Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Đồng Nai: Heo chết vì dịch tả châu Phi tăng hơn 718%

Khởi Anh

15/08/2025, 10:05

Từ đầu năm 2025 đến ngày 10-8, toàn tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 24 ổ dịch tả heo châu Phi thuộc địa bàn 20 xã, tiêu hủy 4.115 con heo bệnh, chết. So với cùng kỳ năm ngoái, số ổ dịch tăng 187,5%, số heo chết và tiêu hủy tăng hơn 718%...

Đồng Nai đã phát hiện 24 ổ dịch tả heo châu Phi
Đồng Nai đã phát hiện 24 ổ dịch tả heo châu Phi

Sáng 14-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã phường trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

Từ đầu năm 2025 đến ngày 10-8, toàn tỉnh Đồng Nai đã phát hiện 24 ổ dịch tả heo châu Phi thuộc địa bàn 20 xã, tiêu hủy 4.115 con heo bệnh, chết. So với cùng kỳ năm ngoái, số ổ dịch tăng 187,5%, số heo chết và tiêu hủy tăng hơn 718%.

Bệnh dịch tả heo châu Phi đang có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là tái phát các ổ dịch cũ, phát sinh ở loại hình chăn nuôi quy mô nhỏ tại các hộ gia đình nơi có điều kiện chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học. Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao.

Hiện tổng đàn heo của tỉnh Đồng Nai đạt gần 4,2 triệu con, chiếm hơn 14% tổng đàn heo của cả nước. Trong đó, chăn nuôi trang trại chiếm khoảng 92% tổng đàn với khoảng 2 ngàn trang trại. Đến nay, toàn tỉnh có 333 trại heo được công nhận là cơ sở an toàn dịch bệnh.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đánh giá năm nay, tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi trên cả nước nói chung, Đồng Nai nói riêng đều tăng cao so với cùng kỳ. Thời gian tới, các sở, ngành của tỉnh theo từng chức năng, nhiệm vụ được phân công tham gia công tác phòng, chống dịch.

Các xã, phường cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố dịch, tổ chức phòng, chống dịch theo đúng quy định, phải huy động cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống dịch. Phải tập trung công tác tuyên truyền để người chăn nuôi hiểu và không giấu dịch.

Các xã, phường phải ưu tiên, tập trung bố trí nguồn lực của địa phương kịp thời xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Thực hiện công tác tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc; đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi bằng cách phát tờ rơi, cung cấp thông tin thật cụ thể, sinh động để người dân hiểu và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp dọn vệ sinh, khử trùng, tiêu độc hằng ngày.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị các xã, phường rà soát, yêu cầu lực lượng tham gia chống dịch áp dụng nghiêm các biện pháp bảo hộ cá nhân, vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, tránh làm lây lan dịch bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, tiêu hủy heo.

Với các hố chôn heo nhiễm bệnh phải thực hiện tốt khử khuẩn, không để mầm bệnh theo nguồn nước lây lan ra ngoài. Các xã, phường kịp thời thực hiện thống kê để hỗ trợ người chăn nuôi thiệt hại theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý hoạt động giết mổ không phép vì đây cũng là nguồn lây lan dịch bệnh.

Đọc thêm

Nghệ An tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách làm công chức cấp xã

Nghệ An tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách làm công chức cấp xã

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa thống nhất chủ trương tiếp nhận viên chức, người hoạt động không chuyên trách đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào làm công chức tại các xã, phường còn thiếu so với định mức biên chế cấp xã theo hướng dẫn của Trung ương...

Cập nhật kỹ năng AI trong chăm sóc sức khỏe cho cán bộ y tế Thanh Hóa

Cập nhật kỹ năng AI trong chăm sóc sức khỏe cho cán bộ y tế Thanh Hóa

Khóa tập huấn “Cơ hội AI dành cho nhân viên y tế” với sự góp mặt của gần 400 cán bộ y tế và giảng viên tại Thanh Hoá. Khóa học mang đến kiến thức, kỹ năng sử dụng AI trong công tác khám chữa bệnh, giảng dạy, nghiên cứu và quản lý ngành y...

Thanh Hóa bắt, tiêu hủy gần 1,2 tấn côn trùng, động vật bốc mùi chuẩn bị bán làm thực phẩm

Thanh Hóa bắt, tiêu hủy gần 1,2 tấn côn trùng, động vật bốc mùi chuẩn bị bán làm thực phẩm

Lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn côn trùng và động vật dùng làm thực phẩm đã qua sơ chế, đóng gói sẵn, song đã bốc mùi hôi thối và không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc...

Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi

Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi

Chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền thưởng, thu nhập theo hợp đồng lao động. Họ cũng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại trong thời gian làm chuyên gia, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…

Hà Nội thí điểm phương án chi trả an sinh xã hội

Hà Nội thí điểm phương án chi trả an sinh xã hội

Việc thí điểm chi trả an sinh xã hội tại Hà Nội sẽ được thực hiện từ năm 2025, với 2 hình thức thanh toán là bằng tiền mặt và qua tài khoản ngân hàng/các phương thức không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật, hệ thống Kho bạc nhà nước...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: