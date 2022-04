Một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục của Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam

Ngày 8/4, Công ty CP IC NET LIMITED thuộc tập đoàn Gakken - một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục của Nhật Bản và Công ty CP KIDDIHUB Việt Nam chính thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư sau gần nửa năm trao đổi biên bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 25/11/2021.

Giá trị đầu tư chưa được tiết lộ, song các hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn Gakken Holdings dự định triển khai ở Việt Nam bao gồm: Phát triển, kinh doanh chương trình STEAM dành cho các cơ sở mầm non; Phát triển, kinh doanh nội dung, tri thức về giáo dục và giáo dục mầm non; Phát triển, kinh doanh hệ thống ICT/LMS dành cho các trường mầm non, nhóm trẻ tư thục và trường học các cấp; Mở rộng nền tảng công nghệ giáo dục, phổ biến thông tin thông qua việc bổ xung các nội dung giáo dục.

Theo đó, Gakken đầu tư và hợp tác cùng với KiddiHub để phát triển các nền tảng công nghệ giáo dục mầm non, cũng như mang về Việt Nam nhiều chương trình, sản phẩm, dịch vụ giáo dục chất lượng tốt góp phần nâng cao chất lượng mầm non Việt Nam.

Theo nghiên cứu từ Unicef năm 2021, cứ 7 trẻ nhỏ thì có ít nhất 1 trẻ nhỏ bị ảnh hưởng trực tiếp do các lệnh phong toả bởi covid và gián tiếp gây ra những sự sợ hãi, lo lắng về mặt tâm lý với trẻ nhỏ. Chính vì vậy, Kiddi Hub & Gakken ngày hôm nay, thông qua việc ký kết hợp tác này đang thể hiện những nỗ lực hết mình cho các trẻ nhỏ tại Việt Nam và cho nền giáo dục Việt Nam.

Ông Keisuke Kobayashi – Phó Trưởng đại diện Tổ chức Xúc Tiến Thương mại Nhật Bản JETRO.

Cũng phát biểu tại lễ ký kết, ông Keisuke Kobayashi – Phó Trưởng đại diện Tổ chức Xúc Tiến Thương mại Nhật Bản JETRO nhấn mạnh, vào năm 2021, JETRO đã khởi động J-Bridge- nền tảng hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp Nhật Bản và các công ty khởi nghiệp ở nước ngoài.

Trong khối ASEAN, JETRO tập trung vào 3 quốc gia là Singapore, Indonesia và Việt Nam để tiến hành các hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh doanh. Đặc biệt là trong những năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong đó, lĩnh vực EdTech (Giáo dục kết hợp Công nghệ) là một trong những lĩnh vực đang nhận được rất nhiều sự chú ý tại Việt Nam. Thị trường giáo dục ở Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng ổn định về lâu dài, ngay cả JETRO cũng đang thường xuyên nhận được nhu cầu điều tra, tìm hiểu về thị trường này từ phía doanh nghiệp Nhật Bản.