HOSE đã đưa 3 mã chứng khoán MCP của CTCP In và Bao Bì Mỹ Châu, NHA của Tổng Công ty đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội; SMA của CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn do cùng với cùng một lý do là lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét bán niên 2026 là con số âm.