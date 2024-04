Hà Nội đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 110 thực hiện chỉ tiêu về đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024-2025.

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác đầu tư cải tạo hệ thống chợ thuộc khu vực đô thị trên địa bàn thành phố, thực hiện tốt Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” và Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 6/2/2023 của Ban chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy có hiệu quả thiết thực, phù hợp định hướng chung phát triển hạ tầng thương mại; từng bước hoàn thiện mạng lưới chợ, góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị; huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn thành phố một cách tổng thể, đồng bộ.

Theo đó, giai đoạn 2024-2025, thành phố đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 hoàn thành 5 chợ, năm 2025 hoàn thành 12 chợ). Cụ thể, quận Bắc Từ Liêm dự kiến có 4 chợ; huyện Thanh Trì 3 chợ; quận Nam Từ Liêm, quận Hà Đông 2 chợ; quận Tây Hồ, huyện Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Đan Phượng và thị xã Sơn Tây đều có 1 chợ.

Ngoài ra, Hà Nội còn đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp lại 21 chợ (năm 2024 hoàn thành 10 chợ, năm 2025 hoàn thành 11 chợ). Các chợ chủ yếu tập trung tại quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên…

Để hoàn thành chỉ tiêu, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính, an ninh trật tự… đối với các chợ trên địa bàn. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công dân, làm tốt công tác công khai thông tin cho nhân dân hiểu, đồng thuận ngay trước, trong và sau khi triển khai chủ trương, chính sách đối với công tác đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát lại quỹ đất để bố trí địa điểm xây dựng chợ theo quy hoạch đã được phê duyệt, tăng cường giải tỏa những tụ điểm kinh doanh tự phát trái quy định trên địa bàn; rà soát toàn bộ kế hoạch sử dụng đất của địa phương giai đoạn 2024-2025 bảo đảm chợ xây dựng mới đều phải đưa vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2024-2025.

Theo thành phố, việc đầu tư cải tạo, phát triển hệ thống chợ trên địa bàn thành phố cần đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định; bảo đảm thuận lợi cho người dân khi kinh doanh và mua bán tại chợ hướng tới phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống, sinh hoạt của nhân dân địa phương, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, mất an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, văn minh thương mại. Do đó, việc phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ, tiểu thương và người dân trong quá trình thực hiện công tác đầu tư, cải tạo chợ trên địa bàn thành phố.