Pyn Elite Fund: "Thanh khoản tăng trưởng cho thấy một lượng tiền đã chuyển từ ngân hàng sang chứng khoán"

Pyn Elite Fund vừa công bố báo cáo tháng 6 với hiệu suất đầu tư đạt 2,35%. Tính từ đầu năm, Pyn Elite Fund ghi nhận hiệu suất đầu tư đạt 8,79%. Mặc dù vậy, nếu so với với Vn-Index, Pyn Elite vẫn kém xa khi VN-Index tăng trưởng 4,19% trong tháng 6 và tăng 11,23% trong 6 tháng đầu năm.

Đến cuối tháng 6, top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ chiếm hơn 85% NAV có đến một nửa là cổ phiếu ngân hàng chưa kể chứng chỉ quỹ VNFinLead ETF (mô phỏng theo rổ chỉ số tài chính). Tổng tỷ trọng của 5 cổ phiếu ngân hàng (STB, CTG, TPB, MBB, HDB) và chứng chỉ quỹ VNFinLead ETF đã xấp xỉ 50% NAV của quỹ.

Ngoài nhóm ngân hàng, quỹ còn phân bổ tỷ trọng lớn vào các cổ phiếu như VHM, VRE, ACV, VEAM. Thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản do Pyn Elite Fund quản lý lên đến hơn 750 triệu EUR (~820 triệu USD) và là một trong những quỹ ngoại có quy mô lớn nhất tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Top 3 cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất của quỹ gồm CMC tăng 13,1%; MBB tăng 11,3% và VNFinLead ETF tăng 7,9%. Ở chiều ngược lại, VEA giảm 0,5%; VRE giảm 1,1% và ACV giảm 5,6%.

Theo Pyn Elite Fund, các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất đã được hồi sinh bằng cách giảm thuế giá trị gia tăng xuống 2 điểm phần trăm và phí đăng ký ô tô xuống 50%, đồng thời giới thiệu thị thực du lịch 90 ngày mới. Quốc hội cũng thảo luận về những thay đổi đối với cả pháp luật về bất động sản và tổ chức tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp. Ngân hàng trung ương của Việt Nam NHNN đã cắt giảm lãi suất lần thứ tư, với lãi suất cơ bản hiện là 4,5% và lãi suất tái chiết khấu là 3%. Sau khi cắt giảm lãi suất, đồng Việt Nam suy yếu nhẹ so với đồng euro và đô la.

Việc chuyển tiền từ tiền gửi ngân hàng sang cổ phiếu được phản ánh trong doanh thu trung bình hàng ngày của thị trường chứng khoán, tăng lên hơn 714 triệu đô la.

Quỹ ngoại cho rằng, hành động của Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong năm nay. Các biện pháp đang có tác động tích cực đến xu hướng và sức mạnh của thị trường chứng khoán và có thể tiếp tục trong những tháng tới. Kích cầu nội địa trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay là vô cùng quan trọng và Chính phủ cũng như NHNN đã và đang tích cực hành động để hướng tới mục tiêu đó.

Tháng 6 đã chứng kiến nhiều sự kiện kinh tế quan trọng. GDP của Việt Nam tăng 4,1% so với cùng kỳ trong quý 2, nâng mức tăng trưởng nửa đầu năm lên 3,7%. Khu vực dịch vụ tăng trưởng 6,1% so với cùng kỳ trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng tăng chậm hơn, ở mức 2,5% so với cùng kỳ. CPI tháng 6 giảm còn 2% so với cùng kỳ, lạm phát duy trì ổn định. Xuất khẩu tháng 6 tăng 4,5% và nhập khẩu tăng 2,6% so với tháng 5, nhưng vẫn tăng trưởng âm so với cùng kỳ.