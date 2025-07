Nghệ An: Mưa lũ khiến hơn 3.200 ngôi nhà ngập nước, di dời hàng nghìn hộ dân

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa to đến rất to gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Ngoài ra do lưu lượng nước từ thượng nguồn về rất lớn nên đã gây ngập lụt diện rộng, sạt lở đất gây chia cắt, ngập lụt nhiều xã miền núi, cơ sở hạ tầng bị cuốn trôi, hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân.

Đến thời điểm này, số liệu thiệt hại thống kê chưa đầy đủ do nhiều địa phương, đơn vị đang bị cô lập, mất điện, mất liên lạc, chưa báo cáo được. Bước đầu, trên địa bàn tỉnh ghi nhận có 2 người chết do bị nước cuốn trôi và bị đất, đá vùi lấp lán đè chết; 4 người bị thương; 417 nhà bị thiệt hại; 3.237 nhà bị ngập nước.

Tính đến 11h ngày 23/7, các xã khu vực miền Tây Nghệ An đã di dời hơn 1.000 hộ dân đến nơi trú tránh an toàn. Đến nay, nhiều xã đang bị cô lập, chia cắt và mất điện hoàn toàn, như: Tương Dương 21 thôn, bản; Tam Quang 29 hộ; Mường Xén 9 khối và hàng trăm hộ dân tại các xã: Châu Khê, Hữu Khuông, Keng Đu, Mỹ Lý, Hữu Kiệm, Bắc Lý, Mường Típ, Nhôn Mai, Tam Quang, Con Cuông.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh Nghệ An có 45 điểm sạt lở taluy; 1.522m chiều dài đường sạt lở, hư hỏng; 49 điểm sạt lở, ách tắc; 56 điểm giao thông bị ngập nước, ách tắc; 3 cầu treo bị cuối trôi và nhiều thiệt hại về nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục...

Xã Tương Dương có tới 2.210 căn nhà ngập sau trong nước

Đến trưa ngày 23/7, lực lượng chức năng mới liên lạc được với cán bộ và các người dân một số bản ở xã Mỹ Lý. Ban đầu thống kê sơ bộ cho thấy có khoảng 70 ngôi nhà đã bị lũ nhấn chìm, cuốn trôi, trọng tâm là 7 bản dọc sông. Thiệt hại ước tính gần 30 tỷ đồng.

Hiện trạng tại bản Yên Hoà. Đây là 1 trong 3 bản bị thiệt hại nặng nề nhất, gồm Yên Hoà, Xiềng Tắm và Xốp Tụ của xã Mỹ Lý

Trường Tiểu học Bắc Lý 2 (xã Bắc Lý) bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Xã Con Cuông có 340 căn nhà bị ngập nước

Sau khi nước lũ rút, xã biên giới Mường Xén ngập ngụa bùn đất

Trung tâm xã Mường Xén ngổn ngang sau khi lũ rút

Các lực lượng khẩn trương đến giúp nhân dân khắc phục hậu quả

Ngày 23/7, Đồn Biên phòng Tam Quang tiếp tục cử lực lượng giúp dân sơ tán, bảo vệ an toàn tài sản trước tình hình nước lũ ngày càng dâng cao do ảnh hưởng của bão số 3

Đồn Biên phòng Thông Thụ phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tham gia hỗ trợ di chuyển các loại tài sản nhà dân, tháo dỡ 03 nhà sàn có nguy cơ sạt lở

Các chiến sĩ biên phòng di chuyển các vật chất của Trường Tiểu học xã Thông Thụ ra khỏi khu vực bị ngập úng…