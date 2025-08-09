Thuế đối ứng Mỹ hiệu lực, tin tốt về hòa bình ở Ukraine và loạt dấu ấn kinh tế thế giới tuần 3-9/8/2025

Dưới đây là một số thông tin và sự kiện kinh tế thế giới
đáng chú ý trong tuần từ ngày 3-9/8/2025 do VnEconomy điểm lại:
Thuế đối ứng Mỹ có hiệu lực
Ngày 7/8/2025, các mức thuế mới của thuế đối ứng đã chính thức
có hiệu lực với các quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với Mỹ. Các
mức thuế quan được điều chỉnh so với con số được Tổng thống Mỹ Donald Trump
công bố hôm 2/4, dao động từ 10-41%.
Dù thuế đối ứng đã có hiệu lực, nhiều quốc gia vẫn đang tiếp
tục đàm phán với Mỹ để được hạ thuế quan. Trong khi đó, các quốc gia và vùng
lãnh thổ đã đạt thỏa thuận với Washington như Anh, Liên minh châu Âu (EU), Nhật
Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines và Indonesia đang nỗ lực chi tiết hóa và
thực thi thỏa thuận.
Riêng EU quyết định hoãn kế hoạch trả đũa thuế quan Mỹ - vốn
dự kiến có hiệu lực từ ngày 7/8 - thêm 6 tháng để hoàn thiện thỏa thuận thương mại
với Mỹ.
Trong số các quốc gia chịu thuế đối ứng ở mức cao, Ấn Độ là
một trường hợp đặc biệt khi còn chịu thêm thuế quan trừng phạt vì mua dầu Nga.
Khi thuế trừng phạt có hiệu lực vào ngày 28/8, tổng thuế quan với hàng hóa Ấn Độ
xuất khẩu vào Mỹ là 50%.
Ấn Độ phản ứng với thuế quan Mỹ
Theo nguồn tin là ba quan chức Chính phủ Ấn Độ tiết lộ với hãng tin Reuters, New Delhi dự
định sẽ dừng kế hoạch mua thiết bị quân sự và máy bay Boeing của Mỹ trong bối cảnh
nước này đối mặt thuế quan trừng phạt của Washington vì mua dầu Nga. Chuyến
công tác tới Washington để công bố các thương vụ này của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn
Độ Rajnath Singh sẽ bị hủy.
Các nguồn tin cho biết các thương vụ thiết bị quân sự và máy
bay trên vẫn có thể được thực hiện nhưng New Delhi muốn có sự rõ ràng về thuế
quan và quan hệ song phương. Ngoài ra, Ấn Độ cũng sẵn sàng giảm nhập khẩu dầu
Nga để thỏa thuận thuế quan với Mỹ.
Ông Trump vẫn chưa quyết định việc gia hạn hòa hoãn thuế
quan với Trung Quốc
Ông chủ Nhà Trắng ngày 5/8 nói rằng “đang tiến rất gần” tới
một thỏa thuận với Trung Quốc về việc gia hạn thỏa thuận “đình chiến” thương mại,
đồng thời nhấn mạnh Mỹ “đang có mối quan hệ rất tốt với Trung Quốc”. Tuy nhiên, đến nay quyết định này vẫn chưa được đưa ra trong khi thỏa thuận hoàn hoãn thuế quan
này sẽ hết hạn vào ngày 12/8 tới.
Mỹ có thể áp thuế quan 250% với dược phẩm và 100% với con
chip
Thuế quan mới của Mỹ đối với dược phẩm và chất bán dẫn, con
chip nhập khẩu vào tuần sau. Thuế quan này được đưa ra dựa trên cơ sở của
các cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Thương mại Mỹ nhằm vào thị trường dược phẩm và con chip.
Trong đó, ông Trump cho biết thuế quan với dược phẩm có thể lên tới 250%. Với con chip và chất bán dẫn, thuế quan là 100%, nhưng miễn trừ cho các
công ty “sẽ sản xuất tại Mỹ”.
Mỹ có thể đã áp thuế quan với vàng thỏi
Theo nguồn tin của tờ báo Financial Times, Mỹ có thể đã áp
thuế quan lên vàng thỏi loại 1 kg nhập khẩu vào nước này và một trong những nước
đầu tiên bị ảnh hưởng bởi thuế quan này là Thụy Sỹ. Hiện chưa có thông tin chi
tiết về mức thuế và thời điểm áp dụng.
Tín hiệu tích cực cho hòa bình ở Ukraine
Ngày 8/8, ông Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga
Vladimir Putin để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine vào ngày
15/8 ở Alaska, Mỹ. Theo ông chủ Nhà Trắng, thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và
Ukraine có thể sẽ bao gồm việc trao đổi một số vùng lãnh thổ mà cả hai bên đều
có lợi.
Ông Trump kêu gọi CEO Intel từ chức ngay lập tức
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/8,
ông Trump nói rằng ông Lip-Bu Tan, CEO của hãng công nghệ Intel, có xung đột lợi
ích nghiêm trọng, do đó phải từ chức ngay lập tức và không có giải pháp nào
khác cho vấn đề này. Ông Tan bị nghi ngờ có mối quan hệ bất thường với các
doanh nghiệp Trung Quốc. Vị CEO được cho là đã đầu tư vào nhiều doanh nghiệp
Trung Quốc, gồm một số công ty liên quan tới quân đội nước này.
Trong khi đó, Intel bị nghi ngờ về vấn đề an ninh và mức độ
đáng tin cậy trong các hoat động của công ty - những điều có nguy cơ ảnh hưởng
tới an ninh quốc gia của Mỹ.
Elon Musk nhận thưởng 29 tỷ USD từ Tesla
Theo gói thưởng mới được công bố, ông Elon Musk, CEO hãng xe
điện Tesla được phép mua cổ phiếu với giá ưu đãi. Tổng giá trị gói thưởng này là 29 tỷ USD, tương đương với gói thưởng
được đưa ra vào năm 2018 nhưng bị tòa án bác bỏ trong một vụ kiện của cổ đông
Tesla.
Apple đầu tư thêm 100 tỷ USD vào Mỹ
Hôm 5/8, CEO Apple Tim Cook công bố kế hoạch đầu tư thêm 100
tỷ USD vào sản xuất tại Mỹ - một quyết định nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt
của Tổng thống Mỹ. Khoản đầu tư sẽ bao gồm việc triển khai “Chương trình sản xuất
tại Mỹ” để đưa thêm chuỗi cung ứng của Apple về nước.
Đây là cam kết đầu tư mới nhất của tập đoàn này, sau thông
báo hồi tháng 2 về việc rót 500 tỷ USD vào Mỹ trong vòng 4 năm tới.
OPEC+ tiếp tục tăng mạnh sản lượng dầu
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các đồng minh,
còn gọi là OPEC+, tuần qua quyết định tăng mạnh sản lượng hơn nửa triệu
thùng/ngày trong tháng 9/2025. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung dầu Nga đứng
trước rủi ro gián đoạn vì các biện pháp trừng phạt mới mà chính quyền Tổng thống
Donald Trump có thể đưa ra.