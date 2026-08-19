Thứ Ba, 18-08-2026
Xác suất cao VN-Index có thể dần tìm lại điểm cân bằng quanh khu vực 1730
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/8/2026.
Thứ Ba, 18-08-2026
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/8/2026.
Thứ Ba, 18-08-2026
HOSE đã đưa 3 mã chứng khoán MCP của CTCP In và Bao Bì Mỹ Châu, NHA của Tổng Công ty đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội; SMA của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn do cùng với cùng một lý do là lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là con số âm.
Thứ Ba, 18-08-2026
Dragon Capital Markets Limited đăng ký thực hiện 340,25 triệu quyền mua, tương ứng mua thêm hơn 85,06 triệu cổ phiếu HCM theo tỷ lệ thực hiện quyền 4:1 với giá thực hiện quyền là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Thứ Ba, 18-08-2026
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (17/8), khi căng thẳng ở Trung Đông có dấu hiệu leo thang và giá dầu thô duy trì đà tăng mạnh...
Thứ Ba, 18-08-2026
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 26/8 - 25/9/2026, thông qua phương thức khớp lệnh trên hệ thống giao dịch cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).
Thứ Hai, 17-08-2026
Sau giao dịch ông Công nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 1 triệu cổ phiếu, chiếm 0,2% vốn điều lệ tại PNJ.
Thứ Hai, 17-08-2026
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/8/2026.
Thứ Hai, 17-08-2026
Công ty cổ phần Hoá chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao.
Chủ Nhật, 16-08-2026
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 17-21/8/2026.
Chủ Nhật, 16-08-2026
Lượng cổ phiếu trên được giao dịch bằng phương thức chuyển quyền sở hữu thông qua VSDC. Thời gian giao dịch từ 26/8 đến 24/9/2026.
Chủ Nhật, 16-08-2026
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) vừa công bố việc nhóm công ty này tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1-HOSE). Động thái này diễn ra trong bối cảnh PC1 trải qua nhiều biến động về nhân sự cấp cao.
Thứ Bảy, 15-08-2026
Theo giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hà có 28 năm kinh nghiệm công tác trong ngành chứng khoán, trong đó có 3 năm công tác tại UBCKNN và 25 năm liên tục công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2001 đến nay.
Thứ Bảy, 15-08-2026
Một động lực quan trọng hỗ trợ giá cổ phiếu ở Phố Wall trong tuần này là các số liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ phù hợp với dự báo, làm suy giảm mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9...
Thứ Sáu, 14-08-2026
Trong giai đoạn từ ngày 03/6/2024 đến ngày 20/9/2024, ông Khuất Duy Đức và bà Chu Thùy Ly đã sử dụng tổng cộng 89 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện mua, bán cổ phiếu V. nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu V.
Thứ Sáu, 14-08-2026
Ông Nguyễn Quốc Hùng báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (mã VDP-HOSE).
Thứ Năm, 13-08-2026
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/8/2026.
Thứ Năm, 13-08-2026
Với hơn 121,6 triệu quyền mua, HFIC dự kiến mua hơn 30,4 triệu cổ phiếu Chứng khoán HSC (HCM) theo tỷ lệ 4:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Thứ Tư, 12-08-2026
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/8/2026
Thứ Tư, 12-08-2026
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã GIL-HOSE) thông báo nhận Đơn từ nhiệm Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng - bà Nguyễn Thị Minh Hiếu...
Thứ Tư, 12-08-2026
Nhà đầu tư ở Phố Wall không thể lạc quan khi giá dầu tiếp tục tăng do bất định xung quanh cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông...