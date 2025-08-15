Sau sáp nhập, Quảng Trị thiếu lao động tay nghề cao

Quảng Trị đang tăng cường đào tạo và thu hút lao động có tay nghề cao nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng lớn, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn tới...

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, trong 7 tháng đầu năm, địa phương đã giải quyết việc làm cho 8.418 lượt lao động. Trong đó, 3.599 người làm việc tại địa phương, 3.018 người đến các tỉnh, thành phố khác và 1.801 người đi làm việc ở nước ngoài.

Đặc biệt, xuất khẩu lao động theo hợp đồng đạt 1.762 người, chủ yếu sang các thị trường có thu nhập ổn định và mức lương cao như Nhật Bản (917 lao động), Đài Loan (647 lao động) và Hàn Quốc (173 lao động).

Xuất khẩu lao động tiếp tục là một trong những điểm sáng nổi bật. Với thu nhập bình quân từ 20 – 25 triệu đồng mỗi tháng tại Đài Loan, 30 – 35 triệu đồng mỗi tháng tại Hàn Quốc và 35 – 40 triệu đồng mỗi tháng tại Nhật Bản, người lao động không chỉ cải thiện đáng kể đời sống mà còn tích lũy vốn, kinh nghiệm và kỹ năng phục vụ sự phát triển lâu dài khi trở về.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tại địa phương đã chú trọng hơn tới công tác đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề và văn hóa ứng xử quốc tế cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xuất khẩu. Việc mở rộng các thị trường mới cũng đang được tính toán, nhằm đa dạng hóa cơ hội và giảm rủi ro phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Từ đầu năm đến tháng 7, tổng số người lao động tại Quảng Trị tham gia bảo hiểm xã hội là hơn 185.650 người, tăng hơn 8.400 người so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có gần 130.000 người. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có 55.845 người. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp có 116.140 người, còn tham gia bảo hiểm y tế đạt 1,4 triệu người.

Cơ quan bảo hiểm xã hội khu vực XVI tại Quảng Trị cũng đã giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng cho hơn 2.200 người; trợ cấp một lần cho trên 9.000 người; trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 3.155 người lao động, hỗ trợ học nghề cho hơn 120 người; giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn cho hơn 31.583 lượt người. Toàn bộ các chế độ được chi trả kịp thời, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Báo cáo kinh tế – xã hội tháng 7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho thấy khu vực dịch vụ tiếp tục là “đầu tàu” tăng trưởng, đóng góp hơn 4 điểm phần trăm vào mức tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 7,48% trong 6 tháng đầu năm. Điều này phản ánh xu hướng chuyển dịch lao động rõ rệt từ nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ.

Một số ngành nghề phổ biến hiện có thu nhập khá như kế toán (7 – 12 triệu đồng/tháng), lái xe (6 – 10 triệu đồng/tháng), may mặc (6 – 8 triệu đồng/tháng). Ngoài ra, các lĩnh vực thương mại, logistics, chế biến nông – lâm – thủy sản, xây dựng cơ bản và năng lượng tái tạo đang mở rộng quy mô, hứa hẹn tạo thêm hàng nghìn việc làm trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thị trường lao động địa phương vẫn thiếu hụt lao động tay nghề cao. Một bộ phận lao động kỹ thuật có xu hướng tìm đến các trung tâm kinh tế lớn hoặc làm việc lâu dài ở nước ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là chất lượng đào tạo nghề chưa đồng bộ, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ còn thấp so với nhu cầu tuyển dụng ngày càng cao, đặc biệt là yêu cầu về kỹ năng chuyên môn, khả năng ứng dụng công nghệ và ngoại ngữ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xác định giải quyết việc làm, nhất là xuất khẩu lao động, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025. Mục tiêu đặt ra là duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 đạt từ 8% trở lên, gắn với phát triển các ngành mũi nhọn như năng lượng tái tạo, chế biến, dịch vụ logistics và thương mại.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Quảng Trị đang tập trung vào các giải pháp như đào tạo nghề sát nhu cầu doanh nghiệp. Cụ thể, tỉnh này ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp chế biến, xây dựng, dịch vụ chất lượng cao; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ, kỹ năng mềm và ngoại ngữ cho người lao động. Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động khi hướng tới các quốc gia có thu nhập, điều kiện làm việc tốt, đa dạng hóa ngành nghề tuyển dụng nhằm gia tăng cơ hội cho người lao động.

Đồng thời, Quảng Trị ban hành chính sách thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao, như hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo tại chỗ, nâng tỷ lệ lao động có chứng chỉ, bằng cấp; có chính sách ưu đãi nhà ở, phúc lợi để ổn định lực lượng lao động. Cùng với đó, tỉnh sẽ phát triển hạ tầng kết nối thị trường lao động, bằng việc đẩy mạnh sàn giao dịch việc làm trực tuyến, hệ thống thông tin tuyển dụng hiện đại, kết nối nhanh giữa cung và cầu lao động.