Nhiều trường đại học công bố điểm sàn, điểm chuẩn xét tuyển sớm

Theo đó, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm nay của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là 22 điểm; mức điểm này bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng khu vực và ưu tiên xét tuyển đối với các ngành có tổ hợp các môn tính hệ số 1.

Đối với các ngành có tổ hợp môn Toán hoặc tiếng Anh nhân hệ số 2, các môn khác tính hệ số 1, quy về thang 30 theo công thức:

(điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm Toán/tiếng Anh x 2) x 3/4 + điểm ưu tiên.

Ngày 22/7, trường cũng công bố điểm chuẩn đối với thí sinh thuộc nhóm 3 phương thức xét tuyển kết hợp đề án riêng (thí sinh xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm 2 môn tốt nghiệp THPT năm 2024).

Có 2 ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là 28,15/30 điểm (ngành Kinh doanh quốc tế và Thương mại điện tử). Các ngành khác dao động từ 24-28 điểm.

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giữ ổn định 3 phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng theo quy chế và đề án tuyển sinh (2% chỉ tiêu); xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (18% chỉ tiêu); xét tuyển kết hợp theo đề án của trường (80% chỉ tiêu). Đến năm học 2025, nhà trường giảm chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT còn 15%.

Theo công bố của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy là 23,5 điểm (thang điểm 30, đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

Tuyển sinh các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài là 20 điểm (thang điểm 30, đã cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2.300 chỉ tiêu các chương trình đại học chính quy do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng và 400 chỉ tiêu các chương trình đại học chính quy do đối tác nước ngoài cấp bằng.

Cụ thể, các ngành tuyển sinh do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng gồm: Quản trị kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Kinh tế phát triển.

Các ngành tuyển sinh do đối tác nước ngoài cấp bằng: Quản trị kinh doanh do Đại học Troy, Hoa Kỳ cấp bằng; Quản trị kinh doanh do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cấp bằng.

Tại Đại học Kinh tế TP.HCM điểm sàn có 2 mức ở 2 cơ sở đào tạo của trường.

Đối với các chương trình đào tạo tại TP.HCM (mã trường KSA) có điểm sàn chung là 20 điểm.

Đối với các chương trình đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long, năm cuối luân chuyển Campus TP.HCM (mã trường KSV), mức sàn là 16 điểm.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là mức điểm dành cho thí sinh khu vực 3, không nhân hệ số, các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn thi/bài thi tương ứng từng chương trình đào tạo và môn thi/bài thi theo thang điểm 10.

Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với tất cả các ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy.

Theo đó, mức điểm sàn chung cho tất cả các ngành/chương trình đào tạo là 18 điểm (thang điểm 30), đã bao gồm điểm ưu tiên tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, ở chương trình đặc biệt và chương trình chính quy chuẩn, môn tiếng Anh nhân hệ số 2 và quy đổi về thang điểm 30.

Riêng chương trình cử nhân quốc tế do đối tác cấp bằng, trường sử dụng phương thức xét tuyển là xét học bạ và phỏng vấn (không áp dụng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024). Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển và phỏng vấn tại trường.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học chính quy 2024 (điểm sàn) cho 20 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy.

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại trường từ 15 điểm.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình thông báo mức điểm sàn (không nhân hệ số) nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) đại học hệ chính quy đợt 1. Điểm số dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đối với thí sinh ở khu vực 3 của các tổ hợp xét tuyển gồm ba bài thi/môn thi.

Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển cao nhất là 22,5 thuộc về ngành Y Khoa. Ngành Dược học, Y học cổ truyền là 21 điểm. Ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng là 19 điểm.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố điểm sàn các ngành bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Điểm sàn của trường dao động từ 18,5 đến 21 điểm. Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, quan hệ quốc tế, ngôn ngữ Anh, tâm lý học… là những ngành có điểm sàn dẫn đầu trường với 21 điểm.