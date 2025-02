Nỗ lực phủ xanh khu đô thị Nam An Khánh

Ngày 15/2/2025, tại khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Công ty Cổ phần SJ Group (tiền thân là Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà – Sudico) đã tổ chức sự kiện “Ngày hội trồng cây năm 2025” với chủ đề: Tầm nhìn xanh và công bố kế hoạch trồng mới hơn 7.000 cây đô thị. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hoạt động đổi mới sáng tạo của SJ Group, nhằm hướng đến việc phát triển các dự án bất động sản “Xanh - Thông minh - Tiện ích”.

Tại sự kiện lần này, ban lãnh đạo công ty, đại diện các cơ quan chức năng, khách mời đã hoàn thành trồng mới 91 cây đô thị tại khu đất CX100 và tuyến đường nội khu A1, A2; SJ Group cũng đã giới thiệu về tuyến đường sinh thái Ecopath của dự án. Đây là bước khởi đầu trong kế hoạch kiến tạo phát triển khu đô thị đáng sống Nam An Khánh.

Theo đại diện SJ Group, Ngày hội trồng cây 2025 không chỉ là một hoạt động vì môi trường mà còn là nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển của công ty với mong muốn xây dựng những đô thị xanh, thông minh và bền vững. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay chính là bước đầu tiên hiện thực hóa mục tiêu Trồng cây xanh – Làm việc tiết kiệm năng lượng – Xây dựng ngôi nhà xanh.

Cụ thể, SJ Group chủ trương sẽ kiến tạo các mảng xanh đô thị, không gian sinh thái quý giá trong mọi dự án của mình; cam kết sử dụng năng lượng hiệu quả, hạn chế sử dụng giấy in; tăng cường áp dụng công nghệ xanh thông minh, tối ưu về tiện ích xanh. Qua đó, không chỉ mang lại giá trị cho doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống của cộng đồng.

Trong năm 2025, phân khu villa đầu tiên của Nam An Khánh gắn với thương hiệu SJ Group giai đoạn mới sẽ được ra mắt cùng với các công trình xanh và tiện ích đặc quyền vượt trội, bao gồm: xây dựng tuyến đường sinh thái Ecopath dành riêng cho hoạt động dạo bộ, chạy bộ, đạp xe xuyên suốt khu đô thị; phát triển các tiện ích đặc quyền cho cư dân, mang phong cách Nhật Bản; vận hành tiêu chuẩn cao cấp thương hiệu quốc tế, hệ thống quản lý chuyên nghiệp, bài bản, đề cao tính bảo an; thực hiện riêng 19 vị trí quy hoạch cây xanh với diện tích 3.613 m2 xanh cho phân khu mới.

Lãnh đạo SJ Group khẳng định các hoạt động triển khai tại khu đô thị Nam An Khánh trong 2025 sẽ mang tính cột mốc và tiên phong trong định hướng phát triển sản phẩm của công ty. Với các mục tiêu đã đặt ra, SJ Group muốn lan tỏa tầm nhìn phát triển bền vững đến tất cả các dự án, công trình đang và sẽ triển khai.

Được biết, khu đô thị Nam An Khánh có quy mô 234,4 ha, tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây thủ đô Hà Nội, chạy dọc 2km theo Đại lộ Thăng Long. Về cơ cấu sử dụng đất, Nam An Khánh có tới hơn 10ha cho hệ thống hồ nước, 16ha cây xanh sinh thái. Dự án do Sudico làm chủ đầu tư. Công ty này đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội chấp thuận đổi tên thành SJ Group từ ngày 11/4/2024.