tổng cộng 89 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện mua, bán cổ phiếu V. nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu V.

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