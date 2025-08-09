Giá vàng thế giới tăng mạnh tuần này

Động lực chính cho giá vàng tăng trong tuần là khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tăng lên...

Giá vàng thế giới đã tăng mạnh trong tuần này, áp sát mốc chủ chốt 3.400 USD/oz nhờ đồng USD giảm giá và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm lãi suất tăng lên. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (8/8), giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 2,7 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,08%, đạt 3.399,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 108 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Website của Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 26.010 đồng (mua vào) và 26.400 đồng (bán ra).

Trong phiên ngày thứ Sáu, giá vàng giao ngay có lúc vượt 3.400 USD/oz nhưng không giữ được mốc này cho tới khi kết thúc phiên.

Hôm thứ Năm, giá vàng tăng mạnh, với giá vàng giao sau trên sàn COMEX thậm chí lên gần mốc 3.500 USD/oz, sau khi tờ Financial Times đưa tin rằng Mỹ áp dụng thuế quan đối ứng đối với vàng thỏi loại 1 kg nhập khẩu vào Mỹ. Nguồn nhập khẩu vàng chính hiện nay của Mỹ là Thụy Sỹ, mà nước này đang bị Mỹ áp thuế quan đối ứng 39%.

Tuy nhiên, ngày thứ Sáu, Nhà Trắng nói rằng thông tin này là không đúng sự thật. “Nhà Trắng sẽ có một sắc lệnh điều hành trong thời gian sớm để làm rõ thông tin không đúng sự thật về thuế quan đối với vàng thỏi và các sản phẩm đặc biệt khác”, một quan chức Nhà Trắng nói với hãng tin CNBC.

Giá vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX kết thúc phiên ngày thứ Sáu dưới mốc 3.460 USD/oz.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng khoảng 3,2%.

Động lực chính cho giá vàng tăng trong tuần là khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tăng lên. Một số dữ liệu gần đây cho thấy kinh tế Mỹ yếu đi, nhất là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 7, khiến giới đầu tư tin rằng các nhà hoạch định chính sách tiền tệ sẽ không thể duy trì mãi lập trường cứng rắn.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng khoảng 90% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, tăng từ mức 80,3% cách đây 1 tuần. Thị trường cũng cho rằng Fed sẽ giảm lãi suất ít nhất 2 lần trong năm nay, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm.

Triển vọng lãi suất sắp giảm cũng gây áp lực mất giá lên USD, hỗ trợ thêm cho giá vàng vì vàng là tài sản được định giá bằng USD. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt giảm gần 0,9% trong tuần này, chốt tuần ở mức 98,27 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Ngoài ra, nhu cầu phòng ngừa rủi ro cũng có xu hướng tăng trong tuần này khi kế hoạch thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump chính thức có hiệu lực. Dù vậy, mức tăng mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ trong tuần khiến vàng giảm đi một phần sức hấp dẫn.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới mua ròng thêm khoảng 0,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 959,6 tấn vàng. Trong hai phiên liên tiếp, quỹ mua ròng tổng cộng 6,8 tấn vàng.

Theo số liệu công bố tuần này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục mua ròng vàng trong tháng 7, nhưng tổng dự trữ ngoại hối của nước này giảm do đồng USD tăng giá.

Trong một báo cáo, nhà phân tích cấp cao Krishan Gopaul của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết dựa trên báo cáo của PBOC, có thể thấy cơ quan này mua ròng 2 tấn vàng trong tháng 7, nâng tổng lượng mua ròng từ đầu năm đến nay lên 21 tấn vàng. Ông Gopaul cũng cho rằng dự trữ vàng của Trung Quốc hiện đạt 2.300 tấn.

Xét về giá trị, dự trữ vàng của Trung Quốc tăng 1 tỷ USD trong tháng 7, đạt tổng cộng 244 tỷ USD, chiếm khoảng 7% dự trữ ngoại khối. Tuy nhiên, tỷ lệ của vàng trong dự trữ ngoại hối của Trung Quốc mới chỉ bằng khoảng một nửa so với mức trung bình toàn cầu 15%.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt 3,3 nghìn tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 7, giảm 25,2 tỷ USD so với thời điểm tháng 6, chủ yếu do biến động tỷ giá và giá tài sản.