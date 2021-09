Sản xuất và tiêu thụ thép tiếp tục giảm sút do Covid-19

Theo báo cáo về tình hình thị trường thép tháng 8 và 8 tháng năm 2021 được Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) công bố chiều 27/09/2021, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên sản xuất và tiêu thụ thép trong tháng 8/2021 tiếp tục giảm sút, nhưng tính chung 8 tháng năm 2021 vẫn tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong tháng 8/2021, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,35 triệu, giảm 1,9% so với tháng 7/2021, tương đương với mức sản lượng cùng kỳ năm 2020. Tính chung 8 tháng năm 2021, sản xuất thép các loại đạt hơn 20,6 triệu tấn, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Về tiêu thụ thép các loại, trong tháng 8/2021 đạt 1,9 triệu tấn, giảm 9,4% so với tháng trước, và giảm 8% so với cùng kỳ 2020. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2021, tiêu thụ thép các loại đạt hơn 18 triệu tấn, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt hơn 4,7 triệu tấn, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Về tình hình xuất khẩu thép, báo cáo cập nhật đến hết tháng 7/2021 cho thấy, trong tháng 7 đạt 1,148 triệu tấn, tăng 12,38% so với tháng trước và tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2020 về sản lượng xuất khẩu. Trị giá xuất khẩu đạt hơn 1,085 tỷ USD tăng 16,77% so với tháng 6/2021 và tăng hơn 1,42 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 7 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu thép đạt 7,015 triệu tấn, với trị giá đạt 5,6 tỷ USD đến hơn 20 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Các thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam

Từ chiều ngược lại, trong tháng 7/2021, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 932,7 triệu tấn với kim ngạch hơn 1 tỷ USD, giảm 17,03% về lượng và giảm 11,88% về trị giá so với tháng trước; so với cùng kỳ năm trước giảm 34,27% về lượng nhưng tăng 34,42% về giá trị.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, nhập khẩu thép về Việt Nam là 8,03 triệu tấn với trị giá hơn 6,79 tỷ USD, giảm 1,16% về lượng nhưng tăng 44,08% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, sau 7 tháng năm 2021 Việt Nam đã nhập siêu 1,19 tỷ USD thép các loại.

Đối với tình hình thị trường nguyên liệu sản xuất thép, thống kê từ báo cáo cho thấy, giá quặng sắt ngày 08/09/2021 giao dịch ở mức 132,8-133,2 USD/Tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, giảm mạnh khoảng 33 USD/tấn so với thời điểm 11/8/2021.

Giá than mỡ luyện cốc xuất khẩu tại cảng Australia ngày 08/09/2021 giao dịch ở mức khoảng 300 USD/tấn FOB, tăng mạnh 78,5USD so với đầu tháng 8/2021.

Giá thép phế liệu nhập khẩu cảng Đông Á ở mức 483USD/tấn CFR Đông Á ngày 08/09/2021. Mức giá này giảm 12USD/tấn so với đầu tháng 08/2021. Giá thép phế chào bán tại các thị trường Mỹ, Châu Âu ổn định, trong khi Đông Á có xu hướng giảm.

Giá điện cực graphite của Trung Quốc giao dịch ở mức 26.000-27.000 NDT/tấn (4.025-4.180 USD/tấn) trong khi loại HP 450mm ở mức 21.000 – 22.000 NDT/tấn (3.200 – 3.400 USD/tấn). Mức giá này tăng trung bình khoảng 34% kể từ đầu năm 2021.

Giá cuộn cán nóng (HRC) ngày 08/09/2021 ở mức 870 USD/tấn, CFR cảng Đông Á, giảm khoảng 47 USD/tấn so với mức giá giao dịch đầu tháng 8/2021.