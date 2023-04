Startup nền tảng giao tiếp “Make in Vietnam” được quỹ ngoại rót vốn mở rộng thị trường tại Mỹ và Ấn Độ

Startup về nền tảng giao tiếp Stringee vừa công bố nhận vốn Series A từ Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam DAIWA-SSIAM III (DSVGF) do Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đồng quản lý cùng Daiwa Corporate Investment Co., Ltd (Tập đoàn Daiwa Securities- Nhật Bản).

Trước khi có sự tham gia của DSVGF, startup về nền tảng lập trình giao tiếp này từng nhận vốn từ Quỹ Zone Startups Ventures (Canada) và 2 triệu USD tại vòng Pre-series A, giúp doanh nghiệp tăng trưởng tới 400%.

Trước đó, Stringee là một trong số những nền tảng số được Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ ra mắt.

Ông Nguyễn Bá Luân, COO Stringee cho biết, vòng gọi vốn này là một bệ phóng vững mạnh giúp startup tiếp tục đầu tư vào đội ngũ nhân sự, nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo ra phần mềm đẳng cấp quốc tế. Nguồn vốn mới huy động thành công cũng sẽ được sử dụng để mở rộng kinh doanh tại 2 thị trường Mỹ và Ấn Độ.

Được biết, DSVGF là quỹ đầu tư vốn tư nhân thứ 3 được thành lập và đồng quản lý bởi 2 định chế tài chính hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản với mục tiêu gia tăng lợi ích tốt nhất cho các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, tiêu dùng. Các công ty được DSVGF quyết định đầu tư không những được nhận nguồn vốn phát triển cần thiết, mà còn được hỗ trợ nâng cao chất lượng quản trị, hệ thống tài chính, thực thi tầm nhìn chiến lược và hưởng lợi từ mạng lưới đối tác của SSI và Daiwa.

Ông Shigeki Kanemoto, đại diện Daiwa Corporate Investment cho biết, Quỹ đầu tư vào Stringee vì đặc biệt ấn tưởng bởi quá trình tăng trưởng cũng như nền tảng công nghệ vững chắc của startup này. Với bề dày kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu, DSVGF sẽ hỗ trợ Stringee trong chặng đường phát triển tới.

Ra đời năm 2017, Stringee là nền tảng giao tiếp (SDK/API) cung cấp tính năng nghe/gọi (thoại/video), Chat, SMS để có thể tích hợp nhanh chóng vào ứng dụng hoặc website (app/web) có sẵn của doanh nghiệp.

Và sau 3 năm thành lập, startup này đã có sự phát triển tăng trưởng bứt phá, cung cấp giải pháp chuyển đổi số lĩnh vực giao tiếp cho hơn 800 doanh nghiệp lớn và vừa ở các ngành như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…, trong đó có những doanh nghiệp nằm trong top Fotune 500.

Ngoài thị trường trong nước, Stringee cũng hướng đến cung cấp giải pháp cho thị trường nước ngoài như Mỹ.

Đến nay, Stringee đang phục vụ hơn 1000 khách hàng doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau với 55 triệu người dùng cuối.