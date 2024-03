Nội ngoại cùng xả, thanh khoản tăng đột biến kỷ lục 12 tuần

Lực bán bất ngờ tăng vọt trong phiên sáng nay, nhất là trong khoảng 30 phút trước giờ nghỉ, đẩy thanh khoản 2 sàn lên mức cao nhất trong vòng 12 tuần. Cùng với đó là độ rộng ghi nhận tình trạng giảm giá hàng loạt ở cổ phiếu. Không chỉ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại cũng xả ròng cao nhất 10 phiên gần đây.

Tổng giá trị khớp lệnh HoSE và HNX buổi sáng tăng vọt 57% so với phiên hôm qua, đạt gần 16.846 tỷ đồng. HoSE tăng 55% với 15.594 tỷ đồng. Tiếc rằng mức thanh khoản rất lớn này đi cùng với độ rộng rất kém: VN-Index kết phiên sáng giảm 0,48% (-6,15 điểm) chỉ với 133 mã tăng nhưng tới 339 mã giảm.

Thị trường không xấu ngay từ đầu, nhưng thể hiện trạng thái giằng co và yếu dần khá rõ. VN-Index có nhịp tăng theo đà trong khoảng 1 giờ đầu tiên, mức đỉnh lúc 9h45 tăng 7,5 điểm, độ rộng 232 mã tăng/177 mã giảm. Đến 10h30, số mã giảm giá đã lên tới 281, số tăng 172 mã. Độ rộng càng lúc càng hẹp về cuối phiên và chỉ số cũng bổ nhào xuống.

Diễn biến của độ rộng nói trên cho thấy yếu tố sụt giảm sáng nay không phải chỉ do tác động từ các mã trụ. VN30-Index giảm 0,57% với 9 mã tăng/18 mã giảm và các mã trong rổ này đều thuộc Top 10 cổ phiếu tạo sức ép giảm điểm mạnh nhất. Tín hiệu cảnh báo được phát đi trước hết từ nhóm này, khi những mã “đầu kéo” bắt đầu tụt hơi: MSN tăng bất thành và gặp lực bán cản dày, giá tụt dần. Cổ phiếu này chốt phiên còn tăng 0,79% so với tham chiếu và đã phải trả lại khoảng 1,93% so với giá đỉnh đầu phiên. VIC thậm chí bốc hơi 2,88% so với đỉnh và chỉ còn tăng 0,44%. CTG để mất 2,44% so với đỉnh và đảo chiều xuống dưới tham chiếu, đang giảm 1,1%. Cả loạt mã như GVR, BID, ACB, HPG, MWG, SSI, STB, VHM, VNM, VRE… đều quay trượt dốc biên độ lớn so với mức đỉnh.

Biên độ giảm trong phiên sáng nay phản ánh sức ép từ phía bán đã gia tăng đáng kể. Với đà hưng phấn hôm qua, thị trường tăng tiếp là phù hợp với diễn biến tâm lý, nhưng bên bán tranh thủ xả lớn đến mức đẩy giá cả loạt cổ phiếu quay đầu và tạo thanh khoản rất cao.

Khối ngoại cũng tham gia bán lớn hôm nay và rút ròng 304,3 tỷ đồng trên sàn HoSE và khoảng 44 tỷ đồng trên HNX. Đây là mức bán ròng lớn nhất trong 10 phiên sáng vừa qua. Loạt cổ bị bán đáng chú ý là VIX -117,3 tỷ đồng ròng, VHM -113,2 tỷ, GEX -83,6 tỷ, VCI -48,7 tỷ, MWG -31,8 tỷ, LCG -27,8 tỷ, VND -22,8 tỷ, VNM -22,8 tỷ, VIC -21,2 tỷ.

Sàn HoSE hiện đang ghi nhận tới 145 cổ phiếu giảm trên 1% so với tham chiếu và thanh khoản nhóm này chiếm gần 69% tổng khớp của sàn. Đây là tỷ trọng rất cao xác nhận có áp lực kiềm chế rõ rệt từ phía bán. Loạt mã thanh khoản rất cao, giá giảm sâu đáng chú ý là SSI giảm 1,47% với 726,5 tỷ đồng; GEX giảm 3,19% với 673,7 tỷ; HPG giảm 1,61% với 580,4 tỷ; VND giảm 2,34% với 493,6 tỷ; MWG giảm 2,4% với 475,3 tỷ; NVL giảm 2,33% với 471,5 tỷ; VIX giảm 2,62% với 420,3 tỷ…

Toàn sàn HoSE sáng nay có 48 cổ phiếu thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên thì 38 mã giảm giá trong đó 35 mã giảm trên 1%. Phía tăng có 37 mã tăng trên 1% và một số đại diện đáng chú ý thu hút dòng tiền tốt là HQC tăng 6,07% với 173,8 tỷ đồng; SAB tăng 4,24% với 207,2 tỷ; LPB tăng 1,7% với 115,5 tỷ; TCB tăng 1,42% với 341,3 tỷ; GAS tăng 1,39% với 140,6 tỷ; PVT tăng 1,12% với 126,6 tỷ.

Phiên quay đầu giảm sáng nay phản ánh nhu cầu chốt lời vẫn thường trực, bất kể là VN-Index đã vượt đỉnh và hứa hẹn tiến tới các mốc cao hơn. Vấn đề nằm ở cổ phiếu đã tăng giá mạnh trong ngắn hạn và thanh khoản lớn kéo dài liên tục. Nhà đầu tư đang rất hưng phấn đổ tiền vào và đó là lúc các tài khoản lớn lựa chọn rút dần.