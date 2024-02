Tết Nguyên đán, TPHCM thu hơn 6.500 tỷ đồng từ du lịch

Theo Sở Du lịch TP.HCM, khách du lịch nước ngoài đến TP.HCM tăng cao, hơn 15% so với cùng kỳ năm 2023, ước đạt khoảng 75.000 lượt, đặc biệt là khách tàu biển và du khách đến từ châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản… và khách đi du lịch tự túc.

Ngoài ra, doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 6.550 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023 (doanh thu cùng kỳ năm 2023 là 6.300 tỷ đồng). Đây cũng là sự tiếp sức mới cho sự phục hồi của ngành du lịch.

Sở Du lịch TP.HCM cho biết, khách tại các điểm du lịch và dịch vụ giải trí ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt khách, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Điều này thể hiện sức hút và sự đón nhận của du khách với các sản phẩm du lịch nội đô mới của các doanh nghiệp xây dựng thời gian qua.

Trong đó, các tour nghỉ dưỡng cao cấp, tour free & easy (combo vé máy bay, khách sạn cao cấp) được nhiều khách hàng lựa chọn trong năm 2024.

Còn đối với người dân trong nước, Tết năm nay, mặc dù vé máy bay tăng cao nhưng số lượng đăng ký, tham khảo kế hoạch đi du lịch ra nước ngoài vẫn ổn định. Các điểm đến truyền thống như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ tiếp tục được lựa chọn.

Các điểm đến trong nước được khách du lịch ưu tiên lựa chọn là Phú Quốc, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng và các tỉnh khu vực Tây Bắc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách, các công ty lữ hành cũng ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn như: Du xuân Thủ Đức, Xuân về trên bến Bình Đông, Ăn Tết cùng người nổi tiếng, Hái lộc đầu năm, Quận 1 - sắc màu đêm, thưởng ngoạn sông Sài Gòn bằng buýt sông 2 tầng...

Bên cạnh đó, tình hình an ninh, trật tự và an toàn cho du khách được duy trì và đảm bảo. Công tác đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở được đơn vị duy trì trong tình trạng hoạt động tốt nhất. Trong những ngày đầu năm không phát sinh trường hợp phản ánh về chất lượng dịch vụ và các sự cố không đảm bảo an toàn cháy nổ. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng luôn được đảm bảo.

Trước đó, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy” đã hoàn thành sứ mệnh phục vụ người dân và du khách tham quan, thưởng lãm trong 8 ngày từ ngày 7/2 đến ngày 14/2/2024.

Từ khi những hình ảnh đầu tiên về thiết kế được công bố đến khi kết thúc vào đêm ngày 14/2/2024, Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 đã nhận được rất nhiều lời khen từ hàng triệu người dân và du khách, trở thành Đường hoa đẹp nhất trong 21 năm Đường hoa Nguyễn Huệ.

Cũng theo ước lượng của Ban tổ chức, đã có khoảng 10 triệu hình ảnh liên quan Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 cập nhật trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Một lễ hội khác cũng thu hút rất đông người dân, du khách là lễ hội sách. Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM sau 8 ngày tổ chức (từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn năm 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết trên tuyến Đường Lê Lợi, ước đạt hơn 1.000.000 lượt người tham quan (tăng 11,1% so với năm 2023 với 800.000 lượt người).

Năm nay, doanh thu tại lễ hội ước đạt 10.028.154.500 đồng (trung bình doanh thu hằng ngày đạt 1.285.192.500 đồng, tăng 18,23% so với năm 2023). Số lượng ấn phẩm được bán tại Lễ hội Đường sách Tết là hơn 5.000 tựa tương đương 76.158 quyển (tăng 22,53% so với năm 2023 là 59.000 quyển).

Du khách tham quan Đường Sách Nguyễn Văn Bình Quận 1 TP.HCM.

Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 có tổng diện tích tổ chức là 11.200m2, tăng hơn 300m2 so với năm 2023; thu hút 30 đơn vị tham gia (so với năm 2023 là 20 đơn vị) cùng kiến tạo nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút bạn đọc như Không gian văn hóa trống đồng Đông Sơn với diện tích hơn 300m2, Không gian linh vật rồng hội tụ vào trang sách, robot tri thức cao 7m, với diện tích 20,25m2.

Tại lễ hội, có 63/63 chương trình được diễn ra, trong đó tiêu biểu thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo bạn đọc và người dân là chương trình “Lì xì sách Tết”, một hoạt động văn hóa truyền thống “Lì xì đầu năm” với hơn 16.000 ấn phẩm sách đã được trao tặng đến quý bạn đọc và du khách đến tham quan lễ hội ngay dịp mồng 1 Tết. Bên cạnh đó, ngày mồng 5 Tết, chương trình “Sách và Tình yêu” cũng thu hút đông đảo độc giả đến tham dự.

Theo Ban tổ chức, đối với Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình), dịp Tết Nguyên đán năm nay, Đường sách đón khoảng 20.000 lượt khách đến tham quan và mua sách đầu năm, doanh thu ước đạt 1 tỷ đồng. Trong khi đó, Đường sách TP. Thủ Đức đón 5.000 lượt khách đến tham quan và mua sách, doanh thu tại Đường sách TP. Thủ Đức ước đạt 300.000.000 đồng.

Ban tổ chức cho biết, lễ hội năm nay đã khắc phục được những hạn chế năm 2023. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư của Thành phố cho ngành xuất bản nói chung và Lễ hội Đường sách Tết nói riêng, lễ hội đã đạt được những kết quả ngoài dự đoán (số lượt người tham quan, số lượng ấn phẩm bán ra, các chương trình diễn ra tại lễ hội, doanh thu,…). Đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu “tinh thần” của người dân ngày càng cao, khắt khe hơn với những hoạt động, chương trình trọng tâm được tổ chức tại thành phố.