Trang chủ Thế giới

Thuế đối ứng Mỹ hiệu lực, tin tốt về hòa bình ở Ukraine và loạt dấu ấn kinh tế thế giới tuần 3-9/8/2025

Nguyễn Thị Tuyến

09/08/2025, 09:04

Dấu ấn quan trọng nhất tuần qua là thuế quan đối ứng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có hiệu lực vào ngày 7/8, đánh dấu sự thay đổi mang tính lịch sử trong chính sách thương mại của nền kinh tế lớn nhất thế giới…

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trò chuyện khi cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam ngày 11/11/2017 - Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trò chuyện khi cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng, Việt Nam ngày 11/11/2017 - Ảnh: Reuters

Dưới đây là một số thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 3-9/8/2025 do VnEconomy điểm lại:

Thuế đối ứng Mỹ có hiệu lực

Ngày 7/8/2025, các mức thuế mới của thuế đối ứng đã chính thức có hiệu lực với các quốc gia và vùng lãnh thổ có quan hệ thương mại với Mỹ. Các mức thuế quan được điều chỉnh so với con số được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hôm 2/4, dao động từ 10-41%.

Dù thuế đối ứng đã có hiệu lực, nhiều quốc gia vẫn đang tiếp tục đàm phán với Mỹ để được hạ thuế quan. Trong khi đó, các quốc gia và vùng lãnh thổ đã đạt thỏa thuận với Washington như Anh, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Philippines và Indonesia đang nỗ lực chi tiết hóa và thực thi thỏa thuận.

Riêng EU quyết định hoãn kế hoạch trả đũa thuế quan Mỹ - vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 7/8 - thêm 6 tháng để hoàn thiện thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Trong số các quốc gia chịu thuế đối ứng ở mức cao, Ấn Độ là một trường hợp đặc biệt khi còn chịu thêm thuế quan trừng phạt vì mua dầu Nga. Khi thuế trừng phạt có hiệu lực vào ngày 28/8, tổng thuế quan với hàng hóa Ấn Độ xuất khẩu vào Mỹ là 50%.

Ấn Độ phản ứng với thuế quan Mỹ

Theo nguồn tin là ba quan chức Chính phủ Ấn Độ tiết lộ với hãng tin Reuters, New Delhi dự định sẽ dừng kế hoạch mua thiết bị quân sự và máy bay Boeing của Mỹ trong bối cảnh nước này đối mặt thuế quan trừng phạt của Washington vì mua dầu Nga. Chuyến công tác tới Washington để công bố các thương vụ này của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sẽ bị hủy.

Các nguồn tin cho biết các thương vụ thiết bị quân sự và máy bay trên vẫn có thể được thực hiện nhưng New Delhi muốn có sự rõ ràng về thuế quan và quan hệ song phương. Ngoài ra, Ấn Độ cũng sẵn sàng giảm nhập khẩu dầu Nga để thỏa thuận thuế quan với Mỹ.

Ông Trump vẫn chưa quyết định việc gia hạn hòa hoãn thuế quan với Trung Quốc

Ông chủ Nhà Trắng ngày 5/8 nói rằng “đang tiến rất gần” tới một thỏa thuận với Trung Quốc về việc gia hạn thỏa thuận “đình chiến” thương mại, đồng thời nhấn mạnh Mỹ “đang có mối quan hệ rất tốt với Trung Quốc”. Tuy nhiên, đến nay quyết định này vẫn chưa được đưa ra trong khi thỏa thuận hoàn hoãn thuế quan này sẽ hết hạn vào ngày 12/8 tới.

Mỹ có thể áp thuế quan 250% với dược phẩm và 100% với con chip

Thuế quan mới của Mỹ đối với dược phẩm và chất bán dẫn, con chip nhập khẩu vào tuần sau. Thuế quan này được đưa ra dựa trên cơ sở của các cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Thương mại Mỹ nhằm vào thị trường dược phẩm và con chip.

Trong đó, ông Trump cho biết thuế quan với dược phẩm có thể lên tới 250%. Với con chip và chất bán dẫn, thuế quan là 100%, nhưng miễn trừ cho các công ty “sẽ sản xuất tại Mỹ”.

Mỹ có thể đã áp thuế quan với vàng thỏi

Theo nguồn tin của tờ báo Financial Times, Mỹ có thể đã áp thuế quan lên vàng thỏi loại 1 kg nhập khẩu vào nước này và một trong những nước đầu tiên bị ảnh hưởng bởi thuế quan này là Thụy Sỹ. Hiện chưa có thông tin chi tiết về mức thuế và thời điểm áp dụng.

Tín hiệu tích cực cho hòa bình ở Ukraine

Ngày 8/8, ông Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine vào ngày 15/8 ở Alaska, Mỹ. Theo ông chủ Nhà Trắng, thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine có thể sẽ bao gồm việc trao đổi một số vùng lãnh thổ mà cả hai bên đều có lợi.

Ông Trump kêu gọi CEO Intel từ chức ngay lập tức

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/8, ông Trump nói rằng ông Lip-Bu Tan, CEO của hãng công nghệ Intel, có xung đột lợi ích nghiêm trọng, do đó phải từ chức ngay lập tức và không có giải pháp nào khác cho vấn đề này. Ông Tan bị nghi ngờ có mối quan hệ bất thường với các doanh nghiệp Trung Quốc. Vị CEO được cho là đã đầu tư vào nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, gồm một số công ty liên quan tới quân đội nước này.

Trong khi đó, Intel bị nghi ngờ về vấn đề an ninh và mức độ đáng tin cậy trong các hoat động của công ty - những điều có nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Mỹ.

Elon Musk nhận thưởng 29 tỷ USD từ Tesla

Theo gói thưởng mới được công bố, ông Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla được phép mua cổ phiếu với giá ưu đãi. Tổng giá trị gói thưởng này là 29 tỷ USD, tương đương với gói thưởng được đưa ra vào năm 2018 nhưng bị tòa án bác bỏ trong một vụ kiện của cổ đông Tesla.

Apple đầu tư thêm 100 tỷ USD vào Mỹ

Hôm 5/8, CEO Apple Tim Cook công bố kế hoạch đầu tư thêm 100 tỷ USD vào sản xuất tại Mỹ - một quyết định nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của Tổng thống Mỹ. Khoản đầu tư sẽ bao gồm việc triển khai “Chương trình sản xuất tại Mỹ” để đưa thêm chuỗi cung ứng của Apple về nước.

Đây là cam kết đầu tư mới nhất của tập đoàn này, sau thông báo hồi tháng 2 về việc rót 500 tỷ USD vào Mỹ trong vòng 4 năm tới.

OPEC+ tiếp tục tăng mạnh sản lượng dầu

Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+, tuần qua quyết định tăng mạnh sản lượng hơn nửa triệu thùng/ngày trong tháng 9/2025. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung dầu Nga đứng trước rủi ro gián đoạn vì các biện pháp trừng phạt mới mà chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể đưa ra.

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc muốn mở rộng sản xuất ở Indonesia

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc muốn mở rộng sản xuất ở Indonesia

Indonesia - nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á và là quốc gia đông dân thứ tư thế giới - có một lợi thế so với các nước láng giềng. Đó là thị trường tiêu dùng khổng lồ của nước này...

Chủ nợ săn lùng tài sản của nhà sáng lập Evergrande

Chủ nợ săn lùng tài sản của nhà sáng lập Evergrande

Hơn một năm kể từ khi các chủ nợ của China Evergrande Group bắt đầu săn lùng tài sản cá nhân của 7 bị cáo chủ chốt trong vụ vỡ nợ của tập đoàn bất động sản này, vụ việc đang bước vào giai đoạn quan trọng...

Giá dầu giảm khiến Saudi Arabia bớt tham vọng vào các siêu dự án

Giá dầu giảm khiến Saudi Arabia bớt tham vọng vào các siêu dự án

Quỹ đầu tư quốc gia Public Investment Fund (PIF) của Saudi Arabia đã bút toán giảm 8 tỷ USD trong giá trị đầu tư của quỹ vào các siêu dự án ở nước này, bao gồm dự án có tên Neom...

IEA bi quan, OPEC lạc quan về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu

IEA bi quan, OPEC lạc quan về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu

Dự báo ảm đạm mà IEA vừa đưa ra về cung - cầu dầu toàn cầu có phần trái ngược với dự báo hàng tháng mới nhất mà OPEC công bố trước đó một ngày...

Chính phủ Mỹ muốn đầu tư 1 tỷ USD để phát triển khoáng sản quan trọng

Chính phủ Mỹ muốn đầu tư 1 tỷ USD để phát triển khoáng sản quan trọng

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đề xuất dành khoảng 1 tỷ USD để đẩy nhanh tốc độ phát triển các khoáng sản và vật liệu quan trọng tại Mỹ...

