Giá xăng đi lên, các mặt hàng dầu tăng giảm tùy loại

Chiều 7/8/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.608 đồng/lít (tăng 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 466 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.074 đồng/lít (tăng 234 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.800 đồng/lít (giảm 268 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.660 đồng/lít (giảm 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.647 đồng/kg (tăng 114 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 07/8/2025.

Về nguyên nhân điều chỉnh giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31/7/2025 - 06/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/7/2025 và kỳ điều hành ngày 07/8/2025 là: 78,508 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,42%); 80,198 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,100 USD/thùng, tương đương tăng 1,39%); 87,616 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,426 USD/thùng, tương đương giảm 0,48%); 88,868 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,632 USD/thùng, tương đương giảm 1,80%); 420,802 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,404 USD/tấn, tương đương tăng 0,82%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới

từ 24/7/2025 - 30/7/2025 và từ 31/7/2025 - 06/8/2025.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.