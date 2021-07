Một điểm chạm đa dịch vụ - Xu hướng của nền kinh tế số

Trong hội thảo “Chuyển đổi số - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành bán lẻ” được Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Microsoft Việt Nam tổ chức trực tuyến ngày 30/6, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung, đặc biệt là đối với doanh nghiệp bán lẻ. Phó chủ tịch VCCI khuyến nghị các doanh nghiệp bán lẻ luôn tối ưu nguồn lực của mình, đặt khách hàng làm trọng tâm để có thể tồn tại và phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19.

Có thể nói, dưới sức ép của đại dịch, các doanh nghiệp phải chuyển đổi để nhanh chóng thích nghi với tình hình mới. Trong hình hình khó khăn chung, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction) nhanh chóng chuyển đổi, đáp ứng nhu cầu khách hàng dễ dàng chỉ bằng một cuộc gọi hay 1 cú click mà không cần di chuyển ra khỏi nhà.

Tích hợp đa dạng giải pháp và sản phẩm trên hệ thống All In One, Viettel Construction phát triển 4 ngành dịch vụ và sản phẩm thiết yếu cho gia đình hiện đại và doanh nghiệp, bao gồm:

Giải pháp kết nối không dây và an ninh 24/7 sử dụng công nghệ hiện đại, tích hợp cảnh báo an ninh.

Giải pháp điện nhẹ, cung cấp thiết bị điện tử, điện lạnh như: điều hòa, tủ lạnh,…tại nhà ở, văn phòng, nhà máy.

Giải pháp nhà thông minh hiện đại, giúp kiểm soát ngôi nhà, văn phòng từ xa, giúp nâng cao chất lượng và trải nghiệm sống

Giải pháp điện năng lượng mặt trời, tận dụng nguồn ánh sáng mặt trời giúp tiết kiệm chi phí sử dụng điện, giảm thiểu tình trạng quá tải điện quốc gia, bảo vệ môi trường.



Hệ sinh thái giải pháp tích hợp của Viettel Construction tích hợp trên cùng nền tảng All In One - nền tảng giúp mỗi hộ gia đình tận hưởng cuộc sống tiện nghi hơn, giúp doanh nghiệp tối ưu các hoạt động sản xuất, kinh doanh bằng giải pháp công nghệ được “may đo” riêng theo nhu cầu của từng đối tượng. Nền tảng All In One của Viettel Constsruction tích hợp nhiều giải pháp chuyển đổi số, cụ thể gồm phần mềm quản lý khách hàng (CRM), hệ thống phần mềm quản trị chuỗi cung ứng, quản lý và vận hành hoạt động kinh doanh 63 chi nhánh (AIO),… Đây là nền tảng giúp bộ máy hoạt động đồng nhất, cung cấp giải pháp và sản phẩm tới khách hàng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Lắng nghe và xác định nhu cầu khách hàng, tăng cường chất lượng sản phẩm, tăng cường trải nghiệm và chăm sóc khách hàng giúp người tiêu dùng thuận tiện hơn trong mua sắm, đây là yếu tố Viettel Construction chú trọng để duy trì sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay. Tận dụng ưu thế hợp tác trực tiếp với các thương hiệu lớn như Daikin, Casper, Dahua, Ezviz,…. Viettel Construction tư vấn giải pháp và cung cấp trực tiếp thiết bị đến tay khách hàng, do đó, khách hàng có thể sử dụng sản phẩm chính hãng với giá cạnh tranh nhất.

Bên cạnh những sản phẩm công nghệ thiết yếu, Viettel Constsruction nghiên cứu và ứng dụng nhiều giải pháp giúp đảm bảo an toàn sức khỏe, an toàn sản xuất và hạn chế nguy cơ tiếp xúc, lân lan do dịch bệnh Covid-19, cụ thể như: Giải pháp nhận diện khuôn mặt giúp doanh nghiệp chấm công, buồng khử khuẩn hay lắp đặt camera trong các khu vực cách ly… Các giải pháp mang tính ứng dụng cao và thực tế trong việc ngăn chặn đại dịch covid-19 lan rộng.

Sự chuyển đổi mô hình kinh doanh đa nền tảng trong cùng một điểm chạm All In One, với chi phí tối ưu đồng thời cung cấp trực tiếp giải pháp và thiết bị đến tay khách hàng của Viettel Construction giúp doanh nghiệp vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh trong thời kì dịch bệnh.

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction) được thành lập vào năm 1995, là một thành viên thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, Viettel Construction mang trong mình khát vọng trở thành nhà đầu tư, vận hành, cung cấp công trình thông minh, hiệu quả cao nhất thông qua 5 lĩnh vực kinh doanh chính: Xây dựng; Đầu tư hạ tầng cho thuê; Giải pháp Tích hợp; Vận hành Khai thác và Công nghệ thông tin.

Với mong muốn thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến các doanh nghiệp, hộ gia đình với các cam kết: chuyên nghiệp, chất lượng và chi phí cạnh tranh. Viettel Construction không ngừng nỗ lực mang đến những trải nghiệm mới, sự tiện nghi trong cuộc sống hiện đại của người Việt.

* Thông tin chi tiết:

Hotline: 1900 9898 68

Website: https://viettelaio.com/