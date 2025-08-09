Cổ phiếu Apple đưa chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu giảm vì tin Mỹ - Nga

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (8/8) nhờ sự dẫn đầu của nhóm công nghệ, đưa 3 chỉ số chính hoàn tất một tuần khởi sắc...

Giá dầu thô giảm nhẹ phiên này nhưng hoàn tất một tuần giảm mạnh do tin cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga để giải quyết cuộc chiến tranh ở Ukraine sắp diễn ra.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq tăng 0,98%, đạt mức điểm chốt phiên kỷ lục 21.450,02 điểm. Trước đó, thước đo chủ chốt của giá cổ phiếu công nghệ ở Phố Wall cũng lập kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,78%, đạt 6.389,45 điểm, tiến rất gần mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại. Chỉ số Dow Jones tăng 206,97 điểm, tương đương tăng 0,47%, đạt 44.175,61 điểm.

Cả ba chỉ số cùng tăng điểm trong tuần này, với Dow Jones tăng khoảng 1,4%, S&P 500 tăng 2,4%, và Nasdaq tăng 3,9%.

Với mức tăng mạnh, cổ phiếu Apple mang lại một cú huých lớn cho cả nhóm công nghệ trong S&P 500 và Nasdaq. Cả tuần, nhà sản xuất iPhone chứng kiến giá cổ phiếu tăng 13%, sau khi hãng công bố kế hoạch đầu tư khoảng 600 tỷ USD vào Mỹ trong vòng 4 năm - một kế hoạch mà Tổng thống Donald Trump rất lấy làm hài lòng. Đây là tuần tăng mạnh nhất của cổ phiếu Apple kể từ tháng 7/2020.

Một động lực khác cho Apple bứt phá trong tuần này là việc ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan 100% lên chất bán dẫn và con chip nhập khẩu nhưng sẽ miễn trừ cho các công ty “sản xuất tại Mỹ”. Riêng trong phiên ngày thứ Sáu, mã này ghi nhận mức tăng 4,2%.

Theo nhận định của giới phân tích, các nhà đầu tư nhìn nhận rằng kế hoạch thuế quan chip của ông Trump không mạnh tay như những gì họ lo ngại trước đó. Ngoài ra, thị trường dường như cũng đang gác lại phía sau những mối lo liên quan tới kế hoạch thuế quan đối ứng của ông Trump - chương trình áp thuế đã có hiệu lực từ ngày thứ Năm tuần này.

Ngày thứ Sáu, ông Trump cảnh báo tòa án Mỹ không nên tìm cách vô hiệu hóa các chính sách thuế quan của ông. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông nói nếu các tòa án làm như vậy, “những gì đã xảy ra vào năm 1929 sẽ tái diễn, một cuộc Đại suy thoái”. Ông cũng nói thuế quan đang mang lại “ảnh hưởng tích cực to lớn” đối với thị trường.

Trên thực tế, chứng khoán Mỹ đã trải qua một đợt bán tháo dữ dội vào tháng 4 khi ông Trump mới công bố kế hoạch thuế quan đối ứng, với S&P 500 rơi vào trạng thái thị trường điều chỉnh sau khi trải qua phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Nhưng sau đó, thị trường đã hồi phục khi ông Trump có những động thái “quay xe”, tạm hoãn và giảm bớt sự cứng rắn. Gần đây, thị trường đã thiết lập những kỷ lục mới.

“Phản ứng của thị trường với tuyên bố thuế đối ứng hồi tháng 4 phản ánh đúng cảm nhận của nhà đầu tư về thuế quan. Nhà đầu tư bây giờ vẫn đang cho rằng chính quyền sẽ không thực sự thực thi kế hoạch thuế quan đã công bố, nên tôi nghĩ giờ vẫn đang là lúc chưa thể xác định thuế quan sẽ có tác động thực sự như thế nào đến thị trường. Nếu thị trường lường trước nhưng không có phản ứng gì vì họ chờ chính quyền thoái lui, chính quyền có thể coi đó là thị trường đã chấp nhận chính sách thay vì lường trước một sự thay đổi. Bởi vậy, đây là một động lực đầy rủi ro”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận xét với hãng tin CNBC.

Ngoài ra, chứng khoán Mỹ tuần này còn được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Hôm thứ Năm tuần này, ông Trump đề cử Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Stephen Miran vào Hội đồng Thống đốc Fed thay cho bà Adriana Kugler sau khi bà Kugler đột ngột từ chức. Ngoài ra, ông Trump cũng hé lộ một số nhân vận có thể trở thành ứng cử viên kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell khi ông Powell hết nhiệm kỳ vào giữa tháng 5/2026.

Ông Miran là một nhân vật thân cận với ông Trump, từng có lúc nói rằng ông Powell “quá chậm chạp” trong việc cắt giảm lãi suất.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng khoảng 90% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, tăng từ mức 80,3% cách đây 1 tuần. Thị trường cũng cho rằng Fed sẽ giảm lãi suất ít nhất 2 lần trong năm nay, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,16 USD/thùng, tương đương tăng 0,2%, đóng cửa phiên ngày thứ Sáu ở mức 66,59 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York chốt ở mức 63,88 USD/thùng, không thay đổi so với phiên trước.

Cả tuần, giá dầu Brent giảm 4,4% và giá dầu WTI giảm 5,1%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 6.

Ngày thứ Sáu, ông Trump cho biết ông sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 ở Alaska để đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ông cũng cho biết các bên lien quan, gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, đang tiến gần tới một thỏa thuận ngừng bắn cho nước này.

Nếu chiến tranh kết thúc, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga có thể được nới lỏng, giúp Nga có thể xuất khẩu nhiều dầu hơn. Gần đây, căng thẳng thương mại giữa Mỹ với các nước mua dầu Nga đã tăng lên do ông Trump dọa áp thuế quan thứ cấp. Tuần này, ông đã tuyên bố áp thuế 25% lên Ấn Độ vì mua dầu Nga.

Tuần này, áp lực giảm giá dầu còn tăng do liên minh OPEC+ giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga đã nhất trí tăng sản lượng khai thác dầu thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9.

“Tâm lý bi quan đã trở lại thị trường dầu thô trong tuần này vì OPEC+ tiếp tục tăng mạnh sản lượng khai thác dầu trong tháng 9 và thuế quan đối ứng của ông Trump với hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ có hiệu lực”, một báo cáo của công ty FGE NexantECA nhận định.