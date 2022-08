Nhiều địa bàn tại Quảng Ninh bị ngập lụt, sạt lở sau bão Ma-on

Sáng ngày 26/8, bão số 3 đã suy yếu thành vùng thấp trên khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, từ chiều 25/8, tại Quảng Ninh có mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 25/8 đến 6 giờ ngày 26/8 tại một số điểm trên địa bàn tỉnh từ 76,8 (thị xã Đông Triều) và cao nhất là 299,4 (thành phố Cẩm Phả).

Để ứng phó với cơn bão số 3, Quảng Ninh đã ra các văn bản, công điện chỉ đạo; cấm biển từ 12 giờ ngày 25/8; kiểm tra công tác chống bão các địa bàn huyện Vân Đồn, Ba Chẽ.

Quảng Ninh cũng đã huy động lực lượng vũ trang với 1.510 cán bộ chiến sỹ, dân quân tự vệ và hiệp đồng lực lượng của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 đóng trên địa bàn; 14 xe ô tô, 6 tàu, 22 xuồng và các trang thiết bị, phương tiện khác. Tất cả đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Bộ đội Biên phòng tỉnh bắn 32 quả pháo kêu gọi, thông báo cho tàu thuyền về nơi tránh trú tại các điểm quy định.

Các đơn vị cũng đã kêu gọi tàu thuyền, đảm bảo an toàn khu nuôi trồng thủy sản. Toàn bộ 496 tàu của tỉnh đã về nơi tránh trú lúc 16 giờ ngày 25/8/2022; 6.250 chiếc tàu cá các loại đã neo đậu an toàn trong chiều 25/8/2022. 14.502 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã chủ động gia cố và thông tin đến khoảng 1.000 lao động tại các khu nuôi trồng thủy sản để chủ động các biện pháp an toàn chiều ngày 25/8/2022.

Dù có sự chuẩn bị kỹ nhưng do lượng mưa lớn, tại thành phố Hạ Long đã xảy ra tình trạng ngập cục bộ tại các phường Trần Hưng Đạo, Cao Thắng, Hà Khánh, Dân Chủ…; sạt lở cục bộ 10 điểm tại phường Hùng Thắng, Hà Khẩu, Hồng Hải, Bãi Cháy, Yết Kiêu, Hà Trung…

Bão Ma-on gâu mưa ngập trên diện rộng tại một số đô thị của tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng sạt lở đến vị trí an toàn; gãy đổ khoảng 50 cây xanh trên một số tuyến phố. Thành phố Uông Bí sạt lở cục bộ tại phường Vàng Danh, Bắc Sơn và xã Thượng Yên Công. Thành phố Móng Cái gãy đổ hơn 120 cây xanh trên các tuyến phố, 20 cột điện khu dân cư, ngập khoảng 14 ha lúa, màu; ngập cục bộ khu vực Hải Hòa.

Đến thời điểm hiện tại, các địa phương của Quang Ninh không có thiệt hại về người. Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát tình hình trên địa bàn.

Tại Uông Bí mưa to gây ngập lụt nhiều khu vực, trong đó có nhiều nhà dân. Tổng số hộ dân bị ngập lụt nhà theo thống kê nhanh của thành phố là 321 hộ, trong đó 38 hộ bị ngập sâu đã được thành phố Uông Bí di dời người và tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Người dân được di dời đến nơi trú ẩn an toàn ngay trong đêm

Cũng do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn Uông Bí một số điểm bị sạt lở đất đá, gãy đổ cây to. Tính đến 7h sáng nay, toàn thành phố đã sạt lở 20m kè suối, 40m tường kè, 5 vị trí sạt lở đất đá, trong đó sạt lở nhiều nhất là ở dốc Quảng Hái và đường vào Nam Mẫu 2 (thuộc xã Thượng Yên Công và phường Bắc Sơn); đổ sập 20m tường rào, đổ 2 cột điện, gãy nhiều cây xanh…

Trên quốc lộ 18 tại Km135+500 (dốc Đèo Bụt) thuộc địa bàn thành phố Cẩm Phả xảy ra tình trạng ngập úng mặt đường từ 1,0-1,5m. Sở Giao thông - Vận tải thông báo phân luồng hướng Hạ Long – Cẩm Phả, Cẩm Phả - Hạ Long thông qua tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả hoặc Quốc lộ 279.