Đồng Nai: Heo chết vì dịch tả châu Phi tăng hơn 718%

Từ đầu năm 2025 đến ngày 10-8, toàn tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 24 ổ dịch tả heo châu Phi thuộc địa bàn 20 xã, tiêu hủy 4.115 con heo bệnh, chết. So với cùng kỳ năm ngoái, số ổ dịch tăng 187,5%, số heo chết và tiêu hủy tăng hơn 718%...

Sáng 14-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã phường trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

Từ đầu năm 2025 đến ngày 10-8, toàn tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 24 ổ dịch tả heo châu Phi thuộc địa bàn 20 xã, tiêu hủy 4.115 con heo bệnh, chết. So với cùng kỳ năm ngoái, số ổ dịch tăng 187,5%, số heo chết và tiêu hủy tăng hơn 718%.

Bệnh dịch tả heo châu Phi đang có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là tái phát các ổ dịch cũ, phát sinh ở loại hình chăn nuôi quy mô nhỏ tại các hộ gia đình nơi có điều kiện chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao.

Hiện tổng đàn heo của tỉnh Đồng Nai đạt gần 4,2 triệu con, chiếm hơn 14% tổng đàn heo của cả nước. Trong đó, chăn nuôi trang trại chiếm khoảng 92% tổng đàn với khoảng 2 ngàn trang trại. Đến nay, toàn tỉnh có 333 trại heo được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đánh giá năm nay, tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi trên cả nước nói chung, Đồng Nai nói riêng đều tăng cao so với cùng kỳ. Thời gian tới, các sở, ngành của tỉnh theo từng chức năng, nhiệm vụ được phân công tham gia công tác phòng, chống dịch.

Các xã, phường cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố dịch, tổ chức phòng, chống dịch theo đúng quy định, phải huy động cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống dịch. Phải tập trung công tác tuyên truyền để người chăn nuôi hiểu và không giấu dịch.

Các xã, phường phải ưu tiên, tập trung bố trí nguồn lực của địa phương kịp thời xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Thực hiện công tác tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc; đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi bằng cách phát tờ rơi, cung cấp thông tin thật cụ thể, sinh động để người dân hiểu và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp dọn vệ sinh, khử trùng, tiêu độc hằng ngày.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các xã, phường rà soát, yêu cầu lực lượng tham gia chống dịch áp dụng nghiêm các biện pháp bảo hộ cá nhân, vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, tránh làm lây lan dịch bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, tiêu hủy heo.

Với các hố chôn heo nhiễm bệnh phải thực hiện tốt khử khuẩn, không để mầm bệnh theo nguồn nước lây lan ra ngoài. Các xã, phường kịp thời thực hiện thống kê để hỗ trợ người chăn nuôi thiệt hại theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý hoạt động giết mổ không phép vì đây cũng là nguồn lây lan dịch bệnh.