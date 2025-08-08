Đài Loan tăng cường kiểm tra sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam

Theo thông tin từ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc), Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) gửi các Hiệp hội và doanh nghiệp liên quan thông báo về việc tăng cường giám sát sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đó, TFDA cho biết kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2025 đến ngày 21 tháng 8 năm 2025 (ngày nhập khẩu), Đài Loan sẽ áp dụng hình thức kiểm tra theo lô, không giảm tần suất kiểm tra và kiểm tra trọng điểm đối với dư lượng kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật của mặt hàng sầu riêng tươi (mã HS “0810.60.00.00.7”) nhập khẩu từ Việt Nam.

Thông báo của TFDA cho biết mặt hàng sầu riêng tươi nhập khẩu từ Việt Nam, trong vòng 6 tháng đã có tổng cộng 13 lô không đạt tiêu chuẩn khi kiểm tra tại cửa khẩu.

Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, căn cứ Điều 9 Khoản 1 Mục 5 của “Biện pháp kiểm tra thực phẩm và các sản phẩm liên quan nhập khẩu”, Đài Loan sẽ áp dụng biện pháp kiểm tra theo từng lô đối với mặt hàng nêu trên.

Trong thời gian áp dụng biện pháp kiểm tra theo lô, nếu sau khi đánh giá thấy cần kéo dài thời hạn kiểm soát, TFDA sẽ thông báo trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan này và không thông báo thêm bằng công văn riêng.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc khuyến cáo: Các doanh nghiệp đang xuất khẩu sầu riêng tươi sang Đài Loan cần tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm tránh bị yêu cầu tiêu hủy, trả hàng.