Mỗi tháng mở thêm 100 nhà thuốc, An Khang có "bùng nổ" như Điện Máy Xanh 2017?

Con đường phát triển của An Khang khiến nhiều người liên tưởng đến Điện Máy Xanh trong giai đoạn bùng nổ 2017.

Điểm chung của hai thương hiệu An Khang và Điện Máy Xanh là dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị trước khi thực sự tiến vào giai đoạn tăng tốc. Chuỗi bán lẻ Dienmay.com, tiền thân của Điện Máy Xanh, vốn đã xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2010.

Sau khi dành 5 năm để nghiên cứu thị trường, thương hiệu được tái định vị thành cái tên hiện nay và bắt đầu mở cửa hàng liên tục từ 2015. Đến năm 2016, Điện Máy xanh phủ rộng khắp 63 tỉnh thành. Đặc biệt, năm 2017, chuỗi khai trương đến 380 cửa hàng - một tiền lệ chưa từng có trong ngành bán lẻ điện máy. Kết quả là dù xuất phát chậm, Điện Máy Xanh đã chiến thắng trong cuộc đua giành thị phần.

Điện Máy Xanh là minh chứng cho việc đi sau nhưng “bứt tốc” dẫn đầu thành công.

Tương tự như vậy, sau khi mua lại cổ phần của An Khang vào năm 2017, Thế Giới Di Động đã dành ra 5 năm nghiên cứu và chuẩn bị bước đệm trước khi bước vào một lĩnh vực còn nhiều mới mẻ. Đến đầu năm 2022, sau khi nhận định thị trường hậu đại dịch đang mở ra nhiều cơ hội mới, nhà thuốc An Khang chính thức bước vào cuộc đua chiếm lĩnh thị trường bán lẻ dược phẩm.

Thương hiệu “lột xác” mạnh mẽ bằng cách thay đổi và đồng nhất bộ nhận diện thương hiệu: thiết kế lại logo, chuyển màu chủ đạo đỏ sang xanh lá, đổi layout sang không gian mở tiện lợi cho khách hàng, đồng thời bổ sung thêm nhiều danh mục sản phẩm…

An Khang thay đổi bộ nhận diện thương hiệu và layout để chuẩn bị mở rộng.

Tiếp theo, chuỗi nhà thuốc chuyển sang áp dụng chiến lược mở rộng và phát triển liên tục để tăng độ phủ. Cuối năm 2021, An Khang chỉ có 178 nhà thuốc tại 25 tỉnh thành. Trung bình mỗi tháng có 100 cửa hàng An Khang được mở thêm, và tính đến tháng 7/2022, An Khang đã đạt mốc 500 cửa hàng, đứng đầu về số lượng tại các tỉnh miền Tây, và đang dần mở rộng ra miền Trung và Bắc. Từ đầu năm 2022, lượng doanh thu trung bình của mỗi cửa hàng đã tăng gấp đôi so với cuối năm 2021.



Lý giải về việc mở “dồn dập” này, ông Hiểu Em giải thích An Khang đang trong giai đoạn tập trung tăng độ phủ và các hoạt động truyền thông để có thêm nhiều người biết đến thương hiệu. Với kinh nghiệm có được từ các chuỗi trước, ông khẳng định rằng đến cuối năm 2022, An Khang sẽ đạt được điểm hòa vốn và có lời, tiến đến đứng đầu thị phần trong năm 2023.

Có thể thấy, An Khang đang sử dụng công thức thành công được tìm thấy từ thời Điện Máy Xanh: thăm dò thị trường, rồi phát triển thần tốc để tăng độ phủ, sau đó mới tạo ra lợi nhuận. Thậm chí, An Khang còn có phần phát triển thuận lợi hơn, nhờ vào tiềm lực sẵn có của tập đoàn Thế Giới Di Động và cả kinh nghiệm tích lũy của ban lãnh đạo.