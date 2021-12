Hàng hóa tiếp tục "dồn" lên cửa khẩu Lạng Sơn dù đang tắc nghẽn

Thông tin tại buổi làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Lạng Sơn chiều 20/12, ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết tình trạng ùn tắc nông sản tại các cửa khẩu chính ở Lạng Sơn như Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma... đã kéo dài khoảng nửa tháng qua. Nhiều ngày nay, nông sản đưa về các cửa khẩu gia tăng mạnh.

Trong khi đó, trước thông tin một số lái xe chuyên trách nhiễm SARS-CoV-2, một số chủng loại hàng hóa có virus, phía Trung Quốc quyết định tiến hành rà soát lại công tác phòng chống dịch.

Theo ông Thiệu, hiện tồn 4.598 xe container vận chuyển nông sản. Cụ thể, tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, hiện tồn khoảng 2.842 xe, các container chở chủ yếu là dưa hấu (Quảng Ngãi), thanh long (Bình Thuận), chuối xanh (Tiền Giang), mít (Đăk Lắk, Tiền Giang) và xoài (tỉnh Bình Định).

Tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hiện có 1.196 xe ùn ứ, với mặt hàng chủ yếu là nông sản, ván bóc, linh kiện điện tử. Còn cửa khẩu Chi Ma tồn 650 xe. Mặt hàng tồn chính là tinh bột sắn (chiếm đến 70%), chè khô, hạt vừng, hạt sen, hạt bo bo, sa nhân...