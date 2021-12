Omicron có triệu chứng như cảm lạnh, nhưng giới khoa học cảnh báo thận trọng

Một nghiên mới công bố của Anh cho biết các triệu chứng nhiễm Omicron có thể khiến một ca bệnh Covid-19 do biến chủng này bị nhầm tưởng là mắc một bệnh thường gặp như cảm lạnh.

NĂM TRIỆU CHỨNG PHỔ BIẾN CỦA OMICRON

Theo hãng tin CNBC, các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu mang tên Zoe Covid Study công bố cách đây ít ngày đã xem xét các ca mắc Covid-19 ở London trong hai tuần cách biệt vào tháng 10 và tháng 12 – hai thời điểm trước và sau khi biến chủng Omicron được phát hiện ở thủ đô nước Anh. Nghiên cứu dựa trên triệu chứng của hàng nghìn ca nhiễm Covid-19 ở London trong hai khoảng thời gian nói trên được công chúng báo cáo trên ứng dụng về Covid-19 có tên Zoe Covid Study

Phân tích ban đầu nhận thấy một số điểm tương đồng giữa hai biến chủng Delta và Omicron. Sự tương đồng này là dấu hiệu cho thấy biến chủng mới chưa đột biến để quay về với những triệu chứng giống với cúm mùa hơn như ở các biến chủng trước của Covid-19. Nhóm nghiên cứu cho biết 5 triệu chứng phổ biến nhất được báo cáo qua ứng dụng Zoe trong hai tuần cách biệt đó gồm: sổ mũi; đau đầu; mệt mỏi (ít hoặc nhiều); hắt hơi; và đau rát họng.

London được chọn làm địa điểm cho phân tích trên do đây là khu vực có nhiều ca mắc biến chủng Omicron hơn so với các vùng khác của Anh. Omicron hiện đã trở thành biến chủng chủ đạo ở London và được dự báo sẽ sớm chiếm đại đa số các ca mắc Covid-19 ở London cũng như trên toàn nước Anh.

Giới chuyên gia dự báo hiện tượng này sẽ lặp lại ở các quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, với biến chủng Omicron, các ca mắc sẽ khó bị phát hiện hơn.

Giáo sư Tim Spector, nhà khoa học đứng đầu nhóm thực hiện nghiên cứu Zoe Covid Study, cho biết có khả năng các ca mắc biến chủng Omicron bị nhầm tưởng là cảm lạnh. “Dữ liệu mới nhất của chúng tôi cho thấy các triệu chứng của Omicron chủ yếu giống với triệu chứng cảm lạnh: sổ mũi, đau đầu, đau rát họng và hắt hơi, nên mọi người có những triệu chứng như vậy nên ở nhà, vì có thể đó là Covid”, ông Spector nói trong báo cáo. “Hy vọng là mọi người nhận thức được các triệu chứng giống như cảm lạnh của Omicron để thận trọng.

Cũng giống như nhiều chuyên gia khác của Anh, ông Spector dự báo đến Giáng sinh, Omicron sẽ trở thành biến chủng Covid-19 chủ đạo ở nước này. Vì dự báo như vậy, nhiều người đang tính đến khả năng Anh sẽ phải phong toả trong dịp đón năm mới 2022.

“Trong dịp đón năm mới, số ca mắc có thể lập một kỷ lục mới”, ông Spector cảnh báo. Tuy nhiên, ông hy vọng tốc độ lây nhiễm ở London có thể giảm xuống nếu mọi người nghe theo lời kêu gọi của Thủ tướng Boris Johnson và các chuyên gia y tế về giảm tiếp xúc xã hội, làm việc tại nhà và đeo khẩu trang.

Cũng theo nghiên cứu Zoe App Study, sẽ là một sai lầm lớn nếu đánh giá thấp mối nguy hiểm của biến chủng Omicron, cho rằng đã có một số bằng chứng cho thấy biến chủng này gây triệu chứng nhẹ hơn và giống cảm lạnh hơn là bệnh cúm.

“SỐ CA NHIỄM KHỔNG LỒ CÓ THỂ NHẤN CHÌM HỆ THỐNG Y TẾ”

Giới chuyên gia đã nhận định rằng Omicron có tốc độ lây nhanh hơn nhiều so với Delta và sẽ sớm trở thành biến chủ chủ đạo trên toàn cầu. Ngoài ra, cũng còn sớm để kết luận Omicron chỉ gây triệu chứng nhẹ. Các nhà khoa học nói cần phải có thời gian để đánh giá kỹ hơn về mức độ nghiêm trọng của Omicron dựa trên dữ liệu rộng hơn, sâu hơn trên thế giới thực, tính đến cả những yếu tố như tuổi tác, tình trạng sức khoẻ và tình trạng vaccine của người mắc.

Các hãng sản xuất vaccine Covid đã nói rằng Omicron làm suy giảm tác dụng miễn dịch của các vaccine hiện có, nhưng việc tiêm mũi tăng cường sẽ giúp hồi phục mạnh tác dụng chống lại nguy cơ nhiễm bệnh thể nặng, nhập viện và tử vong do biến chủng này.

Cũng theo các chuyên gia, sự gia tăng của số ca nhập viện là tất yếu, xét tới tốc độ lây mạnh của Omicron. Số ca Covid-19 nhập viện ở Nam Phi và ở Anh đều đang tăng lên. Thủ tướng Johnson tuần trước nhấn mạnh rằng số ca Covid-19 nhập viện trong tuần trước đã tăng 10% trên phạm vi toàn quốc và tăng gần 30% ở London.

Tính đến tuần trước, tổng số ca mắc Omicron được phát hiện ở Anh là gần 10.000 ca, và con số này mỗi hai ngày lại tăng gấp đôi. Giới chuyên gia nhận định con số này chưa phản ánh đúng thực tế về số ca nhiễm Omicron ở Anh. Cần nói thêm rằng, 2 ca Omicron đầu tiên ở Anh được xác định vào hôm 27/11, là những người có lịch sử đi lại tới Nam Phi – quốc gia đầu tiên công bố phát hiện biến chủng mới này. Tốc độ lây nhanh cho thấy Omicron có thể đã có mặt ở Anh sớm hơn nhiều so với mốc thời gian 27/11.

Ngày 19/12, số ca nhiễm Covid-19 ở Anh lập kỷ lục mới gần 82.000 ca, nâng số ca mắc bình quân mỗi ngày trong 7 ngày gần nhất lên 77.410 ca – theo số liệu từ Our World In Data.

Hôm thứ Tư tuần trước, đặc phái viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về Covid-19, tiến sỹ David Nabarro, nói rằng đang xuất hiện một “tình trạng cực kỳ nghiêm trọng” ở Anh. “Tốc độ lây nhiễm mà các bạn đang chứng kiến ở Anh mới chỉ là khởi đầu cho một sự tăng tốc lạ thường”, ông nói. “Có hai đại dịch đang diễn ra, một do Delta và một do Omicron. Đây là một tình huống khẩn cấp đối với dịch vụ y tế của Anh. Tình hình sẽ đặc biệt nghiêm trọng trong 2 tuần tới, thậm chí sớm hơn”.

Ông Nabarro nói thêm rằng sự lây lan của biến chủng Omicron là “nghiêm trọng ở Anh, nghiêm trọng ở châu Âu, và nghiêm trọng trên toàn thế giới”. “Chúng tôi lo ngại rằng mọi người lầm tưởng Omicron là nhẹ. Cho dù Omicron có gây bệnh nhẹ hơn, thì số ca nhiễm khổng lồ sẽ một lần nữa nhấn chìm hệ thống y tế”.