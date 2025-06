Phát hiện gần 4 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại một công ty ở Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày 5/6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thịnh Phát Food (có địa chỉ tại số 117 đường Phan Đình Phùng, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này đang lưu giữ trong kho đông lạnh để kinh doanh số lượng hàng hóa gồm 3.901,51 kg thực phẩm đông lạnh các loại. Trong đó có các sản phẩm như: khoanh bắp heo, tim heo, thịt ba chỉ heo, đuôi heo, khoanh giò heo, lưỡi heo, móng heo, sườn heo, đùi gà, gà nguyên con, chân gà, cánh gà, thịt trâu và khoai tây cọng đông lạnh. Các sản phẩm mang nhiều nhãn hiệu nước ngoài như Patel, APK, VLMK, Martelli, Mountaire, SingGreen Fs...

Cụ thể, số lượng thực phẩm được thống kê như sau: 410 kg khoanh bắp heo, 40 kg tim heo, 189,8 kg thịt ba chỉ heo rút xương còn da, 36 kg đuôi heo, 116,2 kg khoanh giò heo, 101,5 kg thịt ba chỉ heo, 39 kg lưỡi heo, 110 kg móng heo trước đông lạnh, 200 kg móng heo sau đông lạnh, 199,21 kg sườn cánh buồm heo, 375 kg đùi gà, 1.204,8 kg gà nguyên con, 165 kg chân gà, 105 kg cánh gà, 540 kg thịt trâu và 70 kg khoai tây cọng.

Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số hàng hóa trên đều được sản xuất tại nước ngoài, có trị giá gần 260 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này.

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm ngay tại thời điểm kiểm tra. Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thịnh Phát Food về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu (thực phẩm nhập khẩu không có hóa đơn, chứng từ), trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Giá trị toàn bộ tang vật vi phạm ước tính hơn 250 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 3/6, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cũng tiến hành kiểm tra một hộ kinh doanh do bà Lê Thị Tuyết làm chủ (địa chỉ số 64 đường Hoàng Kế Viêm, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới). Qua kiểm tra, phát hiện cơ sở này kinh doanh nhiều mặt hàng vi phạm, trong đó có 235 gói thực phẩm các loại như xúc xích, chả cốm, cá viên, dồi sụn non, gà Popcorn chiên giòn, đùi gà chiên giòn đã quá hạn sử dụng. Ngoài ra, còn có 420 gói mỳ Spaghetti do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, được xác định là hàng hóa nhập lậu. Tổng trị giá tang vật vi phạm tại cơ sở này hơn 32 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, UBND Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp về triển khai cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Tại cuộc họp, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Tổ phó Thường trực Tổ công tác, cho biết: “Tổ công tác đề xuất các giải pháp và phương án kiểm tra hiệu quả, đặc biệt tập trung kiểm soát chặt chẽ tại khu vực cửa khẩu, các mặt hàng đông lạnh, hàng rong, thuốc tân dược, thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, thuốc bảo vệ thực vật, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ...”.

Trong đợt cao điểm này, Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhiều cơ sở kinh doanh, đặc biệt ở thành phố và thị xã – nơi có mật độ kinh doanh, buôn bán lớn và phức tạp.

Ông Lê Anh Đức, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình, cho biết: “Các đoàn kiểm tra tập trung rà soát giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh và nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là những sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Các ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm tại địa phương quy mô còn nhỏ, số lượng cơ sở ít, qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp sản xuất hàng giả. Tuy nhiên, trên thị trường trực tuyến, việc kiểm soát gặp khó khăn do kho hàng thường đặt ở các tỉnh khác hoặc ngoài biên giới, hàng hóa được vận chuyển bởi các shipper độc lập”.

Chỉ trong 6 ngày đầu ra quân từ ngày 28/5 đến ngày 2/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 6 vụ vi phạm. Trong đó, 2 vụ đã xử lý và thu nộp ngân sách số tiền phạt 6,6 triệu đồng; 4 vụ và 1 hành vi vi phạm khác đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 2,4 tỷ đồng.